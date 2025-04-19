Российские войска освободили Шевченко в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Иванополья, Григоровки, Васюковки, Зари, Клебан-Быка, Константиновки и Новооленовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 365 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113. Уничтожены семь орудий полевой артиллерии, американская пусковая установка РСЗО HIMARS и два склада с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех бригад теробороны возле Поповки, Мирополья Сумской области и Удов Харьковской области.

При этом потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Погребняковкой, Стецковкой, Гороховаткой, Купянском, Садоводом Харьковской области, Кировском, Редкодубом ДНР и Новоегоровкой Луганской народной республики (ЛНР).

Противник при этом потерял до 265 военнослужащих, танк, четыре броемашины, включая америксанкаий бронетранспортер М113. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ «Квертус» и два склада с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Димитрова, Гродовки, Лысовки, Богдановки, Красноармейска и Миролюбовки ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял до 350 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113, немецкую машину пехоты Marder ФРГ и французский бронетранспортер VAB. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубб обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Зеленого Поля, Богатыря, Новополя ДНР, Червоного и Гуляйполя Запорожской области.

При этом потери противника составили более 130 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Ольговки, Антоновки, Никольского и Днепровского Херсонской области.

Уничтожены до 80 военнослужащих, турецкая бронемашина Kirpi, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

В субботу подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

Накануне российские войска освободили Валентиновку в ДНР, а за день до этого освободили Преображенку в ДНР.