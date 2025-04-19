Герасимов распорядился прекратить огонь на Пасху в зоне СВО

Tекст: Мария Иванова

Генерал армии Валерий Герасимов, командующий Объединенной группировкой российских войск, в соответствии с решением верховного главнокомандующего распорядился прекратить огонь и боевые действия в зоне спецоперации с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 21 апреля. Решение приурочено к православному празднику Пасхи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Официальные указания даны всем командующим группировок, действующих в зоне СВО.

Режим прекращения огня объявлен в гуманитарных целях. При этом российская сторона подчеркнула, что будет соблюдать перемирие только в случае аналогичных действий со стороны киевского режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Кроме того Путин заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции развивается благоприятно для России.

Отметим, что в прошлом году украинские военные не прекращали обстрелов на Пасху.