На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Путин поздравил бойцов СВО и всех православных с Пасхой
Президент Владимир Путин по случаю приближения Пасхи выразил поздравления солдатам спецоперации и православным верующим в России и за ее пределами.
«Хотел бы сегодня в преддверии Пасхи поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие и сражающихся за Россию с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его», – сказал глава государства на встрече с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, передает ТАСС.
Напомним, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.
Ранее сообщалось, что в Иерусалиме представители Фонда Андрея Первозванного приняли Благодатный огонь и уже отправились в аэропорт для доставки его в Россию.
В субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой, напомнив, что Воскресение Христово открыло путь к победе над грехом и смертью.