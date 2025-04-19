На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи сошел Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христова, он станет важной частью пасхальных богослужений в России.
В Великую субботу в самом центре храма Гроба Господня, в часовне Кувуклия, зажегся Благодатный огонь, передает РИА «Новости».
Это событие стало радостным моментом для миллионов православных христиан.
Российские верующие, находившиеся в храме, развернули флаг России и воскликнули: «Христос воскресе! Воистину воскресе». Паломники из других стран, включая Грузию и Румынию, размахивали национальными флагами, а местные православные арабы пели песни во славу Христа.
Делегация Фонда Андрея Первозванного подошла к Кувуклии, чтобы получить Благодатный огонь для доставки в Россию. В составе делегации находились глава попечительского совета фонда Владимир Якунин, представители Русской православной церкви и ректор Московской консерватории Александр Соколов. По словам представителей фонда, огонь отправят в приграничные регионы России, такие как Белгород, Брянск и Курск, а также в столицу к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и еще в 15 храмов.
По традиции, Благодатный огонь ежегодно доставляется Фондом Андрея Первозванного из Иерусалима в Москву для празднования Пасхи.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой, напомнив, что Воскресение Христово открыло путь к победе над грехом и смертью.
Напомним, делегация из России посетила святыни Иерусалима перед Пасхой.