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    16 апреля 2025, 08:40 • Общество

    Российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны»

    Российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны»
    @ mospat.ru

    Tекст: Евгений Крутиков

    ВСУ цепляются за последние квадратные километры, оккупированные ими в Курской области – и можно ожидать, что уже в ближайшее время эта территория будет освобождена. Каким предполагается дальнейшее движение российских частей по направлению к Сумам и как будет создаваться так нужная для безопасности приграничья буферная зона?

    Боевые действия могут затронуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря на границе Курской области и Украины. Здесь ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты, отказавшись вести какие-либо переговоры. По данным силовых структур, группа ВСУ, разместившись в монастыре, отказалась от переговоров о сдаче в плен.

    Представитель российских силовых структур подчеркнул, что командование ВСУ в очередной раз показало, что для них нет ничего святого, раз они готовы использовать святые места для военных целей. Накануне российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря.

    Ко вторнику, 15 апреля, под контролем ВСУ на территории Курской области остается только комплекс Белогорского монастыря, соседний с ним крошечный поселок Горналь и хутор Олешня на трассе Суджа – Сумы. Прямое сообщение между двумя этими позициями противника прервано, снабжаться они могут только из Сумской области по простреливаемым дорогам.

    Комплекс зданий монастыря расположен на высоком, «утесном» берегу реки Псел, что превращает его в удобную оборонительную позицию. Соседняя с монастырем гора Фавор также превращена ВСУ в опорный пункт. От поселка Горналь комплекс храмовых зданий и гору Фавор отделяет небольшое урочище, которое постепенно и занимают штурмовые группы ВС РФ. Позиции противника разрезаются пополам – и их судьба очевидна. Монастырь попадает в полное окружение. Призывы к противнику сдаться связаны сейчас в первую очередь с желанием сохранить храмовый комплекс.

    Кроме того, ВС РФ продолжают наступательные операции на территории Сумской области, постепенно формируя контуры буферной зоны вдоль границы. Недавние события на участке границы в Белгородской области еще раз показали необходимость устранения самой возможности для противника терроризировать российское приграничье.

    Основные боевые действия идут на окраинах поселка Локня, прямо за которым расположена Юнаковка – ключевой логистический пункт на Сумском направлении. Оба этих населенных пункта находятся на территории Сумской области Украины. Движение туда осуществляется по асфальтовой дороге вдоль реки Локня. На данный момент от передовых позиций ВС РФ в поселке Локня до города Сумы примерно 24 км по прямой.

    И этот самый короткий путь лежит по долине реки, которую с двух сторон окружают небольшие возвышенности. Без контроля над данными высотами формировать полноценную конфигурацию Сумского направления очень сложно. Населенных пунктов там нет, пока сплошного фронта на всем Сумском направлении ВСУ не сформировало, а бои ведутся вдоль основных трасс. Отсутствие сплошной линии фронта компенсируется огромным количеством БПЛА, которые позволяют дистанционно превращать обширные территории в так называемую серую зону – пространство, которое де-факто никем не контролируется с точки зрения физического присутствия на земле.

    Кроме того, требуется обеспечить правый фланг российских частей, двигающихся по долине реки Локня, как минимум от уже занятой Журавки до Беловод по долине реки Снагость. К середине дня 15 апреля ВС РФ рывком продвинулись от Журавки в направлении Беловод, а от Васильевки до окраин соседнего поселка Водолаги, срезая таким образом все фланговые карманы. Само по себе такое расширение зоны контроля уже можно считать началом формирования «буферной зоны» с опорой на Юнаковку.

    По мере формирования нового Сумского направления возник вопрос о вариантах дальнейшего развития событий после того, как будет создана буферная зона со стабильными флангами.

    В 2022 году в Сумах проживало чуть более 250 тыс. человек. Сейчас, скорее всего, население города значительно сократилось, но он превращен ВСУ в крупный логистический хаб для сразу нескольких направлений, прежде всего для поддержания украинских атак на курское приграничье. На промышленных предприятиях расположены склады боеприпасов и вооружений, в жилых домах размещен личный состав ВСУ.

    Теперь, в ожидании подхода российских войск, в укрепрайоны превращают крупные промышленные зоны в Ковпаковском районе, а кварталы многоэтажных домов в Заречном районе сами по себе представляют собой крупный укреп. Выдвинутый на восток от основной городской застройки обширный район частной застройки вдоль Барановской улицы минируется.

    Российская армия ведет себя на данном направлении очень расчетливо.

    Пока вопрос только в полном освобождении территории РФ, что может произойти со дня на день. Следующая позиция – формирование стабильной буферной зоны, но это, тем не менее, не ослабит окончательно региональные позиции ВСУ. В таком контексте можно предположить, что промежуточная цель на направлении будет заключаться не в прямом наступательном движении на Сумы, но в нейтрализации этого логистического хаба дальнобойным оружием.

    Участившиеся ракетные и дроновые атаки на город дают кумулятивный эффект: противник постепенно теряет возможность маневрировать резервами, обслуживать технику, накапливать боеприпасы и формировать укрепрайоны. В сочетании с постепенным сдвижением линии боевого соприкосновения ближе к городу ВСУ будут критически терять свой потенциал, даже с учетом переброски подкреплений с других участков и направлений.

    Уже через несколько недель такой работы Сумы потеряют свое значение как тыловой и логистический хаб и превратятся в обычный прифронтовой город, удержание которого станет головной болью для ВСУ по той же схеме, как это случилось с Волчанском. Дальнейшее же развитие событий, возможно, будет зависеть от положения на флангах и перспективы окружения всей сумской городской агломерации без прямого штурма города, по крайней мере на первом этапе.

    Кроме того, поддержание стабильного фронта на Сумском направлении уже в ближайшее время потребует от ВСУ новых перегруппировок.

    Традиционно противник снимает резервы и действующие части для «затыкания дыры» с того направления, где у него наметилась временная (неделя-две) стабилизация позиции. Сейчас это в первую очередь Покровское и Дзержинское направления. Тактика растягивания фронта противника многократно давала отличные результаты.

    Под Красноармейском (Покровском) идет движение ВС РФ на запад к границе Днепропетровской области, а в районе Дзержинска идут удачные наступательные действия юго-восточнее агломерации с целью срезания огромного кармана и выхода на простор на Константиновку. Любое ослабление позиций на этих участках грозит ВСУ серьезными последствиями.

    В то же время говорить о каком-то «наступлении на Сумы» силами текущей группировки ВС РФ на данном направлении, как это утверждает украинская пропаганда, пока преждевременно. Возможно, в течение ближайших недель мы увидим постепенное приближение российских войск к Сумам. И вот в таком случае и могут созреть предпосылки для формирования новой конфигурации фронта на данном участке – в том числе с точки зрения создания настоящей буферной зоны.

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    Российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны»

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