Песков заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам

Tекст: Александра Юдина

Мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам, который длился месяц, завершился, передает ТАСС.

Песков заявил, что никаких дополнительных распоряжений верховный главнокомандующий не делал.

Кроме того, Песков добавил, что Россия продолжает стремиться к урегулированию конфликта на Украине и остается открытой для диалога.

Он подчеркнул, что Москва готова к обсуждениям, которые будут учитывать безопасность и интересы страны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.