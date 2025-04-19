Дмитриев заявил о приближении к миру после объявления пасхального перемирия

Tекст: Дарья Григоренко

Дмитриев прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина ввести пасхальное перемирие на Украине. Дмитриев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) заявил: «Россия объявляет об одностороннем пасхальном перемирии. На шаг ближе к миру», передает РИА «Новости».

Напомним, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Кроме того, российский лидер также призвал «быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме», поскольку украинская сторона свыше 100 раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергообъектам.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ планируют совершить провокацию на неосвобожденной части Харьковской области, а также в Днепропетровской и Полтавской областях накануне Пасхи.