Минобороны заявило о десяти новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики

ВСУ десять раз за сутки атаковали энергетические объекты в семи российских регионах

Tекст: Вера Басилая

Минобороны России сообщило о десяти новых атаках Вооруженных сил Украины на энергетические объекты в различных регионах России, обстрелы и атаки дронов беспилотников вызвали перебои в электроснабжении, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

В Белгородской области 16 апреля украинские силы обстреляли инфраструктуру, что привело к отключению высоковольтных линий и трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остался поселок Красная Яруга и другие районы.

Брянская область также подверглась атакам 16 апреля, где украинский дрон вывел из строя трансформаторную подстанцию, оставив без света часть н. п. Подывотье. В Запорожской области в результате артиллерийского обстрела ВСУ повреждена электроподстанция 150 кВ «Куйбышево» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС.

В Рязанской областях атака ВСУ также нанесла ущерб электросетям, оставив без электричества бытовых потребителей.

В Тверской и Курской областях атаки дронов 16 апреля привели к отключению высоковольтных линий и электроподстанций, что затронуло сотни потребителей. В Тульской области 17 апреля атака беспилотника вызвала перебои в электроснабжении нескольких населенных пунктов.

Ранее в МИД заявили, что Украина во время моратория атаковала энергообъекты России более 80 раз.

В среду ВСУ атаковали шесть раз объекты российской энергетики в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях.

Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Россия выполняет свои обязательства по мораторию, в то время как Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решения об окончании моратория на удары по энергетике пока нет.



