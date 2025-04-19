Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в Иерусалиме

Tекст: Александра Юдина

Передача Благодатного огня российской делегации состоялась в храме Гроба Господня, передает ТАСС.

Представители Фонда Андрея Первозванного прибыли в Иерусалим накануне для участия в церемонии накануне Пасхи, празднуемой по юлианскому календарю.

Делегация после получения огня отправилась в аэропорт «Бен-Гурион», откуда святыню доставят в Москву. Ежегодно церемония привлечет внимание паломников и христиан всего мира.

Огонь появляется в храме Гроба Господня, воздвигнутом на месте, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи сошел Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христова, он станет важной частью пасхальных богослужений в России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой, напомнив, что Воскресение Христово открыло путь к победе над грехом и смертью.