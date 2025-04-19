Путин: Украина более 100 раз нарушила мораторий по энергообъектам

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне докладывали, нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре», – сказал он, передает ТАСС.

Глава государства поручил учесть это при пасхальном перемирии. «Прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме», – указал он.

Напомним, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

В субботу в Минобороны сообщили, что киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, в частности, за минувшие сутки было зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики. Накануне Минобороны заявило о четырех новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики.