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Зеленский после разговора с Трампом «пообщался тет-а-тет» с Макроном
Глава киевского режима Зеленский встретился с Макроном после разговора с Трампом
Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом «пообщался тет-а-тет» и обсудил процесс мирного урегулирования на Украине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.
По словам Сибиги, Владимир Зеленский обсудил мирный процесс на Украине с французским лидером Эмманюэлем Макроном после разговора с Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Сибига отметил, что Зеленский и Макрон «общаются тет-а-тет, обсуждая дальнейшие мирные усилия». Другие подробности встречи дипломатом не раскрывались.
Зеленский также поблагодарил Трампа за состоявшуюся встречу, написав об этом в своем телеграм-канале.
Перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу.
На траурной церемонии прощания с Франциском Зеленский появился в черной камуфляжной форме, что стало нарушением этикета.