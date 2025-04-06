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    В пылу борьбы с русским Латвия травит языки ближайших союзников
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    Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области
    Стармер заявил о завершении глобализации из-за торговой войны Трампа
    Politico назвало катастрофой для Запада контроль России над ресурсами Украины
    ВСУ понесли значительные потери в Водолагах Сумской области
    Британия и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    9 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    6 апреля 2025, 15:30 • Новости дня

    Российские войска приблизились к снабжающей ВСУ Юнаковке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение Басовки позволило российским военным приблизиться к трассе в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение ВСУ в Курской области, рассказали в российских силовых структурах..

    Российские военные освободили населенный пункт Басовка в Сумской области Украины и тем самым приблизились к Юнаковке, передает ТАСС. Информация поступила от российских силовых структур. По словам собеседника агентства, российские бойцы практически вышли на трассу, ведущую в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Курской области.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.


    5 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    Украинские войска атаковали пять сел Белгородской области

    Губернатор Белгородской области сообщил о новых атаках украинских БПЛА на пять сел

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, повреждены дома, автомобили и инфраструктура, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова, украинские вооруженные силы атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области.

    В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района повреждены шесть частных домов. В селе Красный Октябрь Белгородского района был атакован объект водоснабжения. Гладков уточнил, что в селе Безлюдовка Шебекинского округа пострадали кровля дома и три автомобиля.

    В селе Байцуры Борисовского района атака дрона привела к перебоям в электроснабжении. Села Байцуры и Богун-Городок остались без света, аварийные службы начали ремонтные работы.

    Гладков добавил, что в селе Березовка в результате атаки дрона пострадали двое мужчин и 15-летний подросток. Все пострадавшие были доставлены в больницы области для оказания медицинской помощи.

    Ранее Гладков сообщал, что в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали семь мирных жителей, один из которых находится в тяжелом состоянии, и пятеро остаются в больницах.

    Накануне в Белгородской области ВСУ атаковали беспилотниками коммерческий объект и сельхозтехнику, ранив пять мирных жителей, включая четырех мужчин.

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    5 апреля 2025, 20:07 • Новости дня
    Священник сбил из ружья два дрона ВСУ в Курской области

    Священник сбил из ружья два дрона ВСУ при эвакуации из Суджи в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Священник Курской епархии Игорь Васюков сбил два дрона ВСУ из ружья-двустволки, защищая автомобиль с эвакуированными жителями Суджи, сообщил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин).

    Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил два вражеских дрона из ружья-двустволки, когда те преследовали его автомобиль, следует из рапорта митрополита Курского и Рыльского Германа на сайте РПЦ. Это событие произошло во время эвакуации мирных жителей из Суджи.

    По словам митрополита Курского и Рыльского Германа, ситуация в южных районах Курской области остается сложной, и въезд в эти районы запрещен.

    Тем не менее, небольшие группы волонтеров, сопровождаемые военными, продолжают эвакуацию жителей, доставляя воду и продовольствие. Иеромонах Мелетий и иерей Игорь Васюков вывезли 70 человек из Суджи и окрестностей в Курск для лечения и реабилитации. Митрополит Герман сообщил, что священники неоднократно подвергались атакам дронов, и отец Игорь успешно сбил два из них.

    Нападение дронов 18 марта привело к легкой контузии отца Игоря и осколочным ранениям в ногу иеромонаха Мелетия, который сейчас проходит реабилитацию. Отец Игорь продолжает служение. Протоиерей Евгений Шестопалов также пострадал при вывозе жителей из-за аварии на поврежденной дороге.

    Патриарх Кирилл предложил митрополиту Герману представить отличившихся клириков к патриаршим наградам за отвагу и самоотверженность в сложных условиях.

    Ранее в Каширском районе Подмосковья 54-летний бывший полицейский сбил дрон из охотничьего ружья.

    Российский десантник ранее сбил украинский дрон броском автомата.

    Газета ВЗГЛЯД писала о священнике отце Алексее, который вместе с штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    6 апреля 2025, 05:29 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила свыше 250 украинских боевиков

    Российская группировка «Запад» уничтожила 250 боевиков и 5 станций Starlink

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки уничтожили более 250 украинских боевиков, а также пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотниками.

    Как сообщает ТАСС, начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что в течение суток российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских боевиков. Также были уничтожены пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

    Бигма уточнил: «Уничтожены 33 пункта управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов». По его словам, расчеты ПВО также ликвидировали два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 БПЛА самолетного типа.

    Кроме того, в ходе боевых действий российские силы уничтожили танк Т-72, два автомобиля и роботизированную платформу. В результате контрбатарейной борьбы были ликвидированы три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», Krab и Panzerhaubitze 2000, четыре артиллерийских орудия западного производства и десять минометных расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар по аэропорту Днепропетровска, уничтожив пять самолетов ВСУ, доработанных для военных целей. Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни. Украинские вооруженные формирования понесли значительные потери в живой силе и технике в результате действий российских военных группировок.

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    6 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    Сальдо предложил создать «санитарную зону» на границе Херсонской области

    Сальдо счел создание «санитарной зоны» у границ Херсонщины мощным подспорьем

    Сальдо предложил создать «санитарную зону» на границе Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о важности создания «санитарной зоны» на границе региона для отдаления украинских войск.

    Сальдо заявил о важности создания «санитарной зоны», которая поможет отодвинуть украинские войска от границ региона, передает РИА «Новости». По его словам, такая зона станет мощным подспорьем для региона. Сальдо отметил, что идея создания зоны является хорошей, но реализация должна учитывать реальные возможности военных.

    Губернатор также выразил мнение о необходимости запрета неофашистских движений на территории Украины. Он подчеркнул, что в стране не должно быть притеснений русского языка и русских граждан.

    Кроме того, Сальдо заявил о важности недопущения вступления Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ в Новой Каховке были ранены трое жителей. ВС России потопили три катера ВСУ на Днепре. ВСУ установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.

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    6 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области

    Группировка войск «Север» освободила Басовку в Сумской области

    Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области в ходе наступательных действий, что подтвердило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области, сообщает Telegram-канал МО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска на сумском направлении успешно отразили атаки ВСУ, сорвав их планы на прорыв. Также сообщалось, что ВС России предотвратили попытку бегства украинских морпехов из Басовки в Сумской области. Кроме того, ранее российский ракетный удар уничтожил радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области, что существенно ослабило их оборонительные способности.

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    6 апреля 2025, 09:51 • Новости дня
    ВСУ понесли значительные потери в Водолагах Сумской области

    Российские войска уничтожили боевые группы ВСУ в Водолагах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Водолаги Сумской области подразделения Вооруженных сил Украины несут значительные потери после артиллерийского огня, который сорвал ротацию 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, уничтожив обе боевые группы и бронированную технику.

    Подразделения Вооруженных сил Украины в селе Водолаги Сумской области несут значительные потери, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Село Водолаги расположено вблизи населенного пункта Веселовка, который, по данным Минобороны России, был освобожден 29 марта.

    Накануне военные сорвали попытку ротации подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, уничтожив обе боевые группы и бронированную технику противника артиллерийским огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из Басовки в Сумской области, а также уничтожили радиолокационную станцию ВСУ ракетным ударом в том же регионе. Также сообщалось, что ВСУ безуспешно атаковали на сумском направлении.

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    6 апреля 2025, 04:03 • Новости дня
    Британия и Франция обсудили миротворцев на Украине с Киевом

    Начальники штабов Британии и Франции обсудили отправку сил сдерживания в Киев

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальники генеральных штабов Британии и Франции провели переговоры в Киеве о возможной отправке сил сдерживания, которые не заменят украинские войска, но будут размещены в стратегических местах.

    Британское министерство обороны сообщило, что начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин провел встречу с главами генштабов Франции и Украины в Киеве для обсуждения возможного развертывания сил сдерживания. На встрече обсуждались структура, размер и состав будущих сил по поддержанию безопасности на Украине. Имя представителей Франции и Украины, участвовавших во встрече, не уточняется, пишет РИА «Новости».

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что по итогам парижского саммита коалиции желающих, среди которых Британия и Франция, планируется отправка на Украину сил сдерживания. Французский лидер подчеркнул, что эти силы не будут миротворческими и их целью станет сдерживание России. Они будут размещены в заранее согласованных с украинской стороной стратегически важных местах.

    В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия видит размещение иностранных миротворцев как провокацию, создающую новые факты на земле и затрудняющую мирное урегулирование конфликта. Лавров подчеркнул, что страны Запада не будут заинтересованы в согласовании условий, если контингент будет размещен на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генералы Франции и Британии посетили Киев для обсуждения условий безопасности Украины после возможного прекращения огня в текущем конфликте с Россией.

    Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер обсудили меры реагирования на новые пошлины США и ситуацию на Украине.

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, назначенной на 11 апреля в Брюсселе.

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    5 апреля 2025, 23:42 • Новости дня
    Илон Маск призвал к окончанию войны на Украине

    Маск предложил прекратить «бессмысленные смерти» на Украине, поддержав Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выступил против продолжения конфликта на Украине, назвав его бессмысленным и требующим немедленного завершения.

    Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство в администрации Дональда Трампа, призвал к прекращению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

    Во время своего выступления на конгрессе итальянской партии «Лига», Маск подчеркнул необходимость остановить «бессмысленные смерти» и заявил о поддержке позиции президента Трампа в вопросе достижения мира.

    Отвечая на вопрос Маттео Сальвини, лидера партии и вице-премьера Италии, Маск выразил неодобрение в отношении тех, кто способствует продолжению войн.

    Он отметил, что «мы будем бесконечно пускать молодых людей в топку без смысла» и это является «жестоким, бесчеловечным и бессмысленным». Маск заявил, что пришло время положить конец этой «бессмысленной машине смерти».

    Маск также выразил недоумение по поводу продолжения боевых действий между русскими и украинцами, задаваясь вопросом: «Почему русские и украинцы в траншеях должны убивать друг друга? Сколько еще?». Он подчеркнул необходимость завершения конфликта и достижения мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск призвал прекратить конфликт на Украине, назвав сторонников продолжения боевых действий лицемерами и лжецами.

    Он также подчеркнул необходимость остановить «машину смерти». Маск заявил о возможной волне терактов в Европе, которые создадут угрозу для жизни людей и приведут к массовым убийствам.

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    6 апреля 2025, 03:34 • Новости дня
    Стало известно об испытаниях дрона-охотника в России в апреле

    Российский дрон «Фортуна-Т» с ИИ для борьбы с украинскими катерами подготовили к испытаниям

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские специалисты планируют в апреле провести испытания беспилотника «Фортуна-Т», который предназначен для борьбы с украинскими безэкипажными катерами.

    Ведущий инженер Центра беспилотных компетенций сообщил порталу ТАСС, что в апреле в России пройдут испытания беспилотного летательного аппарата самолетного типа «Фортуна-Т». Этот дрон оснащен системой искусственного интеллекта и предназначен для охоты за украинскими безэкипажными катерами.

    Специалист объяснил, что «Фортуна-Т» будет запускаться с руки без использования вспомогательных устройств. Аппарат сможет барражировать над водной поверхностью в течение трех часов, обнаруживая катера. Как только дрон зафиксирует катер, он в автоматическом режиме наводится на него для поражения.

    Кроме того, «Фортуна-Т» оснащен тепловизором, который позволяет выявлять объекты на воде. Разработчики аппарата рассчитывают, что его испытания подтвердят высокую эффективность в условиях реальных задач Военно-морского флота РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области испытали дрон-перехватчик отряда Б.А.Р.С «Сармат», который достиг рекордной скорости 318 километров в час для беспилотников данного типа.

    В России успешно испытали новый робототехнический комплекс для штурмовых действий, способный действовать на расстоянии до 15 километров и оснащенный дневными и ночными режимами наблюдения.

    Также в России ведется разработка робота-андроида БРЧ-1, который будет использоваться в боевых условиях, а первые испытания запланированы на начало 2025 года, как рассказал генконструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

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    6 апреля 2025, 13:51 • Новости дня
    Российские военные уничтожили украинскую группировку в Часовом Яре

    Российские силы уничтожили группировку ВСУ в микрорайоне Западный Часового Яра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В микрорайоне Западный города Часов Яр в Донецкой области ВС РФ успешно ликвидировали группировку ВСУ, что привело к значительным потерям среди украинских войск.

    По данным, предоставленным ТАСС, подразделения Вооруженных сил России ликвидировали группировку Вооруженных сил Украины в микрорайоне Западный города Часов Яр, расположенного в Донецкой Народной Республике.

    При этом, как пояснили в силовых структурах, украинские войска продолжают предпринимать попытки контратаковать, однако их усилия оказываются безуспешными. ВСУ несут большие потери как в личном составе, так и в технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал о том, что украинские военные используют живой щит из мирных жителей в Часовом Яре. Российские войска заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте. Также российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре.

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    5 апреля 2025, 22:21 • Новости дня
    В ДНР из-за атак ВСУ погибли два человека

    Два погибших и восемь пострадавших в ДНР в результате атак ВСУ на Горловку и Макеевку

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике в результате атак со стороны ВСУ погибли два человека и еще восемь получили ранения, причем наиболее пострадали Горловка и Макеевка.

    Как сообщает ТАСС, в результате атак Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике погибли два человека и восемь получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что наиболее пострадали Горловка и Макеевка.

    В Кировском районе Макеевки в результате атаки погибла сотрудница предприятия «Рыбный цех», еще две работницы получили ранения. В Горловке, в Центрально-Городском районе, атака ударных БПЛА привела к гибели мужчины 1993 года рождения. Там же пострадали пять человек, еще одна женщина была ранена в Никитовском районе.

    ВСУ применили реактивную артиллерию калибром 122 мм и ствольную артиллерию 155 мм, включая кассетные боеприпасы. Всего зафиксировано около 40 атак. Шесть жилых домов, пять объектов инфраструктуры и два автомобиля оказались повреждены.

    Пострадавшим оказывается медицинская помощь, власти ДНР продолжают оценивать ущерб и принимать меры по восстановлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак ВСУ на Горловку погиб один человек и пострадали пятеро, включая сотрудника МЧС, при этом был нанесен ущерб инфраструктуре города.

    Донецк впервые с начала конфликта был атакован ударными БПЛА дальнего действия со стороны Украины. ВС России усилили давление на оборону ВСУ в Запорожской области, продвигаясь на Ореховском, Степногорском направлениях и у границы с ДНР.

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    6 апреля 2025, 08:25 • Новости дня
    ВСУ перебросили молодых бойцов на липцовское направление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ усилили липцовское направление Харьковской области переброской 92-й штурмовой бригады, укомплектованной молодыми украинцами в возрасте от 18 до 24 лет.

    Как передает ТАСС, подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, составленные из украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, были переброшены на липцовское направление в Харьковской области. Источники сообщили, что это может объяснять недавнюю активизацию украинских вооруженных сил в этом районе.

    Российские силы, согласно информации от источника, вскрыли и уничтожили самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin, принадлежащую 92-й бригаде. Источник отметил, что ранее российские бойцы уже уничтожили опытных солдат этого формирования, что, возможно, и стало причиной необходимости пополнения рядов бригады молодыми контрактниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные выбили ВСУ с позиций у Липцов, расположенных в Харьковской области, продолжая успешно освобождать населенные пункты. Министерство обороны России сообщало о значительных потерях ВСУ в районах Волчанска и Северска, что является частью продолжающихся операций в данном регионе. Российские войска ранее освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, укрепляя свои позиции на Украине.

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    6 апреля 2025, 06:54 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростовской области

    ПВО сбила украинские дроны в Ростове-на-Дону и других районах области

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили дроны над Ростовом-на-Дону и прилегающими районами, пострадавших нет, ведется проверка падения обломков.

    Как передает РИА «Новости», врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов в нескольких районах региона, включая Ростов-на-Дону, Аксайский, Мясниковский и Октябрьский сельские районы.

    В своем Telegram-канале Слюсарь написал: «Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах».

    По предварительным данным, жертв или пострадавших в результате атаки нет. Однако оперативные службы продолжают проверку информации о возможном падении обломков дронов на административное здание и хозяйственные постройки в Пролетарском районе Ростова.

    Слюсарь также подчеркнул важность готовности и быстроты реагирования сил ПВО в обеспечении безопасности мирного населения и объектов инфраструктуры. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия для уточнения всех обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, в результате чего повреждены дома, автомобили и инфраструктура.

    Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки уничтожили более 250 украинских боевиков, а также пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотниками.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения и предприятию по сборке беспилотников.

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    6 апреля 2025, 09:35 • Новости дня
    ВСУ потеряли десятки солдат в контратаках под Красноармейском

    ВС РФ уничтожили несколько десятков солдат ВСУ и технику под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе поселков Шевченко и Песчаное ВС РФ сорвали контратаки ВСУ, уничтожив несколько десятков солдат и до 15 единиц западной тяжелой техники.

    Российские силовые структуры сообщили, что в районе поселков Шевченко и Песчаное, расположенных к югу от Красноармейска, были сорваны попытки контратак со стороны ВСУ. Как передает ТАСС, в результате этих действий несколько десятков украинских солдат были уничтожены.

    Помимо людских потерь, ВСУ понесли значительные потери в технике. По данным силовиков, в ходе боевых действий на подступах к поселкам было уничтожено до 15 единиц тяжелой техники западного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении. Также сообщалось, что ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании украинскими войсками женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР, включая Красноармейское и Дзержинское.

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    6 апреля 2025, 07:59 • Новости дня
    ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО России за ночь перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Белгородской областями.

    Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, пишет РИА «Новости». Из общего числа перехваченных беспилотников восемь были зафиксированы и уничтожены в воздушном пространстве над Ростовской областью, два – над Курской областью, и один – над Белгородской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО России за ночь сбила 49 украинских дронов. Донецк подвергся массированной атаке ударными дронами. Также ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростовской области.

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    Китай намерен биться с США. Он ответил Дональду Трампу введением 34-процентных пошлин на все американские товары. Хватит ли КНР сил победить в торговой войне? В первую волну Пекину удалось не только найти новые рынки сбыта, но и совершить технологический рывок. Евросоюз уже в панике от ожидания наплыва дешевой китайской продукции. Подробности

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    Трамп послал Макрону «черную метку»

    Приговор суда, перечеркнувший дальнейшую политическую карьеру Марин Ле Пен, обещает принести немало неприятностей ее врагу – президенту Франции Эммануэлю Макрону. Его американский коллега Дональд Трамп решил поучить Евросоюз демократии. Чем настойчивее он это делает, тем лучше для России. Подробности

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    «Если жив, то там классно». Как СВО превращается в семейное дело

    Что заставило 60-летнего слесаря добиваться третьего по счету контракта? Для чего на передовую добровольно ушел отец четырех дочерей? Почему мама, некогда не отпустившая сына в Сирию, одобрила его участие в СВО? Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД побывал на одной из крупнейших электростанций Сибири под Нижневартовском, где встретил работников – ветеранов СВО. Подробности

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    Трамп решил превратить НАТО в свой бизнес-проект

    Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее 5% своего ВВП на оборону, заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Сейчас по этому показателю США уступают Польше, которая среди членов альянса стала лидером по военным расходам. Насколько реализуемо очередное требование Дональда Трампа и на что пойдут дополнительные деньги? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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