Мирошник сообщил о новых нарушениях пасхального перемирия Киевом

Посол Мирошник заявил о новых обстрелах ВСУ разных направлений в зоне СВО

Tекст: Вера Басилая

Сообщения о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня украинской стороной поступают с разных участков фронта, передает ТАСС.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что утром были зафиксированы обстрелы Донецка, сработала система ПВО, удары отмечены на горловском и кременском направлениях, а также зафиксировано значительное количество атак на херсонском направлении.

«Продолжают поступать сообщения о том, где наносятся удары, откуда ведутся обстрелы», – заявил Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

Дипломат отметил, что на линии боевого соприкосновения не воцарилась тишина «мановением волшебной палочки не установилась тишина, то есть продолжает грохотать». Он подчеркнул, что подробные данные по ударам будут предоставлены позже.

Мирошник также добавил, что Россия уделяет особое внимание защите гражданских объектов и располагает полной информацией о военных действиях на линии фронта.

Утром в воскресенье в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе Донецка было зафиксировано попадание в результате удара.

Очевидцы сообщили о трех взрывах и крупном задымлении в Донецке.

В Луганской народной республике в ночь на субботу был зафиксирован обстрел пригородов города Кременная во время действия пасхального перемирия.

Напомним, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

Президент России также призвал быть готовыми к немедленному ответу из-за свыше ста нарушений договоренностей украинской стороной.