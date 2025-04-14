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    НАТО выбрало новое направление для военного столкновения с Россией
    Минобороны: Ударом двумя «Искандерами» по Сумам уничтожено более 60 военных ВСУ
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    Украинская теннисистка Костюк снялась с матча против россиянки в Штутгарте
    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб
    Ракетным ударом по Сумам ликвидирован бывший замком артбригады ВСУ
    Россия в марте превысила план ОПЕК+ по добыче нефти
    Мишустин сообщил о переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий
    В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута на пяти участках побережья
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    14 апреля 2025, 16:36 • Новости дня

    Лавров заявил о «сходке» военачальников ВСУ на объекте в Сумах

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия выявила, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла встреча украинских и западных военачальников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Россия обладает доказательствами того, что на объекте в Сумах, который был поражен российским ударом, проходила встреча украинских военачальников и их западных коллег, заявил Лавров в интервью газете «Коммерсант».

    По его словам, на этом объекте находились военнослужащие стран НАТО, которые, возможно, выступали в роли наемников.

    Лавров подчеркнул, что военнослужащие НАТО участвовали в управлении действиями, что подтверждает их активную роль в конфликте на Украине. Он также сослался на публикацию The New York Times, в которой говорится, что американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. По словам Лаврова, без их участия многие дальнобойные ракеты не были бы запущены.

    Напомним, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, которые привели к значительным разрушениям и жертвам.

    Сообщалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета. Позднее мэр города Конотопа Артем Семенихин заявил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины создания подразделения, по которому был нанесен ракетный удар.

    Бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла был ликвидирован в результате этого ракетного удара, сообщила Бердичевская районная военная администрация Житомирской области.

    Позже в Минобороны России сообщили, что был нанесен удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, погибли более 60 военнослужащих ВСУ.

    14 апреля 2025, 11:47 • Новости дня
    Зеленский отказался от переговоров с Россией

    Зеленский отказался от переговоров с Россией из-за недоверия к Москве

    Зеленский отказался от переговоров с Россией
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с Россией, заявив, что Киев не может доверять Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

    По его словам, недоверие к России является основной причиной отказа от переговоров.

    Кроме того, украинский лидер выразил сомнения в нейтральной позиции США в конфликте. Он считает, что при администрации Дональда Трампа в США преобладают пророссийские нарративы, что, по его мнению, неправильно.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    В МИД России заявили, что Россия готова обсуждать с Киевом серьезные предложения, способствующие достижению всеобъемлющего мира.

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    14 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым

    Политолог Рар: Мерц готовится к эскалации конфликта на Украине

    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет поделить ответственность за военную помощь Украине среди ведущих стран Евросоюза. Также он рассчитывает, что США выйдут из украинского урегулирования, и инициатива окажется в руках Лондона, Парижа и Берлина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ФРГ подтвердили намерение предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

    «Мерц подтвердил намерение предоставить Украине ракеты Taurus, но умолчал, что боеприпасы нуждаются в наводчиках-специалистах из бундесвера. А участие немецких военных в СВО может означать прямое вступление Германии в боевые действия против России», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «При этом Мерц, в отличие от Шольца, хочет взять на себя военное лидерство в Европе в противостоянии с Россией. Такие настроения в целом популярны в блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)», – указал собеседник.

    «Кроме того, будущий канцлер критикует ВСУ за оборонительный характер действий, напрямую призывая к прорыву в сторону Крыма. По его словам, украинским военным надо вести наступательные бои, чтобы разрушить российскую военную логистику на полуострове. Мерц уверен в успехе Украины при наращивании европейской военной помощи», – продолжил он.

    «Также Мерц считает мирные переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Путина бессмысленными, потому что Москва их якобы не хочет. Это говорит о том, что Берлин не согласится со сдачей украинских территорий. Я думаю, у будущего немецкого канцлера создалось превратное впечатление о военной силе России», – заметил аналитик.

    «При этом Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных. Он понимает, что немецкое общество не поддержит эту идею. Поэтому, по его замыслу, ответственность за поддержку Украины должны разделить ведущие страны Евросоюза», – объяснил эксперт.

    «Украинский кризис подошел к решающей фазе. В итоге будет мирное соглашение или Трамп выйдет из игры. Тогда инициативы НАТО по поддержке Киева скоординированно возьмут на себя Лондон, Париж и Берлин, бросая новое оружие на фронт. Это приведет к эскалации, а Европа окажется глубже втянута в конфликт. На это, по-видимому, и рассчитывает Мерц», – резюмировал Рар.

    Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD подтвердил желание отправить Киеву ракеты большой дальности Taurus при условии, что поставки будут скоординированы с европейскими союзниками, сообщает Deutsche Welle. Мерц напомнил, что Британия, Франция и США уже поставляли Украине ракеты. При этом уходящий канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи из-за риска эскалации конфликта.

