Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?20 комментариев
Эксперт оценил нестандартные действия ВС России при зачистке монастыря в Горнале
Российские войска планируют использование нестандартных подходов для освобождения Свято-Николаевского монастыря в Горнале, включая использование снайперов и FPV-дронов, сообщил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.
Как сообщает ТАСС, российские войска готовятся к операции по освобождению Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь на Украине. Федутинов сообщил, что военные будут применять нешаблонные тактические подходы и использовать широкий арсенал средств для достижения успеха в этой операции.
Федутинов отметил, что операция по зачистке монастыря будет сложной из-за его расположения на возвышенности и наличия подземных сооружений, а также в свете историко-культурной и религиозной значимости объекта. Он подчеркнул, что российские войска будут использовать наиболее подходящие средства и тактику для достижения целей.
Среди используемых средств могут быть снайперы и FPV-дроны. По словам эксперта, дроны могут быть оснащены различными боевыми частями, что позволит эффективно вытеснять противника из укрепленных зданий, не разрушая их полностью. Таким образом, российские военные будут стремиться минимизировать разрушения, что особенно важно в контексте исторического и культурного наследия монастыря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни, российские войска заблокировали остатки ВСУ в Горнале, также сообщалось, что было опубликовано видео освобожденного Горнальского монастыря в Курской области.