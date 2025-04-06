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    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    13 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевшего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    6 апреля 2025, 20:05 • Новости дня

    Эксперты: Успех ВС России на Сумщине создает для ВСУ новые условия на фронте

    Эксперты: Успех ВС России на Сумщине создает для ВСУ новые условия на фронте
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские военные широким фронтом ведут наступление в Сумской области, о чем свидетельствует освобождение населенного пункта Басовка. Если динамика сохранится, следующим этапом операции станет уничтожение логистических узлов ВСУ, что не позволит противнику стабилизировать линию фронта ввиду ее предельной растянутости и тяжелых боев на других направлениях в Харьковской области и Донбассе.

    «Освобождение Басовки и дальнейшее продвижение на юг Сумской области позволяют российским военным с запада охватить группировку противника, который пока ведет бои в районе Олешни Курской области», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По словам эксперта, ВС России в Сумской области наступают широким фронтом, тем самым «закругляя» линию боевого соприкосновения: «То есть, мы обходим те части ВСУ, которые опираются на трассу, ведущую через Юнаковку на Суджу».

    При этом российские войска традиционно наносят фланговые удары по частям противника с нескольких сторон, повышая потери в рядах ВСУ. На этом фоне группировка неприятеля в Курском приграничье продолжает сокращаться.

    «ВСУ контролируют небольшой участок, опирающийся на Олешню, и отдельный кусочек земли между Горналем и Гуево. Там их снабжение идет через дорогу, расположенную восточнее», – добавил Онуфриенко и указал, что на данный момент Россия де-факто контролирует уже порядка пяти населенных пунктов в Сумской области.

    В свою очередь отраслевой Telegram-канал «Военная хроника» добавляет: «С учетом недавней зачистки границы и начавшегося давления на тыловую инфраструктуру украинской армии в регионе, – это первый шаг по началу наступления в глубину украинской территории».

    «До недавнего времени удары по Сумской области шли в основном артиллерией, авиацией или баллистикой. Но переход и закрепление на границе могут повлечь за собой тяжелые для ВСУ последствия», – уточнили авторы канала и задались вопросом: «Не в дефиците ли ВСУ на этом направлении мобильных резервов дело?».

    «Основные силы у противника сейчас под Часовым Яром, еще часть перекинута на другие участки, включая Купянск и Покровск. Возможно, именно из-за этого слабые участки границы начинают проседать, и российские подразделения занимают позиции», – допускают эксперты.

    «Если динамика сохранится, следующим этапом станет подавление оставшихся опорных пунктов и вынос логистических узлов, чтобы лишить ВСУ возможности даже временно стабилизировать линию фронта», – рассуждают авторы. Они также указывают: теперь главкому ВСУ Александру Сырскому придется «тушить» помимо Волчанска, Купянска и Покровска еще и Сумскую область.

    «Причем делать это придется в условиях, когда логистика перегружена, а фронт вытянут до предела. В таких условиях каждый новый участок означает минус внимание и ресурсы для остальных отрезков», – заключили в «Военной хронике».

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Басовка в Сумской области. Согласно информации, поступившей от российских силовых структур, бойцы практически вышли на трассу, ведущую в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Курской области.

    Любопытно, что в середине недели несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку, однако ВС России пресекли попытку бегства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему России важно зачистить Сумскую область и как это поспособствует созданию буферной зоны.

    5 апреля 2025, 23:55 • Новости дня
    Суд арестовал 5,6 млрд рублей у Чубайса и еще семи человек
    Суд арестовал 5,6 млрд рублей у Чубайса и еще семи человек
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании Роснано.

    Как сообщает ТАСС, арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Роснано о наложении ареста на активы бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек. Общая сумма арестованных средств и имущества составляет 5,6 млрд рублей.

    Иск был направлен против Анатолия Чубайса, Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина. Роснано требует солидарного взыскания убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов. Суд также поддержал ходатайство о наложении ареста на средства близких родственников ответчиков.

