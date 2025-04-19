Военкор показал доказательства срыва пасхального перемирия ВСУ

Россия расторгла соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву региону

Tекст: Вера Басилая

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения между Россией, Норвегией, Финляндией и Швецией о создании международного Баренцева секретариата, которое было заключено в Рованиеми 15 ноября 2007 года, передает ТАСС.

В документе также говорится о расторжении соглашения между правительствами стран-членов Совета Баренцева/Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Это соглашение было подписано в Москве 11 декабря 2008 года.

Ранее Россия уже объявляла о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона.

Ранее правительство Финляндии одобрило решение выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона, что приведет к расторжению соглашения о международном Баренцевом секретариате.

Политолог Тимофей Бордачев отметил, что Россия давно могла покинуть Совет, так как соглашение утратило актуальность на фоне утраты интереса к интеграции с Европой.