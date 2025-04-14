Песков об ударе по Сумам: ВС России бьют исключительно по военным объектам

Песков об ударе по Сумам: ВС России бьют исключительно по военным целям

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о взрывах в Сумах, передает ТАСС. Он подчеркнул, что удары наносятся исключительно по военным и околовоенным целям, опираясь на данные оборонного ведомства России.

Песков отметил, что администрация не комментирует ход специальной военной операции, однако напомнил о заявлениях президента и военных, подтверждающих удары только по военным объектам. Он акцентировал внимание на том, что сообщения украинских СМИ о разрушении здания конгресс-центра Сумского государственного университета должны рассматриваться через призму официальной информации от российского оборонного ведомства.

Украинские СМИ ранее опубликовали фотографии, свидетельствующие о сильном разрушении здания конгресс-центра в Сумах, где находились военнослужащие для церемонии награждения. Однако Песков призвал ориентироваться на официальные данные, поступающие от Минобороны России.

Напомним, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, которые привели к значительным разрушениям и жертвам.

Сообщалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета. Позднее мэр города Конотоп Артем Семенихин заявил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины создания подразделения, по которому был нанесен ракетный удар.

Бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла был ликвидирован в результате этого ракетного удара, сообщила Бердичевская районная военная администрация Житомирской области.

Позже в Минобороны России сообщили, что был нанесен удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, погибли более 60 военнослужащих ВСУ.