Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?0 комментариев
Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной
Перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу, заявил директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун.
По словам Чуна, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане прошла в частном порядке и была очень продуктивной, подробности переговоров будут представлены позднее, передает ТАСС.
Зеленский назвал разговор «хорошей встречей» и подчеркнул, что она может стать исторической. По его словам, обсуждалось «полное и безусловное прекращение огня».
Ранее итальянские СМИ сообщили о краткой продолжительности беседы, а британский телеканал Sky News отметил, что стороны договорились провести дополнительные переговоры после церемонии похорон.
Напомним, Владимир Зеленский прибыл на траурную церемонию прощания с папой Римским Франциском в черной камуфляжной форме, что противоречит установленному этикету подобных мероприятий.