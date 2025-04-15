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«Северяне» нанесли поражение семи бригадам ВСУ у Горналя и Олешни
Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ около Горналя и Олешни, сообщили в Минобороны.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Великой Рыбицы, Запселья, Кияницы, Марьино, Мирополья, Могрицы, Новой Сечи, Садкой и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две бронемашины, две пусковые установки РСЗО HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, два артиллерийских орудия и миномет, отчитались в Минобороны.
За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 74 450 военнослужащих, 407 танков, 333 боевые машины пехоты, 304 бронетранспортера, 2270 бронемашин, 2717 автомобилей, 612 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.
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