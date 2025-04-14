Tекст: Ольга Иванова

Россия обладает доказательствами того, что на объекте в Сумах, который был поражен российским ударом, проходила встреча украинских военачальников и их западных коллег, заявил Лавров в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, на этом объекте находились военнослужащие стран НАТО, которые, возможно, выступали в роли наемников.

Лавров подчеркнул, что военнослужащие НАТО участвовали в управлении действиями, что подтверждает их активную роль в конфликте на Украине. Он также сослался на публикацию The New York Times, в которой говорится, что американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. По словам Лаврова, без их участия многие дальнобойные ракеты не были бы запущены.

Напомним, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, которые привели к значительным разрушениям и жертвам.

Сообщалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета. Позднее мэр города Конотопа Артем Семенихин заявил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины создания подразделения, по которому был нанесен ракетный удар.

Бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла был ликвидирован в результате этого ракетного удара, сообщила Бердичевская районная военная администрация Житомирской области.

Позже в Минобороны России сообщили, что был нанесен удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, погибли более 60 военнослужащих ВСУ.