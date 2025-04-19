Минобороны заявило о десяти новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики

Tекст: Мария Иванова

Так, в Белгородской области 18 апреля в 5.20 в результате атаки беспилотника из-за повреждения отключилась высоковольтная линия 110 кВ Белгород – Рудник филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В тот же день в 21.10 из-за намеренного обстрела ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского района на ул. Кооперативная был поврежден надземный стальной распределительный газопровод АО «Газпром газораспределение Белгород».

В Брянской области 18 апреля в 9.47 в ходе обстрела ВСУ произошел обрыв проводов в пролете опор, отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электричества оставалась часть жителей Климовского района.

18 апреля в 9.04 после атаки украинского дрона в районе Зерново из-за обрыва проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Жители Суземского района остались без электричества.

Уже в 9.05 была зафиксирована повторная атака высоковольтной линии украинским беспилотником, сообщили в Минобороны.

В 13.31 того же дня зафиксирована атака украинского дрона по электроподстанции 35 кВ Светово филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», однако детонации боезаряда не произошло.

18 апреля в 15.36 из-за атаки украинского БПЛА по причине обрыва проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Часть жителей Севского района осталась без электричества.

В 22.02 в результате атаки украинского БПЛА отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Жители Некислицы оставались без электричества.

В Донецкой народной республике 18 апреля в 14.08 из-за обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Ильич – Насосная ГУП ДНР «РЭК».

А в Херсонской области ВСУ в 9.29 подвергли артобстрелу электроподстанцию 330 кВ «Каховская» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС, сообщили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны заявило о четырех новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики. А днем ранее ВСУ десять раз за сутки атаковали энергетические объекты в семи российских регионах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало.