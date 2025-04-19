  • Новость часаГерасимов распорядился прекратить огонь на Пасху в зоне СВО
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    Освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО
    Эксперт назвал следующие цели российской армии после освобождения Олешни
    Политолог назвал цель слухов о признании США Крыма российским
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    Путин объявил пасхальное перемирие
    ВС России ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
    NYP: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине
    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине
    Захарова высмеяла планы Мерца о «контроле» Германии над ситуацией в Европе
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    15 комментариев
    19 апреля 2025, 17:18 • Новости дня

    Герасимов распорядился прекратить огонь на Пасху в зоне СВО

    Герасимов распорядился прекратить огонь на Пасху в зоне СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы России приостановят боевые действия на Украине на время православной Пасхи: прекращение огня запланировано с 18.00 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Генерал армии Валерий Герасимов, командующий Объединенной группировкой российских войск, в соответствии с решением верховного главнокомандующего распорядился прекратить огонь и боевые действия в зоне спецоперации с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 21 апреля. Решение приурочено к православному празднику Пасхи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Официальные указания даны всем командующим группировок, действующих в зоне СВО.

    Режим прекращения огня объявлен в гуманитарных целях. При этом российская сторона подчеркнула, что будет соблюдать перемирие только в случае аналогичных действий со стороны киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Кроме того Путин заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции развивается благоприятно для России.

    Отметим, что в прошлом году украинские военные не прекращали обстрелов на Пасху.

    18 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп допустил выход США из процесса урегулирования украинского конфликта
    Трамп допустил выход США из процесса урегулирования украинского конфликта
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обозначил условия выхода американской стороны из переговоров по урегулированию конфликта и дал ответ на вопрос журналиста, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь Киеву в этом случае.

    По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать», передает РИА «Новости».

    «Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: «Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди», и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал он.

    На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь киевскому режиму, если Штаты выйдут из мирных переговоров, Трамп заявил, что не хочет об этом говорить, но верит, что удастся добиться урегулирования конфликта.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании.

    Агентство Bloomberg сообщало, что США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России.

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    18 апреля 2025, 17:54 • Новости дня
    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне

    Зеленский распорядился открыть центры военной подготовки гражданских во всех регионах

    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Украины решили открыть центры военной подготовки гражданских лиц в каждом регионе страны, чтобы подготовить людей к национальному сопротивлению, говорится в сообщении на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Правительство Украины постановило открыть во всех областях страны центры военной подготовки гражданских лиц, передает ТАСС. «В каждом регионе Украины откроются центры подготовки граждан к национальному сопротивлению», – сказано на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Уточняется, что в рабочих сессиях по обсуждению данной инициативы участвовали представители Минобороны, Генштаба ВСУ, сил территориальной обороны, областных войсковых администраций, гражданских и волонтерских организаций.

    Замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук добавила в соцсети Facebook (принадлежит к Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), что центры предложат учебные планы и планы военподготовки, а ветераны станут обучать новобранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меньше пятисот мужчин в возрасте от 18 до 24 лет подписали контракт с ВСУ за два месяца, несмотря на введение контрактов для молодежи.

    До этого замруководителя офиса Зеленского Павел Палиса предложил ввести всеобщую воинскую обязанность на Украине, включая женщин, по примеру израильской армии.

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    19 апреля 2025, 12:45 • Видео
    Майя Санду совсем обнаглела

    В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населениям – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

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    18 апреля 2025, 18:12 • Новости дня
    ФСБ показала видео с австралийским наемником ВСУ Дженкинсом
    ФСБ показала видео с австралийским наемником ВСУ Дженкинсом
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Управление ФСБ по ЛНР обнародовало видеозапись доставки с линии боевого соприкосновения наемника из Австралии Оскара Дженкинса, воевавшего за киевский режим.

    Наемник заключил контракт с украинским Минобороны о прохождении воинской службы в 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что он прибыл на украинскую территорию по собственной инициативе, чтобы получать материальное вознаграждение.

    Ранее в ФСБ сообщали, что австралиец воевал за киевский режим на территории Луганской и Донецкой народных республик.

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    19 апреля 2025, 13:30 • Новости дня
    ВС России ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
    ВС России ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне вечером ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования и беспилотниками по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан».

    Кроме того удары наносилиь по прикрывающим ОТРК «Сапсан» норвежским зенитным ракетным системам NASAMS.

    Поставленные цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты уничтожены.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда у Украины возникла «новая баллистическая ракета».

    Напомним, накануне был нанесен групповой удар по площадкам выпуска беспилотников и аэродромам ВСУ.

    До этого ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Мартыновке Николаевской области Украины.

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    19 апреля 2025, 09:15 • Новости дня
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    Джигурда отреагировал стихотворением на санкции Зеленского
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Актер Никита Джигурда эмоционально отреагировал на попадание в санкционный список Владимира Зеленского и заявил, что воспринимает это как признание заслуг.

    Джигурда прокомментировал факт включения своего имени Зеленским в список лиц, подпавших под санкции, передает телеканал 360.

    Актер заявил: «Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и праведной позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского».

    Также он добавил, что считает персональные санкции признанием заслуг перед Русью святой.

    Джигурда выразил уверенность, что внесение в санкционный список демонстрирует значимость российского искусства и творческого вклада тех, кто попал под ограничения.

    Он отметил, что подобные меры не изменят его позиции по ситуации на Украине.

    В разговоре с журналистами артист зачитал стихотворение, в котором сравнил Европу с продажной женщиной, высказал мнение о страхе украинских националистов перед ним и критически оценил законы, дискриминирующие русский язык на Украине.

    Накануне Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

    Спикер МИД России Мария Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

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    19 апреля 2025, 11:19 • Новости дня
    NYP: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине

    New York Post: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине

    NYP: Страны Запада в Лондоне согласуют план полного прекращения огня на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и союзники Киева намерены обсудить и согласовать план полного прекращения огня на Украине на встрече в столице Британии с возможным предложением по санкциям и российским активам, пишет New York Post.

    По данным издания, план прекращения огня на Украине западные союзники будут обсуждать на встрече в Лондоне на следующей неделе, передает ТАСС.

    По словам представителя американской администрации, главной целью саммита станет выработка решения о «полном и всеобъемлющем прекращении огня», после чего предполагается передать это предложение России.

    Согласно заявлению источника NYP, Вашингтон рассматривает возможность предложить российской стороне смягчение санкций и, возможно, разблокирование части замороженных на Западе российских активов в качестве стимула к переговорам.

    Собеседник издания также отметил, что обсуждается вопрос о дальнейшей судьбе примерно 300 млрд долларов российских активов, находящихся в Брюсселе.

    Ранее New York Times писал, что высказывания президента США Дональда Трампа и госсекретаря Штатов Марко Рубио о вероятном прекращении переговоров по ситуации на Украине вызвали обеспокоенность в Европе и расцениваются как серьезное политическое преимущество для Владимира Путина.

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    19 апреля 2025, 08:31 • Новости дня
    WP: Зеленскому будет трудно принять предложенную США сделку по урегулированию

    Washington Post: Зеленскому было трудно принять предложенную США сделку

    WP: Зеленскому будет трудно принять предложенную США сделку по урегулированию
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Владимиру Зеленскому придется самостоятельно искать пути урегулирования ситуации при поддержке европейских стран, поскольку американские гарантии безопасности не предусмотрены в предложении Вашингтона, пишет Washington Post.

    Обозреватель издания Дэвид Игнейшес заявил, что урегулирование, предложенное специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, будет непросто принять Зеленскому, передает ТАСС.

    Ключевой преградой названы отсутствие американских гарантий безопасности для Украины в пакете предложений.

    В статье указывается, что Киеву, вероятно, предстоит полагаться на поддержку европейских стран, но без существенного военного присутствия и современных вооружений со стороны Европы.

    Игнейшес приводит слова европейских чиновников о недостаточном количестве войск и современных систем вооружений у европейских стран для отражения возможной атаки России после мирного соглашения.

    Особое внимание обращается на дефицит разведывательных возможностей Европы.

    В статье отмечено, что в марте Киев пережил шестидневное прекращение американской разведывательной поддержки, вызванное давлением на Зеленского, и украинские чиновники оценили потенциальные последствия более долгой паузы как катастрофические.

    Ранее госсекретарь и спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетили Париж, где обсудили с представителями Франции, Британии и Украины ход переговоров по украинскому урегулированию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае, если стороны начнут его саботировать. В экспертной среде отмечают, что у главы Белого дома, похоже, не оказалось рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев.

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    19 апреля 2025, 09:56 • Новости дня
    Стало известно о службе правнука Кантарии в зоне СВО
    Стало известно о службе правнука Кантарии в зоне СВО
    @ Владимир Гребнев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спустя восемьдесят лет после водружения Знамени Победы над Рейхстагом его правнук Георгий участвует в боевых действиях на Украине, устанавливая флаги России на освобожденных территориях.

    Правнук младшего сержанта Мелитона Кантарии, Георгий, отправился в зону проведения спецоперации на Украине, передает RT со ссылкой на Луганскинформцентр.

    В сообщении подчеркивается, что спустя 80 лет потомок легендарного бойца Красной Армии воюет в зоне СВО и водружает флаги Российской Федерации над освобожденными селами и городами.

    Мелитон Кантария получил широкую известность как один из тех, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, став символом победы над фашизмом. Его пример, по словам представителей города Луганска, вдохновляет новые поколения.

    Боевая операция Красной армии по захвату Рейхстага началась 28 апреля 1945 года. В 21 час 50 минут 30 апреля штурмовое знамя № 5 Военного совета 3-й ударной армии было поручено водрузить разведчикам Алексею Бересту, Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии.

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    19 апреля 2025, 10:45 • Новости дня
    NYT: Заявление Рубио о переговорах по Украине стало «подарком Путину»

    New York Times: Заявление Рубио о переговорах по Украине стало «подарком Путину»

    NYT: Заявление Рубио о переговорах по Украине стало «подарком Путину»
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания президента США Дональда Трампа и госсекретаря Штатов Марко Рубио о вероятном прекращении переговоров по ситуации на Украине вызвали обеспокоенность в Европе и расцениваются как серьезное политическое преимущество для Владимира Путина, пишет New York Times.

    По данным издания, слова Рубио о возможном выходе из переговоров по урегулированию конфликта на Украине были восприняты как дипломатическая уступка России, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что такие заявления стали «последним американским подарком господину Путину».

    Также авторы текста отмечают, что Рубио и Трамп фактически проявили равнодушие к судьбе Украины, заявив о необходимости сосредоточиться на других приоритетах США.

    Журналисты New York Times задаются вопросом, не означает ли линия Рубио и Трампа полный отказ от попыток дипломатического урегулирования и поддержки Киева.

    В публикации подчеркивается, что европейские чиновники начали искать альтернативные способы поддержки Украины без участия Вашингтона, поскольку публичные заявления американских политиков делают политику Белого дома все менее предсказуемой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы.

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    19 апреля 2025, 15:23 • Новости дня
    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине

    Депутат Шеремет ответил пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине

    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу не устраняться от переговорного процесса по Украине, процитировав русскую пословицу: «взялся за гуж – не говори, что не дюж».

    Шеремет в ответ на заявления Трампа о возможном отстранении США от переговоров по Украине использовал русскую пословицу: «взялся за гуж – не говори, что не дюж». Он подчеркнул, что президент США – опытный политик, который не должен «умывать руки и отходить в сторону» в ответственный момент, поскольку это будет признанием бессилия.

    Депутат заявил: «Трампу пора принудить режим Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции. Сегодня именно Зеленский саботирует любые реальные мирные инициативы»,

    Шеремет добавил, что по его мнению, нынешнюю киевскую власть вырастил экс-президент США Джо Байден, и именно Вашингтон должен завершить конфликт, принудив Зеленского к заключению мира. Он отметил: «США пора угомонить нациста Зеленского. Если не хотите этого делать, то уйдите в сторону, это сделает Россия. У нас выбора нет, мы должны обеспечить безопасность своих границ и граждан».

    Ранее американский лидер заявил, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать». В свою очередь, госсекретарь Марк Рубио ранее отметил, что Вашингтон оставит попытки выступить посредником, если в ближайшие дни не появятся явные возможности заключения сделки.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    19 апреля 2025, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Олешню в Курской области
    Российские войска освободили Олешню в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

    Также нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Водолаг, Кровного, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, уничтожены танк, машина пехоты, две бронемашины, шесть артиллерийских орудий, два миномета, четыре пусковые установки РСЗО и три станции РЭБ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75170 военнослужащих, 411 танков, 335 машин пехоты, 307 бронетранспортеров, 2280 бронемашин, 2743 автомобиля, 625 артиллерийских орудий, 61 пусковую установку РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 128 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России продолжают бои по вытеснению ВСУ из монастыря в Горнале. Эксперт оценил нестандартные действия ВС России при зачистке монастыря в Горнале.

    Накануне российские войска освободили Валентиновку в ДНР.

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    18 апреля 2025, 22:21 • Новости дня
    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине

    Медведев: Россия быстро решит украинский конфликт, если ЕС и США «умоют руки»

    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе стоит последовать примеру США и «умыть руки» по украинскому вопросу, тогда Россия быстро с ним разберется, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев написал на английском языке, что американские чиновники поступают «мудро», заявив, что США «умоют руки» в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    Он посоветовал странам Европы взять пример с США и выйти из ситуации на Украине. По его словам, если Вашингтон и Брюссель перестанут вмешиваться в украинский конфликт, Россия сможет быстро с ним разобраться.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон начнет его саботировать.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что у Вашингтона осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и в случае отсутствия явных признаков успеха страна переключит внимание на другие приоритеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.

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    19 апреля 2025, 00:38 • Новости дня
    СМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США

    Bloomberg: США могут признать Крым российским в рамках сделки

    СМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти рассматривают возможность официального признания Крыма частью России при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, что может способствовать урегулированию конфликта.

    Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация США якобы готова рассмотреть признание Крыма российской территорией в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Такой шаг рассматривается как часть усилий США по прекращению огня и поиску решения конфликта на Украине.

    Собеседники Bloomberg отметили, что признание Крыма российским может стать ключевым элементом мирного урегулирования, к которому стремятся обе стороны. По данным агентства, американские власти продолжают консультации и изучают различные сценарии развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий на Украине, который может быть частично решен. Американский лидер Дональд Трамп во время своего первого президентства задавал экс-президенту Украины Петру Порошенко вопрос о принадлежности Крыма.

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    19 апреля 2025, 10:14 • Новости дня
    Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине
    Госдеп США заявил о скором завершении обсуждений по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон не намерен продолжительное время поддерживать переговоры по ситуации на Украине, заявила на канале Fox News представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

    По ее словам, США не намерены годами заниматься обсуждением ситуации на Украине и проводить встречи без конкретного результата, передает РИА «Новости».

    Брюс подчеркнула, что Евросоюзу следует осознать позицию Вашингтона относительно сроков поддержки Киева.

    По ее словам, США ожидают скорейшего прекращения конфликта и считают, что дальнейшие переговоры должны быть нацелены на достижение конкретных результатов, в частности, на установление режима прекращения огня.

    Брюс добавила, что Вашингтон не видит смысла в бессрочных переговорах ради самого процесса.

    Ранее газета Washington Post писала, что Владимиру Зеленскому придется самостоятельно искать пути урегулирования ситуации при поддержке европейских стран, поскольку американские гарантии безопасности не предусмотрены в предложении Вашингтона.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае, если стороны начнут его саботировать. В экспертной среде отмечают, что у главы Белого дома, похоже, не оказалось рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев.

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    19 апреля 2025, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Иванополья, Григоровки, Васюковки, Зари, Клебан-Быка, Константиновки и Новооленовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 365 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113. Уничтожены семь орудий полевой артиллерии, американская пусковая установка РСЗО HIMARS и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех бригад теробороны возле Поповки, Мирополья Сумской области и Удов Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Погребняковкой, Стецковкой, Гороховаткой, Купянском, Садоводом Харьковской области, Кировском, Редкодубом ДНР и Новоегоровкой Луганской народной республики (ЛНР).

    Противник при этом потерял до 265 военнослужащих, танк, четыре броемашины, включая америксанкаий бронетранспортер М113. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ «Квертус» и два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Димитрова, Гродовки, Лысовки, Богдановки, Красноармейска и Миролюбовки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 350 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113, немецкую машину пехоты Marder ФРГ и французский бронетранспортер VAB. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубб обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Зеленого Поля, Богатыря, Новополя ДНР, Червоного и Гуляйполя Запорожской области.

    При этом потери противника составили более 130 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Ольговки, Антоновки, Никольского и Днепровского Херсонской области.

    Уничтожены до 80 военнослужащих, турецкая бронемашина Kirpi, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    В субботу подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

    Накануне российские войска освободили Валентиновку в ДНР, а за день до этого  освободили Преображенку в ДНР.

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