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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    19 комментариев
    27 апреля 2025, 11:20 • Новости дня

    The Guardian назвала «прозрением» заявление Трампа после разговора с Зеленским в Риме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время похорон папы римского Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане, публично усомнившись в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине.

    В ходе похорон папы Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает The Guardian. Встреча проходила в соборе Святого Петра во время присутствия мировых лидеров и представителей духовенства.

    После беседы Трамп опубликовал пост в социальной сети, где отметил: «Не было никаких причин для Путина выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам в последние дни. Это наводит меня на мысль, что он, возможно, не хочет остановить войну».

    Эта встреча стала первой личной беседой Трампа и Зеленского с момента их напряженного разговора в Овальном кабинете. Зеленский описал переговоры как «очень символичные» и заявил, что они могут стать историческими при достижении совместных результатов. Представитель Трампа в вопросах Украины Кит Келлог процитировал Евангелие: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими».

    Обстановка мероприятия подчеркивалась призывами католических иерархов к единству, а также акцентом на поддержку бедных и беженцев. Несмотря на сложности отношений между США и европейскими союзниками, встреча прошла мирно и была отмечена вниманием общественности и прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу перед началом похорон папы римского Франциска в Ватикане, а после этого Зеленский провел тет-а-тет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил процесс мирного урегулирования на Украине.

    26 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

    Трамп раскритиковал удары ВС России по Украине, отметив, что у Путина «нет причин, чтобы он запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам» и выразил сомнения «в желании президента России завершить конфликт», передает РИА «Новости».

    «Возможно, Путин не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?», – написал Трамп в соцсети Truth Social

    Кроме того, Трамп назвал нелепыми предложения американских журналистов о передаче Украине территорий, освобожденных Россией. По мнению экс-президента, подобные идеи не способствуют деэскалации ситуации.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные продолжают наносить удары только по военным и околовоенным целям в рамках задач спецоперации на Украине.

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям на Украине.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий.

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    26 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика

    Задержанный за убийство генерала Москалика агент СБУ признался в преступлении

    ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный Игнат Кузин, завербованный спецслужбами Украины в апреле 2023 года, признался в установке взрывного устройства на автомобиль заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, следует из видео ФСБ.

    Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания и допроса мужчины, подозреваемого в причастности к убийству генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, передает ТАСС.

    Задержанный Игнат Кузин рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами в Киевской области в апреле 2023 года.

    Кузин сообщил, что в сентябре 2023 года переехал в Москву, а в 2025 году по указанию куратора из Киева приобрел автомобиль Volkswagen Universal. Позже, по полученным координатам, он извлек из тайника видеокамеру и взрывное устройство, которое установил на заднюю часть машины.

    Самодельное взрывное устройство (СВУ), с помощью которого был убит генерал Ярослав Москалик, было собрано из тротиловых шашек, болтов и гвоздей.

    Задержанный отметил, что непосредственный подрыв машины был произведен дистанционно с Украины куратором по имени Вадим. ФСБ также показала компоненты использованной бомбы и видео задержания подозреваемого, передает РИА «Новости»

    Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который заложил взрывное устройство в автомобиль генерал-лейтенанта Александра Москалика.

    Напомним, в Подмосковье в результате подрыва легкового автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к гибели Москалика причастен Киев.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    26 апреля 2025, 18:32 • Новости дня
    ФСБ задержала агента СБУ, заминировавшего машину генерала Москалика
    ФСБ задержала агента СБУ, заминировавшего машину генерала Москалика
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, заминировавший машину, в результате подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила ФСБ России.

    Агент украинских спецслужб Игнат Кузин был задержан ФСБ России после проведения неотложных мероприятий. По информации ведомства, Кузин, имеющий вид на жительство на Украине, приобрел автомобиль Volkswagen Golf, в который установил самодельное взрывное устройство, передает РИА «Новости».

    Компоненты для взрывного устройства, по данным ФСБ, были извлечены Кузиным из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами в Московской области. 25 апреля 2025 года устройство было приведено в действие дистанционно с территории Украины, после чего погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России.

