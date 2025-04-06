Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.0 комментариев
Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области
Группировка войск «Север» освободила Басовку в Сумской области
Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области в ходе наступательных действий, что подтвердило Минобороны.
Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области, сообщает Telegram-канал МО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска на сумском направлении успешно отразили атаки ВСУ, сорвав их планы на прорыв. Также сообщалось, что ВС России предотвратили попытку бегства украинских морпехов из Басовки в Сумской области. Кроме того, ранее российский ракетный удар уничтожил радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области, что существенно ослабило их оборонительные способности.