Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни
Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Марьино, Новой Сечи, Осоевки, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две бронемашины, три артиллерийских орудия, два ЗРК «Стрела-10», две станции РЭБ и две радиолокационные станции ПВО.
За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 74 610 военнослужащих, 408 танков, 333 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2272 бронемашины, 2722 автомобиля, 615 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.
Накануне российская группировка войск нанесла поражение семи бригадам ВСУ у Горналя и Олешни.
Утром в среду сообщалось, что «северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны».