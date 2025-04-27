Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дональд Трамп не позволил Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским во время встречи в Риме, передает RT. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя видео, на котором запечатлена подготовка к переговорам. По словам журналиста, «Трамп сказал Макрону не вмешиваться».

На видео видно, что вначале в зале стояли три стула и, кроме Зеленского и Трампа, там был Макрон. Французский президент поздоровался с Зеленским и попытался поприветствовать Трампа, но тот что-то сказал, после чего Макрон удалился. В дальнейшем на записи видно, как переговоры проходят только с двумя участниками, а третьего стула больше нет. Боуз отметил, что Макрон сделал так, как ему приказали, и добавил, что Зеленский по окончании разговора сразу поехал докладывать Макрону.

Позже лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал Макрона уйти в отставку после этого инцидента, подчеркнув, что президент Франции «подорвал доверие к стране», пишет РИА «Новости».

«От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!» – написал политик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.