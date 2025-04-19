На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Дмитриев заявил о приближении к миру после объявления пасхального перемирия
Объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дмитриев прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина ввести пасхальное перемирие на Украине. Дмитриев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) заявил: «Россия объявляет об одностороннем пасхальном перемирии. На шаг ближе к миру», передает РИА «Новости».
Напомним, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Кроме того, российский лидер также призвал «быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме», поскольку украинская сторона свыше 100 раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергообъектам.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ планируют совершить провокацию на неосвобожденной части Харьковской области, а также в Днепропетровской и Полтавской областях накануне Пасхи.