    Заявления Мерца прозвучали после того, как ХДС/ХСС заключили коалиционное договор с Социал-демократической партией для формирования нового правительства. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник раскритиковал соглашение, выразив сомнения в приверженности нового правительства поддержке Киева.

    Со своей стороны глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе и указав на необходимость «давления на Россию».

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву осложняют урегулирование и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются российскими военными как законные цели для атаки. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Франция наводит украинские удары по России.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    13 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах

    Мэр Конотопа: В месте удара в Сумах были сборы 117-й бригады теробороны ВСУ

    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины своего создания, сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин. По этому месту был нанесен ракетный удар.

    На месте удара в Сумах проводились сборы 117-й бригады теробороны ВСУ, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину своего создания, сообщил мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин, передает Strana.ua.

    Ранее в воскресенье депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ракетный удар пришелся по скоплению военных, собравшихся на торжественное построение. Она напомнила, что это не первый случай, когда военные ВСУ погибают на аналогичных мероприятиях.

    Глава Сумской области, генерал-лейтенант ВСУ Владимир Артюх бежал с места удара по построению в Сумах, пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на слова мэра Конотопа. После обстрела Семинихин призвал Артюха извиниться, уволить главу местной СБУ и уйти в отставку.

    В воскресенье, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщили РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    14 апреля 2025, 14:39 • Новости дня
    Минобороны: Ударом двумя «Искандерами» по Сумам уничтожено более 60 военных ВСУ
    Минобороны: Ударом двумя «Искандерами» по Сумам уничтожено более 60 военных ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военнослужащих ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по зданию в Сумах, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы ВСУ «Северск». Ракетный удар привел к уничтожению более 60 украинских военнослужащих, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе операции российские силы столкнулись с активным противодействием средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, поставленных Украине иностранными государствами. Тем не менее задача была выполнена успешно, что стало серьезным ударом по военной инфраструктуре противника.

    В результате ракетного удара по городу Сумы был ликвидирован бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла.

    В воскресенье, 13 апреля, в Сумах прогремели два взрыва. Также сообщалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета. Мэр города Конотоп Артем Семенихин сообщил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение, когда по этому месту был нанесен ракетный удар.

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    14 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освоении звуковой артразведки группировкой «Запад»

    Кантемировская дивизия «Запада» внедрила звукометрическое устройство для артразведки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллеристы Кантемировской дивизии освоили звукометрическое устройство для обнаружения врага на расстоянии 15 км, что увеличивает точность и безопасность операций, сообщили в Минобороны России.

    Артиллерийские подразделения Кантемировской дивизии войсковой группировки «Запад» освоили новый метод артиллерийской разведки с использованием звукометрического устройства, передает ТАСС. В Минобороны России сообщили, что это устройство улавливает звуки выстрелов вражеской артиллерии на расстоянии до 15 километров, после чего определяет координаты огневых позиций противника. Эти данные передаются расчету беспилотников для доразведки.

    Начальник разведки реактивного артиллерийского дивизиона Луч отметил, что новый метод достаточно эффективен, мобилен и скрытен. «Люди все в безопасности и точность идет плюс-минус 100-150 метров. На третий и четвертый выстрел мы уже можем наблюдать выходы противника и, как минимум, узнать их огневую позицию, и проследить, куда они уходят», – сказал он.

    Минобороны подчеркнуло, что сбор и обработка данных с последующей выдачей информации требуют минимального времени, что значительно повышает эффективность действий артиллеристов в условиях спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об успешных ударах системами «Ураган» по тылам вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военные уничтожили с помощью ракетных систем залпового огня (РСЗО) и термобарических систем «Солнцепек» укрепления ВСУ у Часова Яра. Артиллеристы России поражали опорный пункт ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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    13 апреля 2025, 22:10 • Новости дня
    В Курской области обнаружили украинский БПЛА весом 200 кг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Глушковском районе Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» с военной полицией обнаружили тяжелый украинский беспилотник, способен нести до 50 кг груза.

    Украинский беспилотник, вес которого составил 200 кг, был обнаружен на территории Глушковского района Курской области, передает РИА «Новости». Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что место падения БПЛА оцеплено, и в ближайшее время саперы приступят к разминированию.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что беспилотник способен поднимать до 50 кг груза и пролетать до тысячи километров со скоростью 150 км/ч. Он подчеркнул, что такой аппарат может причинить значительный урон. Видеоматериалы с места происшествия также были опубликованы.

    Хинштейн добавил, что работы у саперов в приграничье много, ежедневно они обезвреживают тысячи взрывоопасных предметов, таких как боеприпасы и мины. Он напомнил жителям о необходимости соблюдения ограничений на въезд в приграничные районы области для их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.


