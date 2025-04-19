Tекст: Мария Иванова

Также нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Водолаг, Кровного, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

За минувшие сутки потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, уничтожены танк, машина пехоты, две бронемашины, шесть артиллерийских орудий, два миномета, четыре пусковые установки РСЗО и три станции РЭБ.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75170 военнослужащих, 411 танков, 335 машин пехоты, 307 бронетранспортеров, 2280 бронемашин, 2743 автомобиля, 625 артиллерийских орудий, 61 пусковую установку РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 128 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

Накануне сообщалось, что ВС России продолжают бои по вытеснению ВСУ из монастыря в Горнале. Эксперт оценил нестандартные действия ВС России при зачистке монастыря в Горнале.

Накануне российские войска освободили Валентиновку в ДНР.