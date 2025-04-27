Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе похорон папы Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает The Guardian. Встреча проходила в соборе Святого Петра во время присутствия мировых лидеров и представителей духовенства.

После беседы Трамп опубликовал пост в социальной сети, где отметил: «Не было никаких причин для Путина выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам в последние дни. Это наводит меня на мысль, что он, возможно, не хочет остановить войну».

Эта встреча стала первой личной беседой Трампа и Зеленского с момента их напряженного разговора в Овальном кабинете. Зеленский описал переговоры как «очень символичные» и заявил, что они могут стать историческими при достижении совместных результатов. Представитель Трампа в вопросах Украины Кит Келлог процитировал Евангелие: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими».

Обстановка мероприятия подчеркивалась призывами католических иерархов к единству, а также акцентом на поддержку бедных и беженцев. Несмотря на сложности отношений между США и европейскими союзниками, встреча прошла мирно и была отмечена вниманием общественности и прессы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу перед началом похорон папы римского Франциска в Ватикане, а после этого Зеленский провел тет-а-тет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил процесс мирного урегулирования на Украине.