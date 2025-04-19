Путин поздравил бойцов СВО и всех православных с Пасхой

Tекст: Дарья Григоренко

«Хотел бы сегодня в преддверии Пасхи поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие и сражающихся за Россию с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его», – сказал глава государства на встрече с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, передает ТАСС.

Напомним, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме представители Фонда Андрея Первозванного приняли Благодатный огонь и уже отправились в аэропорт для доставки его в Россию.

В субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой, напомнив, что Воскресение Христово открыло путь к победе над грехом и смертью.