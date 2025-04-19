На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в Иерусалиме
В Иерусалиме представители Фонда Андрея Первозванного приняли Благодатный огонь и уже отправились в аэропорт для доставки его в Россию.
Передача Благодатного огня российской делегации состоялась в храме Гроба Господня, передает ТАСС.
Представители Фонда Андрея Первозванного прибыли в Иерусалим накануне для участия в церемонии накануне Пасхи, празднуемой по юлианскому календарю.
Делегация после получения огня отправилась в аэропорт «Бен-Гурион», откуда святыню доставят в Москву. Ежегодно церемония привлечет внимание паломников и христиан всего мира.
Огонь появляется в храме Гроба Господня, воздвигнутом на месте, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи сошел Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христова, он станет важной частью пасхальных богослужений в России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой, напомнив, что Воскресение Христово открыло путь к победе над грехом и смертью.