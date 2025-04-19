Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Tекст: Александра Юдина

В Великую субботу в самом центре храма Гроба Господня, в часовне Кувуклия, зажегся Благодатный огонь, передает РИА «Новости».

Это событие стало радостным моментом для миллионов православных христиан.

Российские верующие, находившиеся в храме, развернули флаг России и воскликнули: «Христос воскресе! Воистину воскресе». Паломники из других стран, включая Грузию и Румынию, размахивали национальными флагами, а местные православные арабы пели песни во славу Христа.

Делегация Фонда Андрея Первозванного подошла к Кувуклии, чтобы получить Благодатный огонь для доставки в Россию. В составе делегации находились глава попечительского совета фонда Владимир Якунин, представители Русской православной церкви и ректор Московской консерватории Александр Соколов. По словам представителей фонда, огонь отправят в приграничные регионы России, такие как Белгород, Брянск и Курск, а также в столицу к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и еще в 15 храмов.

По традиции, Благодатный огонь ежегодно доставляется Фондом Андрея Первозванного из Иерусалима в Москву для празднования Пасхи.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой, напомнив, что Воскресение Христово открыло путь к победе над грехом и смертью.

Напомним, делегация из России посетила святыни Иерусалима перед Пасхой.