    В прошлом суд уже арестовывал имущество топ-менеджеров Роснано по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Следствие утверждает, что в 2017 году руководители использовали искаженные данные отчетности для сокрытия убытков и получения дополнительного финансирования. Это привело к убыткам государства в размере более 43 млрд рублей в последующие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице прошли задержания бывших заместителей экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.

    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился в Следственный комитет с просьбой проверить действия Анатолия Чубайса на наличие признаков преступлений.

    Экс-топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев обвиняются в особо крупном мошенничестве и объявлены в международный розыск.

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    6 апреля 2025, 16:07 • Новости дня
    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко назвала «оптимистичный» сценарий перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о неких международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти. Такой прогноз она сочла крайне оптимистичным.

    Тимошенко отметила на женском фестивале, прошедшем 6 апреля, что «международные планы» предусматривают окончание конфликта к концу следующего месяца, передает «Комсомольская правда».

    В своей речи Тимошенко подчеркнула важность планов, которые направлены на урегулирование ситуации и окончание боевых действий. Она выразила мнение, что эти планы могут быть реализованы в обозримом будущем, и отметила, что считает такой прогноз крайне оптимистичным. Вслед за завершением конфликта она допустила перезагрузку власти на Украине.

    Ранее Тимошенко прогнозировала завершение конфликта на Украине по «корейскому сценарию».

    В конце марта Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз, в котором предполагается, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    6 апреля 2025, 09:51 • Новости дня
    ВСУ понесли значительные потери в Водолагах Сумской области

    Российские войска уничтожили боевые группы ВСУ в Водолагах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Водолаги Сумской области подразделения Вооруженных сил Украины несут значительные потери после артиллерийского огня, который сорвал ротацию 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, уничтожив обе боевые группы и бронированную технику.

    Подразделения Вооруженных сил Украины в селе Водолаги Сумской области несут значительные потери, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Село Водолаги расположено вблизи населенного пункта Веселовка, который, по данным Минобороны России, был освобожден 29 марта.

    Накануне военные сорвали попытку ротации подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, уничтожив обе боевые группы и бронированную технику противника артиллерийским огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из Басовки в Сумской области, а также уничтожили радиолокационную станцию ВСУ ракетным ударом в том же регионе. Также сообщалось, что ВСУ безуспешно атаковали на сумском направлении.

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    6 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области

    Группировка войск «Север» освободила Басовку в Сумской области

    Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области в ходе наступательных действий, что подтвердило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области, сообщает Telegram-канал МО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска на Сумском направлении успешно отразили атаки ВСУ, сорвав их планы на прорыв. Также сообщалось, что ВС России предотвратили попытку бегства украинских морпехов из Басовки в Сумской области. Кроме того, ранее российский ракетный удар уничтожил радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области, что существенно ослабило их оборонительные способности.

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    6 апреля 2025, 05:29 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила свыше 250 украинских боевиков

    Российская группировка «Запад» уничтожила 250 боевиков и 5 станций Starlink

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки уничтожили более 250 украинских боевиков, а также пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотниками.

    Как сообщает ТАСС, начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что в течение суток российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских боевиков. Также были уничтожены пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

    Бигма уточнил: «Уничтожены 33 пункта управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов». По его словам, расчеты ПВО также ликвидировали два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 БПЛА самолетного типа.

    Кроме того, в ходе боевых действий российские силы уничтожили танк Т-72, два автомобиля и роботизированную платформу. В результате контрбатарейной борьбы были ликвидированы три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», Krab и Panzerhaubitze 2000, четыре артиллерийских орудия западного производства и десять минометных расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар по аэропорту Днепропетровска, уничтожив пять самолетов ВСУ, доработанных для военных целей. Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни. Украинские вооруженные формирования понесли значительные потери в живой силе и технике в результате действий российских военных группировок.

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    6 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    Сальдо предложил создать «санитарную зону» на границе Херсонской области

    Сальдо счел создание «санитарной зоны» у границ Херсонщины мощным подспорьем

    Сальдо предложил создать «санитарную зону» на границе Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о важности создания «санитарной зоны» на границе региона для отдаления украинских войск.

    Сальдо заявил о важности создания «санитарной зоны», которая поможет отодвинуть украинские войска от границ региона, передает РИА «Новости». По его словам, такая зона станет мощным подспорьем для региона. Сальдо отметил, что идея создания зоны является хорошей, но реализация должна учитывать реальные возможности военных.

    Губернатор также выразил мнение о необходимости запрета неофашистских движений на территории Украины. Он подчеркнул, что в стране не должно быть притеснений русского языка и русских граждан.

    Кроме того, Сальдо заявил о важности недопущения вступления Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ в Новой Каховке были ранены трое жителей. ВС России потопили три катера ВСУ на Днепре. ВСУ установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.

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    6 апреля 2025, 18:35 • Новости дня
    ВСУ перебросили элитные БПЛА в Сумскую область для удержания Гуево

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумскую область с целью удержания села Гуево в Курской области.

    Источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск «Север» пояснил, что украинские силы пытаются отрезать российские подразделения, лишив их снабжения и поддержки, передает РИА «Новости».

    Источник заявил: «После того как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт. "Птичек" стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать, оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе».

    По информации источника, подразделения БПЛА были переброшены с участка фронта в Белгородской области, где они вели атаки на протяжении двух недель.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.


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    6 апреля 2025, 17:49 • Новости дня
    Россияне стали дольше ждать общественный транспорт

    Время ожидания транспорта в России достигло рекордных 15 минут 48 секунд

    Россияне стали дольше ждать общественный транспорт
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Время ожидания общественного транспорта в России увеличилось до рекордных 15 минут и 48 секунд в обе стороны, что стало максимальным показателем как минимум за девять лет.

    Согласно анализу данных комплексного наблюдения Росстата, это максимальный показатель с 2016 года. До 2024 года среднее время ожидания не превышало 12 минут, передает РИА «Новости».

    Кроме того, россияне стали реже использовать общественный транспорт. Среднее количество поездок в месяц снизилось с почти 18 до 17, хотя общее время в пути увеличилось. В среднем на поездку уходит 42 минуты и 42 секунды, что на две минуты больше, чем в 2022 году.

    Исследование охватывает 60 тыс. домохозяйств и проводится раз в два года. Оно базируется на выборочном опросе представителей различных групп населения по всей России. Доля пользующихся общественным транспортом снизилась с 53,5 до 50,5 процента, чаще всего это молодые люди от 15 до 24 лет и старшее поколение от 70 лет.

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    5 апреля 2025, 22:29 • Новости дня
    Буданов предложил не считать гражданами Украины тех, кто не воюет за киевский режим

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинцы, не поддерживающие киевский режим ни на передовой, ни в тылу, не имеют права называться гражданами Украины, сообщает украинское издание «Страна».

    Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) считает, что украинцы, которые не участвуют в боевых действиях или не поддерживают киевский режим в тылу, не вправе считаться гражданами Украины, передает ТАСС .

    По его словам, каждый гражданин должен внести свой вклад в защиту страны. Он отметил, что те, кто не находятся на передовой, обязаны активно помогать властям и армии в тылу. Буданов заявил, что «кто-то может с автоматом в руках защищать», а кто-то должен «в тылу ковать победу», но все должны работать вместе ради достижения общей цели.

    Буданов выразил мнение, что те, кто отказывается участвовать в этих усилиях, не могут считаться гражданами и общество должно воспринимать их именно так.

    Ранее на Украине предлагали перестать считать некоторых украинских граждан «украинцами этически и политически». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему это выгодно киевскому режиму.

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    6 апреля 2025, 04:03 • Новости дня
    Британия и Франция обсудили миротворцев на Украине с Киевом

    Начальники штабов Британии и Франции обсудили отправку сил сдерживания в Киев

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальники генеральных штабов Британии и Франции провели переговоры в Киеве о возможной отправке сил сдерживания, которые не заменят украинские войска, но будут размещены в стратегических местах.

    Британское министерство обороны сообщило, что начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин провел встречу с главами генштабов Франции и Украины в Киеве для обсуждения возможного развертывания сил сдерживания. На встрече обсуждались структура, размер и состав будущих сил по поддержанию безопасности на Украине. Имя представителей Франции и Украины, участвовавших во встрече, не уточняется, пишет РИА «Новости».

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что по итогам парижского саммита коалиции желающих, среди которых Британия и Франция, планируется отправка на Украину сил сдерживания. Французский лидер подчеркнул, что эти силы не будут миротворческими и их целью станет сдерживание России. Они будут размещены в заранее согласованных с украинской стороной стратегически важных местах.

    В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия видит размещение иностранных миротворцев как провокацию, создающую новые факты на земле и затрудняющую мирное урегулирование конфликта. Лавров подчеркнул, что страны Запада не будут заинтересованы в согласовании условий, если контингент будет размещен на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генералы Франции и Британии посетили Киев для обсуждения условий безопасности Украины после возможного прекращения огня в текущем конфликте с Россией.

    Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер обсудили меры реагирования на новые пошлины США и ситуацию на Украине.

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, назначенной на 11 апреля в Брюсселе.

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    5 апреля 2025, 23:42 • Новости дня
    Илон Маск призвал к окончанию войны на Украине

    Маск предложил прекратить «бессмысленные смерти» на Украине, поддержав Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выступил против продолжения конфликта на Украине, назвав его бессмысленным и требующим немедленного завершения.

    Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство в администрации Дональда Трампа, призвал к прекращению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

    Во время своего выступления на конгрессе итальянской партии «Лига», Маск подчеркнул необходимость остановить «бессмысленные смерти» и заявил о поддержке позиции президента Трампа в вопросе достижения мира.

    Отвечая на вопрос Маттео Сальвини, лидера партии и вице-премьера Италии, Маск выразил неодобрение в отношении тех, кто способствует продолжению войн.

    Он отметил, что «мы будем бесконечно пускать молодых людей в топку без смысла» и это является «жестоким, бесчеловечным и бессмысленным». Маск заявил, что пришло время положить конец этой «бессмысленной машине смерти».

    Маск также выразил недоумение по поводу продолжения боевых действий между русскими и украинцами, задаваясь вопросом: «Почему русские и украинцы в траншеях должны убивать друг друга? Сколько еще?». Он подчеркнул необходимость завершения конфликта и достижения мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск призвал прекратить конфликт на Украине, назвав сторонников продолжения боевых действий лицемерами и лжецами.

    Он также подчеркнул необходимость остановить «машину смерти». Маск заявил о возможной волне терактов в Европе, которые создадут угрозу для жизни людей и приведут к массовым убийствам.

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    6 апреля 2025, 13:51 • Новости дня
    Российские военные уничтожили украинскую группировку в Часовом Яре

    Российские силы уничтожили группировку ВСУ в микрорайоне Западный Часова Яра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В микрорайоне Западный города Часов Яр в Донецкой области ВС РФ успешно ликвидировали группировку ВСУ, что привело к значительным потерям среди украинских войск.

    По данным, предоставленным ТАСС, подразделения Вооруженных сил России ликвидировали группировку Вооруженных сил Украины в микрорайоне Западный города Часов Яр, расположенного в Донецкой народной республике.

    При этом, как пояснили в силовых структурах, украинские войска продолжают предпринимать попытки контратаковать, однако их усилия оказываются безуспешными. ВСУ несут большие потери как в личном составе, так и в технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал о том, что украинские военные используют живой щит из мирных жителей в Часовом Яре. Российские войска заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте. Также российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре.

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    6 апреля 2025, 03:34 • Новости дня
    Стало известно об испытаниях дрона-охотника в России в апреле

    Российский дрон «Фортуна-Т» с ИИ для борьбы с украинскими катерами подготовили к испытаниям

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские специалисты планируют в апреле провести испытания беспилотника «Фортуна-Т», который предназначен для борьбы с украинскими безэкипажными катерами.

    Ведущий инженер Центра беспилотных компетенций сообщил порталу ТАСС, что в апреле в России пройдут испытания беспилотного летательного аппарата самолетного типа «Фортуна-Т». Этот дрон оснащен системой искусственного интеллекта и предназначен для охоты за украинскими безэкипажными катерами.

    Специалист объяснил, что «Фортуна-Т» будет запускаться с руки без использования вспомогательных устройств. Аппарат сможет барражировать над водной поверхностью в течение трех часов, обнаруживая катера. Как только дрон зафиксирует катер, он в автоматическом режиме наводится на него для поражения.

    Кроме того, «Фортуна-Т» оснащен тепловизором, который позволяет выявлять объекты на воде. Разработчики аппарата рассчитывают, что его испытания подтвердят высокую эффективность в условиях реальных задач Военно-морского флота РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области испытали дрон-перехватчик отряда Б.А.Р.С «Сармат», который достиг рекордной скорости 318 километров в час для беспилотников данного типа.

    В России успешно испытали новый робототехнический комплекс для штурмовых действий, способный действовать на расстоянии до 15 километров и оснащенный дневными и ночными режимами наблюдения.

    Также в России ведется разработка робота-андроида БРЧ-1, который будет использоваться в боевых условиях, а первые испытания запланированы на начало 2025 года, как рассказал генконструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

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    6 апреля 2025, 02:09 • Новости дня
    Роснедра назвали причины слабого развития добычи РЗМ в России

    Роснедра объяснили слабое развитие добычи редких металлов низким спросом и конкуренцией

    Tекст: Денис Тельманов

    Слабое развитие добычи редких металлов в России связано с низким спросом и конкуренцией, а также дороговизной технологий и удаленностью месторождений.

    Слабое развитие добычи редких и редкоземельных металлов в России обусловлено рядом факторов, сообщает РИА «Новости». Основные причины – это низкий внутренний спрос и высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей, предлагающих продукцию по более низким ценам.

    Роснедра отметили, что добыча таких металлов, как литий, в России пока не ведется, однако тантал, ниобий и цирконий добываются, преимущественно в Арктике. Дополнительные сложности связаны с комплексным составом руд, требующим внедрения сложных и дорогих технологий для извлечения редких металлов.

    Кроме того, многие месторождения расположены в удаленных районах с недостаточно развитой инфраструктурой, что создает проблемы для отработки и требует значительных инвестиций. Будущее отрасли будет зависеть от развития высокотехнологичных отечественных отраслей, потребляющих редкие металлы, и решения технологических задач переработки сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский контроль над месторождениями титана и урана на Украине угрожает странам Запада, оказывающим Киеву поддержку.

    В Карагандинской области Казахстана обнаружено месторождение редкоземельных металлов с запасами в 1 млн тонн, среди которых церий, лантан, неодим и иттрий.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в Самарканде предложил создать в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, подчеркнув стратегическое значение этой инициативы.

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    6 апреля 2025, 03:08 • Новости дня
    Минобороны потребовало 11,5 млн рублей неустойки с ЦМКБ «Алмаз»

    Минобороны подало иск к ЦМКБ «Алмаз» о взыскании неустойки в 11,5 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны России требует через суд взыскать более 11,5 млн рублей с компании «ЦМКБ «Алмаз» за неустойку, что стало предметом разбирательства в Арбитражном суде Москвы.

    Как передает ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы против компании «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Предметом иска является взыскание неустойки в размере 11 501 085 рублей.

    Судебный акт, который имеется в распоряжении ТАСС, подтверждает принятие к производству данного искового заявления. Документ отмечает, что истцом выступает Министерство обороны РФ, а ответчиком – АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

    Детали дела пока не раскрываются, но известно, что именно эта сумма, более 11,5 млн рублей, причитается Минобороны РФ в качестве компенсации за, вероятно, задержки или другие нарушения в рамках контрактов на проектирование боевых кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы получил новый иск от Минобороны России против АО «Военторг» с требованием взыскать 317 тыс. рублей, а сумма иска составила 317 тыс. 449 рублей сообщалось.

    Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском на 390 млн рублей против Кизлярского электромеханического завода.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Минобороны России к НПО «Алмаз» на сумму около 111 млн рублей, однако основания исковых требований пока не раскрываются.

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