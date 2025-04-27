  • Новость часаРубио: США не планируют вводить новые санкции против России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат
    Опубликовано фото военных из КНДР в Курской области
    Европейские чиновники захотели отставки фон дер Ляйен
    Медведев заявил о наступлении российских войск после освобождения Курской области
    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в СВО
    Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС после мощного взрыва в порту
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    Подозреваемый в подрыве генерала Москалика признал вину
    Предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве
    Мнения
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    2 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    27 апреля 2025, 16:58 • Новости дня

    Рубио: США не планируют вводить новые санкции против России

    Рубио: США не планируют вводить новые санкции против России
    @ Kira Hofmann/Imago/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская администрация решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Администрация президента США Дональда Трампа не планирует вводить новые санкции против России, передает ТАСС.

    Рубио заявил: «Потому что мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе, и мы сможем сблизить позиции двух сторон». Также он добавил, что, по мнению Вашингтона, введение новых ограничений могло бы отдалить стороны от мирного соглашения.

    По словам госсекретаря, решение о санкциях напрямую связано с желанием избежать срыва дипломатических процессов, направленных на прекращение противостояния на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

    24 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Трамп назвал уступку России по Украине

    Трамп: Россия готова к окончанию боевых действий и отказу от полного контроля над Украиной

    Трамп назвал уступку России по Украине
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по вопросу урегулирования ситуации на Украине, чем это известно общественности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США оказывают значительное давление на Россию с целью достижения урегулирования ситуации на Украине, передает «Интерфакс».

    Отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны России для урегулирования украинского кризиса, Трамп выделил такие шаги, как окончание военных действий и отказ от планов по контролю над всей страной. Он отметил, что эти решения были бы значительными уступками со стороны Москвы.

    Президент также добавил, что давление оказывается не только на Россию, но и на Украину, не вдаваясь в детали.

    «Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о степени воздействия Вашингтона на Москву.

    Трамп подчеркнул, что часть применяемых мер не афишируется публично, однако о них осведомлены в России и среди людей, близких к ситуации. По его словам, давление ведется по различным каналам, но подробности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что не намерены обсуждать слухи о возможном мирном плане президента США Дональда Трампа, и отметили, что его позиция по Крыму совпадает с российской, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин выступает за мир при условии соблюдения интересов России, а Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (32)
    25 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика
    Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика – это крупное происшествие, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Это крупное дело. Я рассмотрю это», – сказал Трамп в ходе перелета из Вашингтона в Рим, передает ТАСС.

    Президент США направляется на на похороны Папы Римского Франциска.

    Напомним, в Балашихе в результате подрыва машины погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Москалик. Преступление могли организовать украинские спецслужбы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что гибель Москалика свидетельствует о продолжающейся террористической активности Киева.

    Коментарии (26)
    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    Коментарии (0)
    26 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

    Трамп раскритиковал удары ВС России по Украине, отметив, что у Путина «нет причин, чтобы он запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам» и выразил сомнения «в желании президента России завершить конфликт», передает РИА «Новости».

    «Возможно, Путин не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?», – написал Трамп в соцсети Truth Social

    Кроме того, Трамп назвал нелепыми предложения американских журналистов о передаче Украине территорий, освобожденных Россией. По мнению экс-президента, подобные идеи не способствуют деэскалации ситуации.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные продолжают наносить удары только по военным и околовоенным целям в рамках задач спецоперации на Украине.

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям на Украине.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий.

    Коментарии (60)
    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

    Коментарии (54)
    24 апреля 2025, 19:41 • Новости дня
    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву

    Bloomberg: Трамп потребует признания права Украины на армию

    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву
    @ Andrew Thomas/NurPhoto/Reuters

    США потребуют от России признать право Украины на обладание собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

    По данным агентства, этот вопрос должен поднять спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Коммерсант».

    Как уточняет агентство, Белый дом в попытках достичь мира на Украине намерен оказывать давление не только на Киев, но и на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил отрезвление позиции США по отношению к России.

