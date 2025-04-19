На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
РПЦ приветствовала объявленное пасхальное перемирие
В РПЦ заявили о поддержке пасхального перемирия как древнего христианского обычая
Русская православная церковь (РПЦ) высказалась в поддержку прекращения огня на Пасху, подчеркнув, что это соответствует многовековым христианским традициям.
Русская православная церковь приветствует объявление пасхального перемирия, сообщил заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Церковь приветствует перемирие. Перемирия на дни великих христианских праздников – древний христианский обычай», – отметил представитель РПЦ. Он подчеркнул, что такие традиции имеют глубокие исторические корни и соответствуют духу христианства, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия с 18.00 19 апреля и до полуночи с воскресенья на понедельник. Инициатива направлена на обеспечение безопасности и спокойствия в дни празднования Пасхи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Кроме того Владимир Путин по случаю приближения Пасхи выразил поздравления солдатам спецоперации и православным верующим в России и за ее пределами.
Вооруженные силы России приостановят боевые действия на Украине на время православной Пасхи.