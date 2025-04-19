В Турции выразили надежду на конструктивный отклик Киева на пасхальное перемирие

Турецкий политик выразил надежду на «зрелый ответ» Киева на пасхальное перемирие

Tекст: Дарья Григоренко

Коркмаз заявил: «Я надеюсь, что этот конструктивный шаг будет встречен с такой же зрелостью другой стороной. Прочный мир возможен не благодаря военным действиям, а благодаря взаимной воле, сочувствию и здравому смыслу». По его мнению, если стороны используют значение Пасхи для начала диалога, это будет многообещающим не только для региона, но и для всего мира, передает РИА «Новости».

Политик выразил уверенность, что прекращение огня, объявленное президентом России по случаю Пасхи, гуманитарно и стратегически оправдано. Он подчеркнул, что такие инициативы показывают ответственность за управление не только военными действиями, но и моральной стороной конфликта. По словам Коркмаза, благоразумный подход России создает реальную возможность для установления мира.

Ранее мировые СМИ отреагировали на пасхальное перемирие России. Французский военный корреспондент Лоран Брайар назвал объявленное Россией пасхальное перемирие на Донбассе сигналом о готовности Москвы к переговорам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.