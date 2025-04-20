  • Новость часаВС России до пасхального перемирия освободили Новомихайловку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Преступники держат в страхе французских тюремщиков
    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов
    Эксперт назвал следующие цели российской армии после освобождения Олешни
    Военкоры оценили первые часы после объявления пасхального перемирия
    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ
    Разлив нефтепродуктов произошел при перекачке из танкера на Сахалине
    Путин поздравил россиян с Пасхой
    В МИД Украины потребовали извинений от Fox News за «российский Киев»
    Пушков: Украина была принуждена Россией к тому, чтобы признать пасхальное перемирие
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    13 комментариев
    20 апреля 2025, 12:55 • Новости дня

    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ

    ВСУ во время пасхального перемирия нанесли удары по регионам России, погибли люди

    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ в ночь на 20 апреля предприняли попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР несмотря на объявленный режим пасхального перемирия, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, все российские войска в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля строго соблюдали введенный режим прекращения огня по приказу Верховного Главнокомандующего и оставались на занятых рубежах.

    В ведомстве заявили, что несмотря на пасхальное перемирие, ночью подразделения ВСУ предприняли попытки атак на российские позиции в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики. Эти нападения были успешно отражены российскими военными.

    Кроме того, по информации Минобороны, за ночь противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, включая один удар по территории Крыма. Зафиксировано 444 артиллерийских и минометных обстрела, 900 ударов и сбросов боеприпасов с помощью квадрокоптеров по позициям российских войск, а также обстрелы приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате атак погибли и пострадали мирные жители, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

    Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Владимир Зеленский пообещал «зеркальные действия» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Посол Мирошник сообщил, что обстрелы Донецка, Горловки, Херсонского и других направлений сохраняются, а число сообщений о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ увеличилось.

    19 апреля 2025, 15:23 • Новости дня
    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине

    Депутат Шеремет ответил пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине

    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу не устраняться от переговорного процесса по Украине, процитировав русскую пословицу: «взялся за гуж – не говори, что не дюж».

    Шеремет в ответ на заявления Трампа о возможном отстранении США от переговоров по Украине использовал русскую пословицу: «взялся за гуж – не говори, что не дюж». Он подчеркнул, что президент США – опытный политик, который не должен «умывать руки и отходить в сторону» в ответственный момент, поскольку это будет признанием бессилия.

    Депутат заявил: «Трампу пора принудить режим Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции. Сегодня именно Зеленский саботирует любые реальные мирные инициативы»,

    Шеремет добавил, что по его мнению, нынешнюю киевскую власть вырастил экс-президент США Джо Байден, и именно Вашингтон должен завершить конфликт, принудив Зеленского к заключению мира. Он отметил: «США пора угомонить нациста Зеленского. Если не хотите этого делать, то уйдите в сторону, это сделает Россия. У нас выбора нет, мы должны обеспечить безопасность своих границ и граждан».

    Ранее американский лидер заявил, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать». В свою очередь, госсекретарь Марк Рубио ранее отметил, что Вашингтон оставит попытки выступить посредником, если в ближайшие дни не появятся явные возможности заключения сделки.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

    Коментарии (24)
    19 апреля 2025, 13:30 • Новости дня
    ВС России ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
    ВС России ударили по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне вечером ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования и беспилотниками по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан».

    Кроме того удары наносилиь по прикрывающим ОТРК «Сапсан» норвежским зенитным ракетным системам NASAMS.

    Поставленные цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты уничтожены.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда у Украины возникла «новая баллистическая ракета».

    Напомним, накануне был нанесен групповой удар по площадкам выпуска беспилотников и аэродромам ВСУ.

    До этого ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Мартыновке Николаевской области Украины.

    Коментарии (2)
    20 апреля 2025, 12:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 17:41 • Новости дня
    Герасимов сообщил о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область
    Герасимов сообщил о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины после неудачных попыток в приграничье Курской области предприняли попытку прорыва в Белгородскую область в районах Демидовки и Поповки, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о попытке украинских военных прорваться в Белгородскую область. По его словам, после неудачи в курском приграничье противник попытался осуществить прорыв в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, которые граничат с Курской областью, передает РИА «Новости».

    Герасимов отметил, что в Курской области продолжается зачистка от подразделений ВСУ в районах Горналя и Олешни силами морской пехоты. В частности, завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря, а штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому противника в Горнале и в прилегающих рощах на участке площадью 4,5 кв. километра. Генерал отметил, что противник сосредоточил там основные усилия.

    Работа по окончательному освобождению лесных участков и Горнали в Курской области продолжается, подчеркнул Герасимов во время доклада президенту России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни, полностью заблокировали остатки украинских сил в Горнале.

    Как отметили эксперты, освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО.


    Коментарии (11)
    19 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    В Еврокомиссии прокомментировали объявление Россией пасхального перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    В ЕС выразили ожидание реального прекращения огня и шагов к длительному перемирию после заявления президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии.

    Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что в Брюсселе ждут «фактическое прекращение конфликта и четкие действия для длительного прекращения огня», передает РИА «Новости».

    Хиппер подчеркнула: «Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет». Она также отметила, что Евросоюз намерен и далее оказывать поддержку Украине.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Между тем военкор показал первые доказательства срыва перемирия со стороны ВСУ.

    Коментарии (9)
    20 апреля 2025, 09:53 • Новости дня
    ВСУ нарушили перемирие и ударили по Донецку
    ВСУ нарушили перемирие и ударили по Донецку
    @ Andriy Andriyenko/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе Донецка зафиксировано попадание в результате удара, нанесенного украинскими войсками несмотря на объявленное перемирие.

    Украинские войска утром нанесли удар по Донецку, сообщает ТАСС. По данным оперативных служб, попадание произошло на Элеваторной улице в Буденновском районе города. Местные специалисты уточняют тип используемого вооружения и другие детали инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО, Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться договоренностей, однако ВСУ вскоре после объявления Москвой перемирия применили FPV-дроны по российским позициям на Покровском направлении.

    Коментарии (11)
    20 апреля 2025, 11:18 • Новости дня
    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов

    МИД Эстонии заявил о риске проблем ЕС и G7 при разблокировке российских активов

    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил о вероятных финансовых проблемах Евросоюза и G7, если санкции на замороженные активы России не будут продлены, сообщает Financial Times.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что отказ Венгрии поддержать продление санкций против российских активов может поставить ЕС и страны G7 в сложное финансовое положение. Цахкна отметил, что кредитование Киева осуществляется за счет доходов от замороженных активов России, и разморозка этих средств вынудит европейских налогоплательщиков брать на себя дополнительные расходы, пишет Financial Times.

    «Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины», – отметил глава МИД Эстонии.

    По его словам, угроза блокирования санкций ранее неоднократно озвучивалась премьером Венгрии Виктором Орбаном, однако на практике еще не была реализована.

    После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов – около 300 млрд евро, из которых более 200 млрд размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне.

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас отметила, что некоторые страны Евросоюза категорически не согласны с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    Коментарии (5)
    20 апреля 2025, 11:20 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о трех взрывах и крупном задымлении в Донецке
    Очевидцы сообщили о трех взрывах и крупном задымлении в Донецке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецке были зафиксированы как минимум три взрыва, после которых в одном из районов наблюдается сильное задымление, сообщили очевидцы.

    По данным корреспондента РИА «Новости», серия взрывов произошла в Донецке после девяти часов утра. По меньшей мере три взрыва были отчетливо слышны в разных частях города.

    Очевидцы сообщают о густом дыме, который поднимается над одним из районов Донецка. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы для выяснения обстоятельств и ликвидации последствий взрывов.

    О пострадавших и разрушениях на данный момент информации нет. Взрывы произошли на фоне действующего пасхального перемирия.

    Ранее утром в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе Донецка было зафиксировано попадание в результате удара, нанесенного украинскими войсками несмотря на объявленное перемирие.

    Также ВСУ нарушили пасхальное перемирие в ЛНР ночным обстрелом пригорода Кременной.

    Минобороны России сообщило о введении режима прекращения огня на время пасхального перемирия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля, что составляет 30 часов.

    Президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия на этот период и призвал быть крайне внимательными и готовыми к немедленному ответу, отмечая, что украинская сторона более 100 раз нарушала договоренности о ненанесении ударов по энергообъектам.

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили за сутки более 230 военных ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ в Курской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также освободив хутор Олешня на Сумском направлении.

    Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», утром 19 апреля украинские штурмовые группы дважды пытались проникнуть на российскую территорию в районе Поповки, однако первая группа подорвалась на минных заграждениях, а вторая была уничтожена ударами с беспилотников. Организованное сопротивление противника в районе было сломлено, вражеская артиллерия и беспилотники подавлены огнем российских артиллеристов и операторов БПЛА.

    На направлении Демидовки выявлены и ликвидированы две малые группы ВСУ, переброшенные для разминирования, вместе с мобильной техникой. В Сумской области российские войска продолжили уничтожать вражеские орудия, пусковые установки БПЛА и строительную технику, не допуская продвижения украинских подразделений.

    Утром подразделения ВДВ выбили ВСУ из хутора Олешня, пресекли контратаку двух штурмовых групп противника и отбили несколько безуспешных попыток вернуть утраченные позиции. За сутки на Сумском направлении уничтожено шесть единиц бронетехники и 1700 метров продвижения вглубь территории, обезврежено 3797 взрывоопасных предметов. На Липцовском и Волчанском направлениях ликвидированы склады боеприпасов, четыре боевые группы, склад обеспечения и техника противника.

    Суточные потери ВСУ по данным канала составили более 230 человек, из которых свыше 180 – на Сумском, более 30 – на Краснояружском направлениях. В числе уничтоженной техники – БТР «М-113» и «Кугуар» (США), ББМ «Козак», «Варта», РСЗО «Вампир» (Чехия), гаубицы «М-777», «М-119» (США), «Д-30», «Гиацинт», «Мста-Б», восемь ударных и 22 разведывательных беспилотника, САУ 2С1 «Гвоздика», автомобильная техника и станция спутниковой связи. Оставшимся на территории Белгородской области украинским военным предложено сдаться в плен после объявления перемирия.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Иванополья, Григоровки, Васюковки, Зари, Клебан-Быка, Константиновки и Новооленовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 365 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113. Уничтожены семь орудий полевой артиллерии, американская пусковая установка РСЗО HIMARS и два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех бригад теробороны возле Поповки, Мирополья Сумской области и Удов Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Погребняковкой, Стецковкой, Гороховаткой, Купянском, Садоводом Харьковской области, Кировском, Редкодубом ДНР и Новоегоровкой Луганской народной республики (ЛНР).

    Противник при этом потерял до 265 военнослужащих, танк, четыре броемашины, включая америксанкаий бронетранспортер М113. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ «Квертус» и два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Димитрова, Гродовки, Лысовки, Богдановки, Красноармейска и Миролюбовки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 350 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113, немецкую машину пехоты Marder ФРГ и французский бронетранспортер VAB. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубб обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Зеленого Поля, Богатыря, Новополя ДНР, Червоного и Гуляйполя Запорожской области.

    При этом потери противника составили более 130 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Ольговки, Антоновки, Никольского и Днепровского Херсонской области.

    Уничтожены до 80 военнослужащих, турецкая бронемашина Kirpi, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    В субботу подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили населенный пункт Олешня в Курской области.

    Накануне российские войска освободили Валентиновку в ДНР, а за день до этого  освободили Преображенку в ДНР.

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Fox News назвал Киев частью России во время трансляции литургии

    Телеканал Fox News в эфире с пасхальной литургии подписал Киев как часть России

    Fox News назвал Киев частью России во время трансляции литургии
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский телеканал Fox News во время показа пасхальных богослужений в прямом эфире сопроводил кадры из украинской столицы подписью «Киев, Россия».

    Американский телеканал Fox News во время трансляции пасхальных богослужений из разных городов мира обозначил Киев как часть России. На экране с изображением собора в столице Украины появилась подпись «Киев, Россия», передает РИА «Новости».

    Канал передавал прямые включения из храмов Ватикана, Москвы и Киева, где зрители могли видеть и слушать молитвы священнослужителей.

    Отмечается, что в 2025 году Пасху одновременно празднуют православные, католики и большинство протестантов.

    СМИ писали, что американские власти рассматривали возможность официального признания Крыма частью России при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Политолог Сергей Михеев заявил, что признание США только Крыма не решит задачи Москвы, так как необходимо признание всех пяти новых российских регионов.

    Коментарии (6)
    20 апреля 2025, 03:00 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена военными приземлился в Москве
    Самолет с освобожденными из плена военными приземлился в Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В столичном аэропорту приземлился транспортный самолет, доставивший домой 246 российских военных после их освобождения из украинского плена.

    Самолет Ил-76МД с группой из 246 российских военнослужащих, освобожденных из плена на Украине, совершил посадку в Москве. Телеканал «Звезда» продемонстрировал кадры прибытия военнослужащих на российскую территорию.

    Напомним, в субботу в рамках обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть домой 246 российских военнослужащих, еще 31 украинский раненый передан в качестве жеста доброй воли.

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 02:00 • Новости дня
    Пушков: Украина была принуждена Россией к тому, чтобы признать пасхальное перемирие

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор Алексей Пушков указал, что Киеву пришлось официально признать пасхальное перемирие после политического маневра Москвы, подчеркнув, что отказ был бы невыгоден на фоне заявления Путина.

    Пушков в своем Telegram-канале заявил: «На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. (…) Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Вместе с тем и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области».

    Пушков отметил, что западные СМИ ранее сообщали, что Зеленский, возможно, отклонил предложение о перемирии. Он добавил, что ситуация изменилась после того, как в Киеве, по его мнению, осознали: отказ от перемирия на фоне заявления Путина выглядел бы проигрышно. Это, по словам сенатора, отразилось бы не только внутри страны, но и в глазах президента США Дональда Трампа, который ждет сигналов к урегулированию, а также международного сообщества.

    Пушков также предположил, что на решение Киева могли повлиять лидеры Франции Эммануэль Макрон и Британии Кир Стармер, которые склоняли Владимира Зеленского к согласию на перемирие.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Коментарии (4)
    19 апреля 2025, 14:35 • Новости дня
    Минобороны заявило о десяти новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики
    Минобороны заявило о десяти новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, в частности, за минувшие сутки было зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики, сообщили в Минобороны.

    Так, в Белгородской области 18 апреля в 5.20 в результате атаки беспилотника из-за повреждения отключилась высоковольтная линия 110 кВ Белгород – Рудник филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В тот же день в 21.10 из-за намеренного обстрела ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского района на ул. Кооперативная был поврежден надземный стальной распределительный газопровод АО «Газпром газораспределение Белгород».

    В Брянской области 18 апреля в 9.47 в ходе обстрела ВСУ произошел обрыв проводов в пролете опор, отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электричества оставалась часть жителей Климовского района.

    18 апреля в 9.04 после атаки украинского дрона в районе Зерново из-за обрыва проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Жители Суземского района остались без электричества.

    Уже в 9.05 была зафиксирована повторная атака высоковольтной линии украинским беспилотником, сообщили в Минобороны.

    В 13.31 того же дня зафиксирована атака украинского дрона по электроподстанции 35 кВ Светово филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», однако детонации боезаряда не произошло.

    18 апреля в 15.36 из-за атаки украинского БПЛА по причине обрыва проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Часть жителей Севского района осталась без электричества.

    В 22.02 в результате атаки украинского БПЛА отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Жители Некислицы оставались без электричества.

    В Донецкой народной республике 18 апреля в 14.08 из-за обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Ильич – Насосная ГУП ДНР «РЭК».

    А в Херсонской области ВСУ в 9.29 подвергли артобстрелу электроподстанцию 330 кВ «Каховская» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС, сообщили в оборонном ведомстве.

    Накануне Минобороны заявило о четырех новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики. А днем ранее ВСУ десять раз за сутки атаковали энергетические объекты в семи российских регионах.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало.

    Коментарии (4)
    19 апреля 2025, 23:05 • Новости дня
    Сальдо сообщил об атаке ВСУ дронами на Херсонскую область в пасхальное перемирие

    Tекст: Ольга Иванова

    В пасхальное перемирие несколько населенных пунктов Херсонской области, включая Алешки и Каховку, подверглись атакам беспилотников и минометному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как сообщает Сальдо в своем Telegram-канале, зафиксированы удары ВСУ по мирным городам региона, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. По словам Сальдо, атаки начались с 18.00 субботы.

    «Сегодня, в пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным. ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области», – написал Сальдо.

    Он уточнил, что в Алешках были применены FPV-дроны и миномет, в Голой Пристани удары наносились дронами-камикадзе, а по Каховке зафиксировано не менее шести сбросов с беспилотников. Сальдо добавил, что на некоторых участках фронта сохраняется тишина и обстрелы не ведутся, что, по его мнению, свидетельствует о наличии среди украинских военных тех, кто «услышал призыв к миру».

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Коментарии (2)
    19 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    Келлог: Украина не станет частью НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу уже давно не стоит на повестке и не рассматривается как реальная перспектива, заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

    Келлог заявил в эфире телеканала Fox News, что Украина не станет частью НАТО. Он подчеркнул: «Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Вы не станете частью НАТО. Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года, когда Бернс сказал Кондолизе Райс, что это недостижимая цель», передает ТАСС.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил мнение, что Украина не может стать членом ЕС и НАТО до окончания текущего вооруженного конфликта.

    Во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил придать отношениям Москвы и Вашингтона новую форму через развитие коммерческих связей, что, по его мнению, может способствовать стабильности в регионе. Он добавил, что обсуждение урегулирования конфликта на Украине включает не только территориальные вопросы, но и гарантию безопасности, а также отказ от вступления Украины в НАТО.

    Президент США заявил, что Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, но осознает, что этого не случится.

    Коментарии (2)
    Главное
    Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
    Обменянные боевики «Азова» выразили недовольство Киевом и отказались воевать
    Китай в марте резко увеличил экспорт автомобилей в Россию
    «Союз МС-26» с экипажем приземлился в Казахстане
    Захарова высмеяла планы Мерца о «контроле» Германии над ситуацией в Европе
    Экс-участника «Дома-2» Лукина убили при работе над сценарием «Счастливы вместе»
    МВД сообщило о новой схеме мошенничества

    Отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти

    Чехия сегодня празднует полный отказ от российской нефти. Она была одной из трех европейских стран, которые сохранили возможность покупать российскую нефть благодаря наличию советского нефтепровода «Дружба». Как Польша помогла Чехии решиться на такой невыгодный шаг и как этот, казалось бы, небольшой шаг может привести к более масштабным последствиям для России? Подробности

    Перейти в раздел

    США временно вернули европейцам самоуважение

    На встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине. До кое-чего договориться удалось, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю. Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Олешни создает Сумское направление в зоне СВО

    Российские военные освободили хутор Олешня в Курской области. Теперь под контролем ВСУ остается только село Горналь, после чего противник будет полностью вытеснен с территории Курской области. Как говорят эксперты, освобождение Олешни способствует продвижению военной операции на Сумском направлении и переносу боевых действий на территорию Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Найдены новые доказательства опасной сущности Илона Маска

    Влиятельность Илона Маска возросла настолько, что он вершит судьбы целых министерств и посольств США. Но президент Дональд Трамп начал сопротивляться такому положению вещей после того, как мультимиллиардер едва не получил доступ к секретной информации Пентагона о войне с Китаем. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    • Майя Санду совсем обнаглела

      В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населениям – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

    • От России ждут ответа на главный вопрос

      США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............