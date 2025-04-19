Пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве заявили, что начальником Генштаба Валерием Герасимовым «отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий». «Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом», – уточнили в российском военном ведомстве, передает ТАСС.

Напомним, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Кроме того, российский лидер также призвал «быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме», поскольку украинская сторона свыше 100 раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергообъектам.

Русская православная церковь (РПЦ) высказалась в поддержку прекращения огня на Пасху, подчеркнув, что это соответствует многовековым христианским традициям.