На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Путин: Украина более 100 раз нарушила мораторий по энергообъектам
Украинская сторона свыше 100 раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергетическим объектам, заявил президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
«Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне докладывали, нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре», – сказал он, передает ТАСС.
Глава государства поручил учесть это при пасхальном перемирии. «Прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме», – указал он.
Напомним, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.
В субботу в Минобороны сообщили, что киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, в частности, за минувшие сутки было зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики. Накануне Минобороны заявило о четырех новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики.