Мировые СМИ отреагировали на пасхальное перемирие России

Пасхальное перемирие России стало главной темой ведущих мировых изданий

Tекст: Дарья Григоренко

Американская газета The New York Times считает, что объявление о перемирии свидетельствует об открытости Москвы к мирным переговорам и адресовано администрации Дональда Трампа. Газета приводит слова: «Путин приказал своим силам остановить все боевые действия против Украины с вечера субботы и в воскресенье, объявив о пасхальном перемирии, которое, по всей видимости, направлено на то, чтобы показать нетерпеливой администрации Трампа, что Москва все еще открыта для мирных переговоров», передает РИА «Новости».

The Washington Post отмечает, что Владимир Зеленский в своем посте в Telegram сообщил о «продолжении активности украинских войск на территории Курской и Белгородской областей» и, по мнению издания, «отклонил предложение о перемирии».

Китайское агентство Синьхуа сосредоточило внимание на заявлении Путина о необходимости быть готовыми к отражению возможных нарушений или провокаций. Центральное телевидение Китая подчеркнуло, что реакция Киева должна показать искренность его желания участвовать в мирных переговорах и соблюдать договоренности. Газета «Хуанцю шибао» указала, что «если перемирие будет осуществлено на деле, то оно станет первым с момента начала конфликт на Украине».

О решении России о пасхальном перемирии широко сообщили ведущие европейские и азиатские издания, такие как Welt, Bild, Journal du Dimanche, Parisien, Figaro, Liberation, Politico, Telegraph, Times, Guardian, Messaggero, Fatto Quotidiano, Dagbladet, Hindustan Times, Global Times и другие. Южнокорейские СМИ сделали новость о перемирии одной из самых просматриваемых, по данным агрегатора Naver News.

Западные СМИ, в том числе Guardian и Dagbladet, назвали инициативу Путина неожиданной и увидели в ней потенциальную готовность к диалогу. Глава зарубежной редакции датской B.T. Йеппе Элькьер заявил: «Я такого не ожидал. Это знак того, что Путин протягивает (президенту США Дональду – прим. ВЗГЛЯД) Трампу мизинец (в знак примирения – прим. ВЗГЛЯД)... Сложно понять, о чем думает Путин, но это указывает на то, что он действительно готов к переговорам о мире».

Он также обращает внимание на то, что большая часть россиян – православные христиане, Пасха – очень важный праздник для них. « (Сделав – прим. ВЗГЛЯД) неожиданный ход, президент России заявил, что отдает приказ о временном прекращении боя», – пишет британская газета Guardian.

Ранее французский военный корреспондент Лоран Брайар назвал объявленное Россией пасхальное перемирие на Донбассе сигналом о готовности Москвы к переговорам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.