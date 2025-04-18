Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиакомплексов ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, а также бригады спецназначения «Азов» (признан террористическим в России), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 2170 боевиков, два танка, 27 бронемашин, включая четыре американских бронетранспортера М113 и Stryker. Уничтожены 35 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 27 складов с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

В то же время на этой неделе в результате действий подразделений группировки «Центр» были освобождены населенные пункты Елизаветовка и Преображенка в ДНР.

Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

Потери противника при этом составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 20 бронемашин, в том числе семь американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, включая шесть американских 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin, французскую Caesar и польскую Krab, отчитались в Минобороны.

В течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. На Белгородском и Харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны, а также штурмового полка ВСУ.

За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1,9 тыс. боевиков, в плен сдались 64 украинских военнослужащих. Уничтожены шесть танков, 39 бронемашин, шесть пусковых установок РСЗО, включая две американские HIMARS, 46 орудий полевой артиллерии, два ЗРК, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, двух штурмовых, артиллерийской бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

При этом противник потерял свыше 1730 военнослужащих, два танка, 13 бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113. Уничтожены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм, 12 станций РЭБ и 21 склад с боеприпасами.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Противник при этом потерял более 1020 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны и трех бригад теробороны.

ВСУ при этом потеряли свыше 540 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, 12 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Преображенку в ДНР. Днем ранее они освободили Калиново в ДНР. А в среду неофициально стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР.