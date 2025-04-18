Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.3 комментария
Песков заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
Мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам, который длился месяц, завершился, передает ТАСС.
Песков заявил, что никаких дополнительных распоряжений верховный главнокомандующий не делал.
Кроме того, Песков добавил, что Россия продолжает стремиться к урегулированию конфликта на Украине и остается открытой для диалога.
Он подчеркнул, что Москва готова к обсуждениям, которые будут учитывать безопасность и интересы страны.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.