На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.
Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что Киев намерен «действовать зеркально» по отношению к российской стороне в вопросе пасхального перемирия. Он написал в своем Telegram-канале: «Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по истечению пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем», сообщает ТАСС
Президент Украины добавил, что ждет доклады от главнокомандующего Александра Сырского после его общения с командирами бригад и подразделений по ситуации на передовой.
Между тем Би-би-си сообщает, что подразделениям ВСУ был отдан приказ прекратить огонь по российским позициям сразу после вступления в силу перемирия. Украинский приказ также предусматривает фиксацию случаев нарушения перемирия.
Украинский военный собеседник Би-би-си рассказал, что объявление перемирия стало неожиданным и вызвало неразбериху на линии фронта, однако большинство солдат надеются на прекращение огня.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.
Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.
Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.
Между тем военкор показал первые доказательства срыва перемирия со стороны ВСУ.