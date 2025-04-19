На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Военкор показал доказательства срыва пасхального перемирия ВСУ
Военкор Филатов показал доказательства срыва пасхального перемирия ВСУ
ВСУ применили FPV-дроны по российским позициям на Покровском направлении вскоре после объявления Москвой пасхального перемирия, сообщил военкор Андрей Филатов.
Видео с доказательствами нарушения пасхального перемирия украинскими военными обнародовал Филатов. На кадрах видно, как ВСУ запускают FPV-дроны по российским позициям буквально спустя минуту после того, как российская сторона прекратила огонь в связи с Пасхой, передает RT.
Ранее заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития Халил Коркмаз выразил надежду, что Киев проявит конструктивный подход к инициативе президента России Владимира Путина по пасхальному перемирию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.