    Коментарии (17)
    26 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Эксперт: Москва и Вашингтон загоняют киевский режим в угол

    Американист Васильев: Задача Трампа – продавить союзников в отношении российско-американского соглашения по Украине

    Эксперт: Москва и Вашингтон загоняют киевский режим в угол
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Видимо, в ходе визита Стивена Уиткоффа в Россию Москва и Вашингтон согласовали все основные пункты по урегулированию ситуации на Украине, теперь США остается протолкнуть этот план через Лондон, Киев и Брюссель, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. О согласовании основных пунктов мирного соглашения заявил президент США Дональд Трамп.

    «Все зависит от того, в какой степени Трамп сможет продавить своих союзников в отношении согласованного российско-американского соглашения по ситуации на Украине», – считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    По его словам, в переговорах участвуют четыре стороны – Москва, Вашингтон, Брюссель и Киев: «Американцы сначала пошли по традиционному пути 3+1 и предложили собственный план в расчете на то, что к нему присоединятся западноевропейские союзники и Киев. Но, как показала встреча в Лондоне, этого не произошло. И тогда американская администрация, видимо, после согласования с Москвой, пошла по пути 2+2. И во время приезда в Москву в пятницу спецпосланника Стивена Уиткоффа все основные детали были согласованы».

    По прогнозу эксперта, финализировать итоговое соглашение стороны могут к концу апреля или к восьмому-девятому мая, когда будет отмечаться 80-летие Победы во Второй Мировой войне, «а дальше начнется основная интрига». «Вашингтон взял на себя задачу протолкнуть через абстрактный Лондон, Киев и Брюссель американо-российский план, действуя по принципу «разделяй и властвуй», – рассуждает Васильев.

    По его словам, для западноевропейских союзников Украины будет чрезвычайно сложно выступить против согласованного плана, «поскольку они не участвуют в переговорах». «Максимум, что они могут – это воздержаться, но тогда все спихнут на Киев. Это уже прозвучало в словах британского премьера Кира Стармера, когда он сказал, что вопрос статуса Крыма – это проблема Киева», – подчеркнул собеседник.

    Если Украина откажется поддержать это соглашение, то ей укажут на то, чтобы она сама вступала в переговоры с Москвой: «Этот вариант тоже просчитали. Видимо, поэтому Владимир Путин заявил Уиткоффу о готовности к переговорам с украинской стороной, прекрасно зная, что Зеленский запретил вести переговоры с Россией. То есть получается, что Киев загоняют в угол. Возможно, появится повод отказать ему в предоставлении основной военной помощи. У Зеленского безвыходная ситуация, Трамп считает, что он дожмет Киев», – добавил спикер.

    Васильев также отметил сдержанность российской дипломатии, которая в отличие от Украины и США не раскрывает подробностей о ходе переговоров.

    «Такая сдержанность – это самое главное, что сегодня остается делать.

    Имеет место согласованная позиция. Москва и Вашингтон вступили в совершенно очевидные соглашения. По умолчанию этой договоренности Москва не хочет вредить Трампу и чтобы президента США не обвиняли в том, что за основу соглашения он взял позицию России. Сегодня это должно выглядеть как совместная и равноправная российско-американская договоренность», – пояснил американист.

    Что касается челночной дипломатии между Россией и США, когда Уиткофф лично передает письменные послания президентов, то все это вызвано вопросами конфиденциальности: «В Вашингтоне произошел скандал вокруг использования мессенджера Signal должностными лицами США. Чиновникам и даже ближайшему окружению Трампа нет доверия. Поэтому делается все для того, чтобы никто ничего не знал о ходе переговоров. Сегодня глубинное государство по обе стороны океана – серьезный и возмущающий фактор, поэтому все переговоры затемнены и проходят тет-а-тет, с глазу на глаз. Двое есть, третий не лезь».

    Васильев напомнил, что до появления интернета и других современных средств коммуникации секретные договоренности были основой дипломатии.

    «Переговоры всегда вел очень узкий круг людей. Вся дипломатия чуть ли не до конца XX века считалась секретной. И сейчас переговоры ведутся по модели 1939 года – с точки зрения формы. Есть договор, а к нему добавляются секретные приложения. Вот сегодня мировая дипломатия все больше клонится к этой модели», – считает политолог.

