Эксперты объяснили важность инициативы Путина о перемирии в честь 80-летия Победы

Tекст: Олег Исайченко

По решению Владимира Путина российская сторона объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что ВС России намерены остановить боевые действия с 0.00 мск с 7 на 8 мая и до 0.00 с 10 на 11 мая. «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – говорится в заявлении.

При этом в случае нарушений перемирия украинской стороной ВС России дадут адекватный и эффективный ответ. Кроме того, российская сторона в очередной раз заявила о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России: «Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства».

В то же время представители офиса Зеленского пока не согласились с предложением Москвы, выдвинув свои пожелания. Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. За отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

Подводя промежуточные итоги «режима тишины», Путин сообщил, что изначально инициативу России власти в Киеве рассматривали как «игру судьбами»: «Но там, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, – скорее всего, это иностранные кураторы, – что отвергать такие инициативы – это проигрышная позиция для киевского режима, и они быстро согласились».

Тогда же в экспертном сообществе отмечали, что российская инициатива стала дипломатической и гуманитарной победой Москвы. Что касается перемирия в честь 80-летия Победы, то оно призвано стать очередной проверкой Зеленского на готовность к началу всеобъемлющего урегулирования конфликта и важным идеологическим шагом Москвы.

«Перемирия объявляются на Пасху и на День Победы. Ну правильно, пусть на Украине вспомнят, что когда-то [они] тоже были православными и когда-то тоже победили зло.

За два дня перемирия в мае можно снова осознать, как хорошо бывает, когда с тобой мир, Бог и память», – отмечает в этой связи член СПЧ Марина Ахмедова в своих соцсетях.

В свою очередь военкор Александр Коц указывает: «Мы снова показываем, что готовы продемонстрировать возможность приостановить огонь на всем участке линии боевого соприкосновения. Символично, что нарушать перемирие снова будут те, кого на фронте давно зовут «немцами».

В то же время политолог Иван Лизан считает, что «вокруг мирных инициатив запутывается дипломатический клубок: «Пока Зеленский пытается доказать США и всему миру, что Москва якобы не хочет остановки боевых действий, мы наглядно демонстрируем: прекращение огня возможно, и мы не первый раз выступаем его инициаторами».

«По сути у Украины нет адекватных возможностей отказаться от российских предложений. Ведь если Зеленский не пойдет на кратковременное перемирие, это покажет администрации Дональда Трампа тот факт, что именно Зеленский тормозит переговорный процесс и урегулирование конфликта», – добавляет он.

При этом провокации ВСУ, СБУ и ГУР МО Украины в праздничные дни тоже вероятны: «в офисе Зеленского опасаются наступления мира, так как он может означать политическую смерть всех ключевых политиков Украины. А продолжение противостояния с Москвой обеспечивает их пребывание во власти», – акцентирует собеседник.

«Кроме того, даже если Зеленский решится отдать приказ военным о полном соблюдении перемирия, обеспечить контроль над действиями всех соединений будет проблематично. На фронте воюют бывшие нацбаты, которые разрослись до корпусов. Их участники тоже, мягко говоря, не рады мирным инициативам», – напоминает Лизан.

Перемирие в День Победы – важный ценностный и гуманитарный шаг России,

который четко показывает, что даже в дни конфликта Великая Победа остается ключевым и общим праздником как для российских граждан, так и для граждан Украины, отмечает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

Он напомнил о давней позиции Владимира Путина, который неоднократно называл русских и украинцев одним народом. Поэтому для последних – не считая нацистов и им сочувствующих – День Победы является таким же сакральным праздником, как и для россиян. «Перемирие напомнит им, что Москва сохраняет верность нашему общему подвигу и общей исторической памяти», – рассуждает собеседник.

«Также приостановка боевых действий станет проверкой наших оппонентов на готовность к урегулированию конфликта.

В настоящий момент складывается ощущение, что у Зеленского совершенно нет стремления к миру. В связи с этим, «режим тишины» требует особого контроля». И если союзники Зеленского хотят мира – пусть докажут это», – полагает эксперт.

«Разумеется, если противник попытается устроить какую-либо провокацию, Москва даст на это достойный ответ. И если ВСУ продолжат нарушать перемирие – Россия сделает из этого соответствующие выводы, продолжая наступление на фронте до тех пор, пока военным или дипломатическим способом не будут устранены первопричины конфликта», – заключил Скачко.