На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Путин заявил о благоприятном для России развитии ситуации в зоне СВО
Путин: Ситуация на линии боевого соприкосновения развивается благоприятно для России
Ситуация в зоне специальной военной операции развивается благоприятно для России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
«Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом. Российские войска шаг за шагом, уверенно идут вперед», – отметил глава государства, передает ТАСС.
Герасимов в своем докладе Путину сообщил, что основная часть территорий Курской области, где ранее произошло вторжение украинских войск, в настоящее время освобождена. По его словам, освобождено 1 260 квадратных километров, что составляет 99,5 процента территории, подвергшейся вторжению.
Напомним, в субботу подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили хутор Олешня в Курской области. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.
Ранее сообщалось, что ожесточенные столкновения продолжаются в хуторе Горналь, который остается последним населенным пунктом Курской области под контролем ВСУ.