    Кроме того, процесс переговоров, пояснил Васильев, бывает двойной: либо сверху вниз, либо снизу вверх. Сегодня переговоры идут по принципу сверху вниз. Хотя во времена оные все переговоры шли снизу вверх. «Сначала договаривались на уровне послов, помощников и затем передавали наверх. А когда переговоры идут сверху вниз, они возвращаются к той модели, которая была в начале XIX века», – пояснил Васильев.

    Накануне президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о согласовании основных положений возможного соглашения по урегулированию украинского конфликта. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    Состоявшаяся накануне четвертая по счету встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, который также присутствовал на встрече.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

    Коментарии (17)
    25 апреля 2025, 04:10 • Новости дня
    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке

    WP заявила об отсутствии гарантий безопасности для Киева в предложенной США сделке

    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский план по урегулированию кризиса на Украине предполагает признание воссоединения Крыма с Россией и отсутствие гарантий безопасности для Киева, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

    Как пишет Washington Post со ссылкой на источники, «знакомые со сделкой», условия соглашения предусматривают, что Украина не станет членом НАТО и не получит «никаких реальных гарантий безопасности». При этом сделка «включит в себя признание» Вашингтоном воссоединения Крыма с Россией, а также сохранит за Россией «почти всю территорию», которую российские войска освободили. В качестве одной из частей сделки предусматривается размещение европейских и не входящих в НАТО военных наблюдателей для фиксации прекращения огня, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.

    Коментарии (2)
    25 апреля 2025, 22:20 • Новости дня
    Эксперты: Украина может уйти на периферию отношений России и США

    Политолог Ткаченко: Россия и США не станут искусственно приближать заключение сделки по Украине

    Эксперты: Украина может уйти на периферию отношений России и США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    США в диалоге с Россией пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, а значит, Дональд Трамп не станет наспех заключать мир, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко и американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

    «Дональд Трамп, судя по всему, понимает: если США не удастся "выскочить" из процесса урегулирования конфликта на Украине в ближайшие недели, дипломатическая неразбериха может затянуться на долгое время. И каждый день без разрешения кризиса будет стоить ему репутации», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Именно поэтому Трамп может сместить российско-американские переговоры в сторону двухстороннего сотрудничества. Вашингтон допускает, что Украина в наших контактах станет периферийной темой, и Москва, по всей видимости, не возражает против подобного развития событий», – поясняет он.

    «То есть искусственно приближать заключение мирного соглашения никто не станет. Неслучайно помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что на встрече обсуждалась возможность возобновления прямого диалога Киева и Москвы. Это качественно новое заявление, достаточно серьезно меняющее ситуацию», – говорит собеседник.

    «Возникает вопрос: а кто мог бы стать переговорным лицом со стороны Украины? Ведь Владимир Зеленский не только законодательно обрубил себе возможность общения с Россией, но и в целом является нелегитимным президентом страны. В принципе, при желании сторон начать общение, данную проблему можно легко решить. Также возможно и то, что Киев будет представлять другой человек», – считает эксперт.

    «В целом же разговор двух великих держав снижает вероятность неконтролируемой эскалации. Россия и США выполняют базовую функцию, которую на них возложила история», – считает американист Дмитрий Дробницкий. В этой связи важен и определенный символизм, так как переговоры в Кремле состоялись в 80-ю годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе.

    Однако, как считает политолог, «весной и летом мира на Украине, похоже, не будет»: против этого выступают европейцы и Владимир Зеленский, а у президента США нет рычагов влияния на них. «Но консультации продолжаются, высказываются меры доверия, процесс идет».

    По его словам, особенность ситуации состоит в том, что «одна четверть Запада, то есть пол-Америки, готова вести дела с Россией, а другая часть Америки и вся Европа, а это три четверти Запада, хотят воевать с Россией, потому что это способ их существования».