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    14 апреля 2025, 09:15 • Новости дня
    Российские военные эвакуировали большинство жителей курского села Горналь
    Российские военные эвакуировали большинство жителей курского села Горналь
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные вывели большую часть мирных жителей из села Горналь, контролируемого ВСУ, несмотря на препятствия со стороны украинских войск, рассказал командир 30-го мотострелкового полка с позывным «Баркас».

    По его словам, российские военные вывели основную часть мирных жителей из села Горналь в Курской области, передает ТАСС. Населенный пункт все еще находится под контролем ВСУ.

    «Баркас» отметил, что украинские военные препятствуют эвакуации мирных жителей, обстреливая их при попытке выхода. В ходе одного из таких случаев четверо жителей подверглись обстрелу со стороны ВСУ.

    В настоящее время российские военные продолжают штурм Горналя, в операции задействованы 30-й полк, 81-я и 40-я бригады, а также спецназ. ВСУ используют в качестве укреплений Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных. Российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале. ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области.

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    14 апреля 2025, 14:07 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение восьми бригадам и полку ВСУ у Горналя и Олешни
    Российские войска нанесли поражение восьми бригадам и полку ВСУ у Горналя и Олешни
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ около Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Марьино, Мирополья, Могрицы, Новониколаевки, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, три бронмашины, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 74 245 военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 303 бронетранспортера, 2268 бронемашин, 2704 автомобиля, 610 артиллерийских орудий, 55 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в понедельник сообщалось, что российские военные эвакуировали большинство жителей курского села Горналь.

    Войска группировки «Север» уничтожили более 320 украинских военных за сутки, сообщал Telegram-канал «Северный ветер».

    Накануне потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных.

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    13 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    ВСУ ударили по Каменке-Днепровской из чешских РСЗО

    ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую с применением РСЗО «Вампир» из Чехии

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские силы атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области с помощью чешских РСЗО «Вампир», нацелив удары на жилые дома, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов сообщил РИА «Новости» о массированном ударе украинских войск по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Удар был нанесен с использованием чешских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Вампир».

    По словам Рогова, основной целью обстрела стали жилые дома городских жителей. «Боевики ВСУ нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская из РСЗО „Вампир“ чешского производства», – заявил он.

    На данный момент известно о четырех попаданиях снарядов, однако информация о последствиях обстрела пока уточняется. Власти продолжают собирать данные о возможных жертвах и разрушениях.

    Ранее Рогов сообщал, что российские войска освободили более четырех квадратных километров территории вблизи села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, продвигаясь от Лобкового.

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    13 апреля 2025, 23:33 • Новости дня
    ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожье

    ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую, Пологи и Токмак в Запорожье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье ВСУ обстреляли из артиллерии три населенных пункта в Запорожье, в результате чего повреждены жилые дома и коммуникации, жертв нет.

    Как сообщает РИА «Новости», ВСУ в воскресенье произвели обстрел трех населенных пунктов Запорожской области, что привело к повреждениям инфраструктуры и жилых объектов. Сообщение об этом поступило от вице-губернатора региона Антона Тицкого через его Telegram-канал.

    По словам Тицкого, утром была обстреляна Каменка-Днепровская, где повреждены оконные стекла и фасад частного дома. В Пологах в 16.50 мск обстрелу подверглась вышка мобильной связи, установленная на крыше здания. В это же время Токмак стал мишенью обстрелов, в результате чего были повреждены два частных дома, наземный газопровод и линия электропередачи, обесточив 208 абонентов.

    Несмотря на интенсивные обстрелы и повреждения, информация о жертвах отсутствует. Власти оперативно занимаются восстановлением поврежденных объектов и обеспечением безопасности жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирная жительница в Запорожской области получила открытый перелом предплечья после атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль ВАЗ-2107. В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения. Российские военные дронами атаковали завод взрывчатых веществ под Запорожьем, что привело к его уничтожению.

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    13 апреля 2025, 19:49 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС на константиновском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении Вооруженных сил России на константиновском направлении, отметив, что наступление осуществляется западнее Александрополя и Пантелеймоновки.

    Пушилин сообщил о продвижении Вооруженных сил Российской Федерации на константиновском направлении. В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, он заявил: «Константиновское направление – мы видим, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись достаточно широким фронтом, западнее Александрополя и Пантелеймоновки».

    По словам Пушилина, продвижение ВС РФ на этом направлении было значительным.

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    14 апреля 2025, 08:28 • Новости дня
    Ульянов призвал Рубио остановить атаки Украины на мирных жителей России

    Ульянов обратился к Рубио с призывом прекратить атаки Украины на граждан России

    Tекст: Вера Басилая

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на соболезнования Украине из-за удара по Сумам обратился к госсекретарю США Марко Рубио с призвывом о прекратить атаки Киева на мирных россиян.

