На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО
В Минобороны РФ сообщили о введении режима прекращения огня на время пасхального перемирия, которое начнется вечером 19 апреля и завершится в ночь на 21 апреля, что составляет 30 часов.
В ведомстве заявили, что начальником Генштаба Валерием Герасимовым «отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий». «Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом», – уточнили в российском военном ведомстве, передает ТАСС.
Напомним, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Кроме того, российский лидер также призвал «быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме», поскольку украинская сторона свыше 100 раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергообъектам.
Русская православная церковь (РПЦ) высказалась в поддержку прекращения огня на Пасху, подчеркнув, что это соответствует многовековым христианским традициям.