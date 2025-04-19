На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Французский военкор назвал пасхальное перемирие на Донбассе жестом доброй воли России
Французский военный корреспондент Лоран Брайар назвал объявленное Россией пасхальное перемирие на Донбассе сигналом о готовности Москвы к переговорам.
Французский военный корреспондент Лоран Брайар, находящийся в Донбассе, прокомментировал объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, передает РИА «Новости».
Брайар заявил, что пасхальное перемирие является «жестом доброй воли» по отношению к Киеву и американским властям. Он отметил: «Мяч на стороне Украины. Было бы крайне неуместно для Киева нарушать это перемирие, отказываться его принимать в нынешних условиях. Однако на местах все по-другому. Что касается России, я знаю, что приказы будут выполнены, любые нарушители будут наказаны. Для Киева, несомненно, все будет немного сложнее с этой бандеровизацией армии».
Военкор подчеркнул, что решение российского руководства – это также сигнал для администрации президента США Дональда Трампа о готовности Москвы к продвижению вперед в мирных переговорах. При этом президент России подчеркнул, что войска должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.
Русская православная церковь поддержала прекращение огня на Пасху, подчеркнув соответствие этого шага многовековым христианским традициям.