    Ульянов в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, запрещен в России) обратился к Рубио с призывом о необходимости прекращения атак Украины на мирных жителей России, передает ТАСС.

    Таким образом Ульянов отреагировал на соболезнования Рубио Украине в связи с ударами ВС России по Сумам.

    В свою очередь, российский военный аналитик Игорь Коротченко сообщил, что удар по Сумам был нанесен ракетным комплексом «Искандер-М» по административному зданию, где в момент атаки проходила торжественная церемония награждения ВСУ. По его словам, в результате удара было ликвидировано несколько десятков украинских офицеров, что является законной военной целью.

    Коротченко также подчеркнул, что атака была нацелена на профессионально подготовленных украинских офицеров, участвовавших в боевых действиях против России. Он добавил, что данная операция была проведена в соответствии с нормами ведения войны.

    В воскресенье, 13 апреля, в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва.

    Также сообщалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

    Мэр города Конотоп Артем Семенихин сообщил, что Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение, когда по этому месту был нанесен ракетный удар.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине либо не могут, либо не хотят соблюдать мораторий на удары по энергетике, что имеет катастрофические последствия.

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    14 апреля 2025, 12:02 • Новости дня
    Зеленский обвинил США в отсутствии обещанных поставок Patriot Киеву

    Зеленский выразил недовольство отсутствием обещанных поставок ЗРК Patriot от США

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии поставок ЗРК Patriot от США, считая причиной этого отсутствие политической воли у западных партнеров.

    Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский в интервью CBS News обвинил США в недопоставке зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину, несмотря на обещания, данные на вашингтонском саммите НАТО в 2024 году.

    Зеленский недоумевал от того, что даже готовность Киева купить Patriot сталкивается с отсутствием «политической воли у партнеров».

    «Не понимаю, почему мы не можем договорится о дополнительных системах Patriot. Тем более, что договоренность была в НАТО на юбилейном саммите... Но США говорят, что нет такой возможности. При этом передают эти системы, например, Израилю», – указал Зеленский на несправедливое распределение американских систем ПВО между странами-партнерами.

    Он указал на то, что раз уж Украина и США партнеры, почему нельзя найти возможность защитить Украину, которая нуждается в 10 системах ПВО и готова найти и потратить на закупку 15 млрд долларов. Если это не вариант, Киев согласен на лицензию на производство зенитно-ракетных систем Patriot и боеприпасов.

    Пока на предложения Зеленского в интервью президент США Дональд Трамп потребовал только отозвать у телеканала CBS лицензию.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент Трамп дал положительный ответ на просьбу Владимира Зеленского о дополнительных поставках систем ПВО, включая Patriot. Об этом заявила на  брифинге Белого дома пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

    Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости.

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    14 апреля 2025, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили более 320 украинских военных за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска группировки «Север» успешно провели операции по уничтожению живой силы и техники Вооруженных сил Украины в Краснояружском приграничье, уничтожив более 320 украинских бойцов и 10 единиц техники.

    Группировка войск «Север» продолжает проводить успешные операции по ликвидации живой силы и техники противника в Краснояружском приграничье и на территории Курской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». В результате боевых действий на данном направлении уничтожены две штурмовые группы противника, пытавшиеся проникнуть через лесные массивы в направлении Демидовки. Также ликвидированы группы противника, которые пытались отступить на Украину, одна из которых была уничтожена российскими операторами беспилотников на российской территории.

    На Сумском направлении ситуация остается напряженной: командование ВСУ стремится сохранить контроль над хутором Олешня и селом Горналь. Однако большая часть штурмовых групп противника уничтожается еще на территории Сумской области. Артиллеристы и операторы беспилотников группировки «Север» нанесли серьезные потери противнику, уничтожив гаубицу «М-777», несколько орудий полевой артиллерии и бронетехнику.

    В то же время в районе села Беловоды 67-я отдельная мотострелковая бригада противника несет большие потери, несколько боевых групп покинули свои позиции. Российские инженерные подразделения продолжают разминирование Суджанского приграничья, за последние сутки обезвредив почти восемь тыс. взрывоопасных предметов. Общий прогресс на Сумском направлении составил более 2350 метров, уничтожены четыре единицы вражеской бронетехники.

    На Волчанском и Липцовском направлениях также проводятся успешные операции против ВСУ. В результате комплексного огневого поражения уничтожены штурмовые группы и станции РЭБ противника. Общие потери противника за последние сутки составили более 320 человек, а также значительное количество техники, включая бронетранспортеры, гаубицы и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Гуево заявили следователям об убийстве боевиками Вооруженных сил Украины мирных жителей города . Бойцы «Севера» встретили в Гуево иеромонаха Симеона, который считался пропавшим. В Гуево среди боевиков Вооруженных сил Украины обнаружены польские и англоязычные наемники.

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