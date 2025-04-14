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Бывший замкомбрига ВСУ полковник Юла уничтожен в Сумах ракетным ударом
Бывший замкомандира артиллерийской бригады ВСУ ликвидирован при ударе в Сумах
Бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы, сообщила Бердичевская районная военная администрация Житомирской области.
Бердичевская районная военная администрация Житомирской области сообщила о гибели бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ полковника Юрия Юлы. Он был ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы.
«13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады полковник Юрий Юла», – сказано в сообщении в аккаунте администрации в соцсети Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщало РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.
Позднее мэр города Конотоп Артем Семенихин заявил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины своего создания. По этому месту был нанесен ракетный удар.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