    «При этом в свои первые 100 дней в Белом доме Трамп профукал все, что касается украинского трека. Он подошел к кобыле не с того конца и получил копытом в лоб. А теперь делает вид, что у него все хорошо. К сожалению, он сделал мало для победы над своими врагами, которые, помимо прочего, требуют продолжения войны с Россией и участия США в этой войне», – полагает эксперт.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. С российской стороны также участие принимали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит Уиткоффа примером челночной дипломатии. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля подчеркнул, что Уиткофф доставляет послания от Трампа Путину и, в свою очередь, возвращается с ответными посланиями в Белый дом.

    Как позже рассказал Ушаков, встреча позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем. Стороны обсуждали в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Ушаков также отметил символизм события, напомнив, что в этот день 80 лет назад произошла встреча советских и американских войск на Эльбе. В те годы страны были союзниками и вели борьбу с фашизмом.

    В свою очередь, Дональд Трамп также высоко оценил итоги прошедших переговоров, сообщает Reuters. «У Уиткоффа была хорошая встреча», – заявил он. Трамп также добавил, что совместная работа над мирным соглашением «идет гладко, успех, похоже, еще впереди».

    Коментарии (4)
    25 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Посол России в ФРГ допустил сделку с США по ремонту «Северных потоков»

    Посол России в ФРГ Нечаев допустил сделку с США по ремонту «Северных потоков»

    Посол России в ФРГ допустил сделку с США по ремонту «Северных потоков»
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не исключается, но Россия ждет выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Нечаев не исключил возможность заключения сделки между Россией и новой администрацией США по ремонту поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

    Посол отметил, что в будущей американской администрации могут появиться бизнесмены, способные «наладить модное сейчас слово deal (сделка - англ.)». По его словам, такими вопросами должны заниматься профессионалы.

    Дипломат также подчеркнул, что для российской стороны первоочередной задачей остается завершение расследования взрывов на трубопроводах и выявление виновных. Он заявил, что «оживить» трубопроводы могут российские специалисты очень высокого класса.

    «А все остальное – вопрос политической воли и реальных конкретных договоренностей», – заявил Нечаев.

    Ранее в Германии сообщили о наличии труб для ремонта «Северных потоков» на складе в промышленном парке Любмин в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания.

    Глава TotalEnergies Патрик Пуянне выразил мнение о возможности повторного запуска двух ниток «Северного потока», подчеркнув зависимость конкурентоспособности Европы без российского газа.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг публикацию издания Politico о том, что в Белом доме обсуждался вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток–2».

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

    Коментарии (26)
    25 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме

    Политолог Скачко: Трамп запустил дискуссию на Западе о признании Крыма российским

    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме
    @ CNP/IMAGO/MediaPunch/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Слова Дональда Трампа о российской принадлежности Крыма заставят Брюссель лавировать между украинской и американской позицией по этому вопросу, однако Владимиру Зеленскому Евросоюз продиктует неприятие позиции президента США с целью продолжения конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Владимир Скачко.

    «Высказывание Трампа о Крыме показывает его реальное стремление к скорейшему прекращению конфликта. Похоже, в Белом доме приняли позицию Москвы по Крыму и по спецоперации в целом. Это очень ценно для восстановления российско-американских отношений», – отметил Владимир Скачко, обозреватель издания «Украина.ру».

    В то же время на Западе слова Трампа запустят дискуссию о юридическом и фактическом статусе Крыма: «Возможно, популярным решением в ЕС станет отход от категоричной проукраинской позиции к следующей трактовке: «фактический контроль за полуостровом осуществляется Москвой, но юридически территория принадлежит Украине».

    По его словам, тем самым власти ЕС и Британии начнут лавировать между украинской и американской позициями, проводя на этот счет бесконечные консультации. При этом Владимиру Зеленскому Евросоюз «продиктует неприятие идеи Трампа с целью продолжения конфликта».

    Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил: «Крым останется с Россией. Зеленский это понимает, и все понимают». Также он указал, что причиной начала СВО стало стремление Украины в НАТО.

    «Мы очень близки к сделке», – добавил Трамп, отвечая на вопросы о перспективах урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, готов ли президент России Владимир Путин пойти на заключение мира.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин считает необходимым гарантировать интересы Москвы при поиске путей урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что ведется подготовительная работа к возможной встрече Путина и Трампа.

    В то же время агентство Reuters сообщило, что США выразили намерение де-юре признать Крым российским, а де-факто – признать российский контроль над новыми регионами.

    В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в беседе с BBC допустил, что на Банковой согласятся «отдать территории» России. «Это несправедливо, но может быть решением для достижения временного мира», – сказал градоначальник.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Зеленский публично отверг предложения Трампа по Крыму и отказался от уступок и компромиссов для урегулирования конфликта.

    Коментарии (4)
    25 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов.

    Коментарии (21)
    25 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, но сделка требует «тонкой настройки», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва «готова заключить соглашение». «Но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

    По его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «вполне обоснованно верит», что США и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.

    Лавров отметил, что «президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины» украинского кризиса. Министр сказал, что американский президент осознает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможности новой встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, Лавров заявил, что Россия и США «продолжают контакты с американской стороной».

    Комментируя действия российских войск, глава МИД заявил: «Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными. Президент Путин говорил об этом уже много раз».

    Фрагмент интервью Лаврова CBS был опубликован в четверг. Его полная версия выйдет в эфире в воскресенье.

    Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает необходимым гарантировать интересы страны при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (14)
    25 апреля 2025, 13:49 • Новости дня
    Трамп: Крым останется российским

    Трамп заявил о понимании Зеленским принадлежности Крыма России

    Трамп: Крым останется российским
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Вера Басилая

    Крым останется в составе России, Владимир Зеленский это понимает, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

    В интервью журналу Time Дональд Трамп заявил о том, что Крым останется у России и, по его мнению, это понимает глава киевского режима Зеленский, передает ТАСС.

    Кроме того, Трамп отметил, что США ведут переговоры с Россией исключительно по вопросу Украины.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации BBC допустил возможность уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.

    Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине, он также подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, и назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.

    Коментарии (19)
    25 апреля 2025, 18:57 • Новости дня
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву – это пример челночной дипломатии.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков подчеркнул, что Уиткофф доставляет послания от Дональда Трампа Владимиру Путину и, в свою очередь, возвращается с ответными посланиями для Трампа, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил: «Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами». На дополнительный вопрос, действительно ли происходит обмен посланиями между лидерами стран через Уиткоффа, пресс-секретарь подтвердил: «Конечно, он же спецпосланник».

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем.

    Коментарии (18)
    25 апреля 2025, 17:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа завершились в Кремле

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов, передает «Коммерсант».

    РИА «Новости» распространило видеозапись, на которой, как предположили журналисты агентства, кортеж Стива Уиткоффа покидает территорию Кремля.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Коментарии (14)
    Главное
    Орбан призвал Европу прекратить «военный психоз»
    В городах Германии прошли массовые протесты против помощи Украине
    Соратник Ле Пен собрался побороться за пост президента Франции
    В Тбилиси заявили о «беспроигрышной позиции» России по конфликту на Украине
    Чехия стала главным поставщиком пива из ЕС для России
    Верховный суд назвал обстоятельства для освобождения от алиментов
    В Институте русского языка выступили в защиту среднего рода слова «кофе»

    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина использует террор для срыва мирных переговоров

    В Подмосковье убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Причиной смерти послужил подрыв легкового автомобиля в Балашихе. В экспертном сообществе отмечают, что преступление могли организовать украинские спецслужбы, пытающиеся помешать мирному урегулированию конфликта. Более того, за ними просматривается участие и других игроков. Подробности

    Перейти в раздел

    Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения

    Курская область полностью освобождена, формирования противника разгромлены. В субботу было зачищено от ВСУ последнее занятое украинскими войсками село Горналь. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, который также отметил заслуги военнослужащих КНДР. Как освобождение Курской области скажется на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат

    Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооруженный лагерь. Литовскому правительству мало того, что оно радикально расширило численность ежегодного призыва. Поставлена задача прогнать литовцев через курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить помехи «оккупантам». При этом сами литовцы большой радости по этому поводу не испытывают. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............