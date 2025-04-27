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    27 апреля 2025, 18:50 • Политика

    Европу прогнали с похоронных переговоров по Украине

    В Европе сделали ошибочный вывод из переговоров Трампа и Зеленского на похоронах в Ватикане

    Европу прогнали с похоронных переговоров по Украине
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Во время переговоров с Владимиром Зеленским в Ватикане Дональд Трамп отстранил от участия в беседе президента Франции Эммануэля Макрона. Как отмечают эксперты, глава Белого дома устал от стремления Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине. Как встреча в Риме повлияла на ход мирных переговоров?

    Президент США Дональд Трамп провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане. Их встреча состоялась в базилике Святого Петра, за несколько часов до начала церемонии похорон папы римского Франциска. Несмотря на то, что стороны не поделились деталями беседы, их диалог все же удивил мировую общественность по нескольким причинам.

    Так, к переговорам пытался «подключиться» президент Франции. Как сообщает таблоид The Sun, изначально в зале, где должна была пройти встреча, стояло три стула. Эммануэль Макрон прогуливался рядом с Трампом и Зеленским, однако глава Белого дома отвел его в сторону, призвав не вмешиваться в происходящее. Затем количество кресел сократилось до двух.

    Несмотря на это, Макрон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) все же назвал собственные контакты с Зеленским в Риме «очень позитивным обменом мнениями». Он добавил, что Киев выразил готовность к безоговорочному прекращению огня, а над реализацией этой цели Франция готова работать совместно с ЕС и США.

    Впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане поделился и британский премьер Кир Стармер. По его оценке, Лондону и Киеву удалось достигнуть прогресса в вопросе достижения «справедливого и долгосрочного мира на Украине». Он добавил, что стороны продолжат работу в этом направлении.

    В Белом доме прошедшую встречу назвали «продуктивной». По ее итогам, Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Москве введением вторичных санкций, а также ограничениями в банковском секторе в случае, если Россия не захочет останавливать войну. Британская газета The Guardian назвала данное заявление настоящим «прозрением» американского лидера.

    В то же время Трамп раскритиковал статью издания The New York Times. В материале отмечалась важность возврата всех утраченных территорий Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что данное требование является «нелепым». Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет итоговая сделка по урегулированию конфликта, NYT все равно ее раскритикует.

    Впрочем, на следующий день госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Штаты не планируют вводить дополнительные ограничения против Москвы в ближайшее время. По его словам, Вашингтон до сих пор надеется разрешить сложившийся кризис в дипломатическом ключе путем сближения позиций России и Украины.

    «Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане фактически окончилась ничем. Стороны остались при своем, а мирное урегулирование не стало ближе ни на йоту. При этом западные СМИ пытаются представить угрозы главы Белого дома в сторону России как резкую смену позиции, но данная оценка глубоко ошибочна», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Дональд Трамп наконец-то начинает осознавать всю глубину и противоречивость конфликта на Украине. В его глазах все более отчетливо начинает виднеться образ реального виновника провала переговоров – Европы. Именно поэтому в общении с представителями Старого Света он становится особенно резок.

    Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем.

    При этом Украина не способна самостоятельно, без пристрастий, посмотреть на ситуацию и не позволять ЕС работать на ухудшение текущего положения», – поясняет собеседник.

    «И пока Трампу не удастся разорвать этот провоенный узел, каких-либо значительных перемен в деле мирного урегулирования ждать не стоит. Именно поэтому беседа американского лидера с Зеленским в Ватикане продлилась всего лишь десять минут. Им попросту нечего обсуждать в настоящий момент», – поясняет он.

    «Но что более важно – их внезапная встреча не переросла в нечто более масштабное после окончания похорон. Они не договорились о повторном диалоге, не провели его, будучи в одном городе, а это значит, что взаимопонимание между ними минимально. Трампу непонятно, как Киев может разделять европейские ультимативные призывы к России», – уточняет эксперт.

    «В ЕС продолжают настаивать на незамедлительном прекращении огня без предварительных обсуждений,

    а также на передаче освобожденных территорий Украине. Это заведомо неприемлемые для Москвы требования, выдвижение которых показывает неготовность Старого Света вести серьезное обсуждение проблемы», – напоминает Ткаченко.

    Западная пресса искусственно нагнетает атмосферу вокруг персоны Дональда Трампа, отмечает политолог Владимир Скачко, обозреватель издания «Украина.ру». «И кстати, в этом они ему только помогают. Действующий глава Белого дома привык к использованию тактики «кнута и пряника» в дипломатической сфере», – полагает он.

    «Именно поэтому заявления республиканца настолько противоречивы. С одной стороны, он корит Москву за продолжение ракетных обстрелов территории республики, а с другой – проезжается по чаяниям Киева вернуть некогда утраченные территории. Это нормальное поведение любого человека, вовлеченного в процесс переговоров», – добавил собеседник.

    «Трамп в настоящий момент пытается проверить почву: кто к чему готов.

    Поняв «красные линии всех сторон», он попробует привести все к общему знаменателю. Но пока на близость мирного урегулирования конфликта мало что указывает. В конечном счете Вашингтон не пытается обсуждать первопричины конфликта», – поясняет эксперт.

    «А между тем текущие события стали возможны именно из-за кризиса европейской системы безопасности и потакания властей Украины националистическим тенденциям в республике. Для истинной стабилизации принципиально важно закрыть два этих вопроса», – заключил Скачко.

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