Минобороны заявило о четырех новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики

Минобороны зафиксировало четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики

Tекст: Вера Басилая

Минобороны России заявило о четырех новых атаках со стороны украинских вооруженных сил на объекты российской энергетической инфраструктуры, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Первое нападение произошло в Белгородской области, где 17 апреля в 01.37 в результате обстрела высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» была выведена из строя, без электроснабжения остались 1586 точек в Ракитянском районе.

В Курской области 17 апреля в 02.22 атака украинского беспилотного летательного аппарата привела к отключению высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская – Клюква № 2».

В Брянской области в 12.10 17 апреля в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», без электроснабжения остался населенный пункт Троебортное Севского района.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.