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    14 апреля 2025, 21:10 • Общество

    Удар по Сумам показал недовольство Зеленским на Украине и за рубежом

    Удар по Сумам показал недовольство Зеленским на Украине и за рубежом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ – политики разного уровня потребовали от генералов отказаться от проведения таких мероприятий в жилых кварталах. Эти призывы, как считают эксперты, окончательно сломали многолетнюю игру офиса Зеленского и генералитета ВСУ, которые прикрывались мирными жителями и конвертировали их гибель в расширение санкций против России и новые поставки оружия.

    Накануне ВС России нанесли удар двумя ОТРК «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск». В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, сообщает Минобороны. В ведомстве уточнили, что удар наносился в условиях активного противодействия ВСУ средствами РЭБ и ПВО.

    Также в Минобороны напомнили, что власти Украины продолжают использовать местное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города. Позже сообщалось, что при ударе по городу погиб, например, полковник Юрий Юла – бывший замком артбригады ВСУ. Также в местном сегменте соцсетей появляются новые некрологи военных.

    О потерях украинской армии в результате удара более подробно рассказывает военкор Евгений Поддубный. По его данным, всего на мероприятии находилось около 200 человек. Ранеными оказались 80 военных. Также удалось уничтожить и повредить около 30 единиц транспортных средств противника.

    Кроме того, есть информация о ликвидации сотрудника СБУ. Примечательно, что глава МИД Сергей Лавров сообщил: у России имеются факты, подтверждающие организацию «сходки» армейского руководства Украины с западными коллегами на пораженном объекте.

    На этом фоне украинские депутаты призвали прекратить военные мероприятия в городах, так как это приводит к жертвам среди гражданского населения. Кроме того, сразу после удара мэр Конотопа Артем Семенихин указывал, что во время атаки в Сумах награждали военных из 117-й бригады теробороны ВСУ в честь 7-летия создания соединения.

    По его словам, мероприятие согласовал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Семенихин требовал от Артюха уйти в отставку. Он также сообщал, что правоохранительные органы начали расследование по факту обстрела и изучают, кто согласовал проведение мероприятия в центре города, передает РБК. Сам же Артюх позже не стал отрицать информацию о самом мероприятии, однако «вычеркнул» себя из числа организаторов.

    В то же время депутат Рады Марьяна Безуглая потребовала от военного руководства прекратить «собирать военных на награждение в мирных городах». Она также отметила, что генерал и замкомандующего Сухопутных сил ВСУ Александр Нестеренко был предупрежден о сборе военных в центре города. Об угрозе ракетной атаки он тоже был в курсе, однако чуть ли не матом отверг перенос собрания.

    При этом сам Нестеренко – один из приближенных главкома ВСУ Александра Сырского, «которому вместе с Артюхом, вероятно, все сойдет с рук». В свою очередь, экс-депутат Рады Игорь Мосийчук отметил, что украинские чиновники ради пиара собрали в одном месте не только военных, но и гражданских лиц с детьми.

    Примечательно и то, что удар по Сумам расколол местный, как говорят на Украине, «политикум» на две части. Одни, включая депутатов, чиновников и активистов, критиковали коллег и генералитет ВСУ из-за многочисленных жертв. Также все чаще звучат мнения о том, что провал операции противника в Курской области превратил Сумы в город на краю линии фронта.

    Другие, включая Владимира Зеленского, требовали от Запада «жесткой реакции и давления» на Россию. Однако вместо этого Европа выразила поддержку Украине, а президент США Дональд Трамп заявил, что «это было ужасно, и мне сказали, что они допустили ошибку» – хотя конфликт между украинскими чиновниками указывает на иные причины появления жертв.

    «Тактика офиса Зеленского – всегда и во всем винить Москву – в этот раз дала сбой.

    Некоторые украинские политики начали задавать неудобные вопросы правительству и обвинять военных в халатности при организации каких-либо мероприятий. Пока этих голосов не слишком много, но они есть – и это тревожный знак для офиса Зеленского», – считает политолог Лариса Шеслер.

    «Налицо серьезный конфликт в высших эшелонах власти республики. Так, Безуглая всегда считалась голосом главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Тот факт, что она начала активно критиковать управленческий состав ВСУ, говорит о серьезных противоречиях между государственным и военным руководством страны», – рассуждает она.

    «Кроме того, усиливаются противоречия между офисом Зеленского и органами местного самоуправления, что еще раз подтверждают резкие заявления мэра Конотопа. Дело в том, что украинские градоначальники часто являются представителями олигархата. Они отстаивают интересы местных миллионеров, которые в преддверии возможных президентских выборов, видимо, решили усилить свои позиции. Этим же объясняется конфликт Зеленского с Кличко и другими мэрами», – отмечает собеседница.

    «Причем внутриполитический конфликт обостряется настолько, что стороны начинают обвинять друг друга во лжи и недомолвках.

    Совсем недавно глава ГУР Кирилл Буданов (признан экстремистом) и вовсе заявил, что обществу в настоящий момент лучше не знать всей правды о военных действиях. То есть граждане Украины вынуждены жить в атмосфере нескончаемого обмана, которому нет конца и края», – поясняет эксперт.

    «И кроме этого, никто не собирается заниматься спасением их жизней. После выдавливания ВСУ из Курской области театр военных действий сместился в сторону Сум. Но эвакуировать местных не будут. Вывозить людей из города – значит принять ответственность за их судьбу. К такому в офисе Зеленского не готовы», – полагает она.

    «К тому же встает много организационных вопросов: куда их помещать? Даже несколько тысяч сумчан, приехавших в тот же Киев, способны дестабилизировать обстановку в городе. Они могут рассказать местным о промахах украинской власти в приграничье. Дополнительное социальное напряжение Зеленскому не нужно», – уточнила собеседница.

    «Относительное затишье со стороны западных политиков в отношении удара по Сумам также свидетельствует об изменениях в подходах Вашингтона и Брюсселя к давлению на Россию.

    Думаю, что руководство стран ЕС и США не хотело акцентировать внимание на произошедшем, поскольку в здании конгресс-центра в Сумах вполне могли находиться представители их стран», – говорит эксперт.

    «Кроме того, изменилась международная обстановка. Америка пытается достичь мирного урегулирования конфликта. Европа, хоть и пытается играть в милитаризм, также понимает, что без передышки ВСУ в текущем положении долго не протянут», – отмечает Шеслер.

    В целом же критика действий военных на Украине превращается в заметный внутриполитический тренд, отмечает экономист Иван Лизан. «Та же Безуглая неоднократно возмущалась некомпетентностью главкома ВСУ Александра Сырского. Другое дело, что представители органов местного самоуправления реже выступают с резкими заявлениями в сторону армейского руководства», – добавляет он.

    «Но даже у мэров заканчивается терпение.

    Вспомним обращение к Зеленскому со стороны главы оккупированного ВСУ Красноармейска (Покровска), в котором он напрямую призвал к скорейшему наступлению мира и попросил "дать людям пожить". Учитывая тот факт, что правительство Украины сегодня максимально милитаризировано, подобные заявления также можно считать опосредованной критикой», – отмечает собеседник.

    «Скорее всего, между разными уровнями власти республики назревает серьезный конфликт. Население, особенно в Сумской области, с каждым днем выражает все больше негатива по отношению к офису Зеленского. Местные руководители это чувствуют и, пытаясь сохранить лояльность общества, начинают говорить с ними "на одном языке"», – полагает эксперт.

    «В целом жители этого региона недовольны сложившейся обстановкой. До начала вторжения в Курскую область их жизнь была относительно стабильной. Серьезных обстрелов не было, а боевые действия проходили на других направлениях. Поэтому еще с первых дней начала приграничной авантюры ВСУ они начали выступать с критикой действий ВСУ», – напоминает он.

    «Люди понимают, что власть Зеленского не возьмет на себя ответственность за их судьбы.

    Их эвакуацией никто не хочет заниматься. Вывоз граждан из прифронтовых крупных городов – занятие дорогостоящее и, с точки зрения социальной стабильности, потенциально опасное. Поэтому люди останутся в своих домах до самого конца», – рассуждает собеседник.

    «Но в сложившейся ситуации особо примечательно выглядит реакция западных стран. Раньше любые подобные события воспринимались Вашингтоном и Брюсселем в качестве повода для введения новых ограничений против Москвы и расширения поставок оружия. Однако сегодня и ЕС, и США достаточно вяло реагируют на события в Сумах», – акцентирует эксперт.

    «Зеленский утратил возможность циничного использования гибели людей как повода для усиления давления на Россию. Фактически его этой возможности лишила новая администрация Белого дома. Дональд Трамп пытается добиться урегулирования конфликта, а на этом фоне ссориться с Кремлем из-за промахов Зеленского как минимум нелогично», – заключил Лизан.

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