    Кузин доставлен сотрудниками ФСБ в Следственный комитет России для проведения следственных действий. Уголовное дело возбуждено по статьям 205 (террористический акт) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или устройств) УК России, отмечает ведомство.

    Напомним, в Подмосковье в результате подрыва легкового автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к гибели Москалика причастен Киев.

    Коментарии (20)
    26 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной, не выдвигая никаких предварительных требований, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, на встрече с посланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся накануне, Путин вновь подтвердил: «Российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Песков также напомнил, что подобные заявления уже неоднократно делались российским лидером ранее.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Ранее Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США.

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    26 апреля 2025, 17:29 • Новости дня
    Макрон раскрыл детали разговора с Зеленским в Риме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о встрече в Риме с Владимиром Зеленским, во время которой украинский лидер «выразил готовность завершить вооруженный конфликт».

    Об этом сообщил сам Макрон в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». По словам французского президента, встреча с Зеленским прошла в Риме и была охарактеризована им как «очень позитивный обмен мнениями».

    Макрон подчеркнул: «Украина готова к безоговорочному прекращению огня. Зеленский подтвердил мне это сегодня. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией».

    Ранее сообщалось, что Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом «пообщался тет-а-тет» и обсудил процесс мирного урегулирования на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    26 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Кремль: Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Завершено освобождение Курской области от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение территории Курской области от украинских неонацистов завершилось, соответствующий доклад получил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что о завершении операции Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

    Начальник Генштаба сообщил, что активная фаза операции по освобождению Курской области от украинских войск началась 6 марта. Он отметил, что потери ВСУ в ходе попытки вторжения в Курскую область превысили 76 тыс. военнослужащих. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, добавил начальник Генштаба.

    Герасимов особо выделил участие военнослужащих КНДР, которые бок о бок с российскими военными проявили стойкость и героизм при освобождении территории.

    В докладе также подчеркивается, что продолжается создание зоны безопасности в Сумской области. Уже освобождены четыре населенных пункта, а российские силы контролируют 90 кв. км этого региона.

    Кроме того, Герасимов заявил о провале планов киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Президент Владимир Путин перечислял подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

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    26 апреля 2025, 15:01 • Новости дня
    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной
    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу, заявил директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун.

    По словам Чуна, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане прошла в частном порядке и была очень продуктивной, подробности переговоров будут представлены позднее, передает ТАСС.

    Зеленский назвал разговор «хорошей встречей» и подчеркнул, что она может стать исторической. По его словам, обсуждалось «полное и безусловное прекращение огня».

    Ранее итальянские СМИ сообщили о краткой продолжительности беседы, а британский телеканал Sky News отметил, что стороны договорились провести дополнительные переговоры после церемонии похорон.

    Напомним, Владимир Зеленский прибыл на траурную церемонию прощания с папой Римским Франциском в черной камуфляжной форме, что противоречит установленному этикету подобных мероприятий.

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    26 апреля 2025, 20:40 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве генерала Москалика был задержан за рубежом

    ТАСС: Подозреваемый в убийстве генерала Москалика был задержан за рубежом

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика Игнат Кузин был задержан вскоре после того, как покинул территорию России, сообщили источники.

    По данным источников, Кузин был арестован на территории иностранного государства после прибытия из Москвы, передает ТАСС.

    Кузин был завербован спецслужбами Украины и уже дал признательные показания по делу об убийстве.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который заложил взрывное устройство в автомобиль генерал-лейтенанта Александра Москалика.

    Агент СБУ Кузин признался в совершении преступления, при этом ФСБ опубликовало видео задержания.

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    26 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Минобороны показало кадры освобожденного от украинских боевиков Горналя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области.

    В сообщении Минобороны отмечается, что «подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков», передает РИА «Новости». На опубликованных кадрах запечатлена работа российских военных.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 23:50 • Новости дня
    В Крыму назвали пиратством захват Украиной судна с грузом из Севастополя

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель Госсовета Крыма Константинов усмотрел в действиях украинских властей черты морского пиратства и выразил сомнения в возможности договоренностей.

    Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сравнил захват Службой безопасности Украины сухогруза, обвиненного в перевозке пшеницы из Севастополя, с действиями пиратов, передает ТАСС. По мнению Константинова, украинские порты стали настоящими пиратскими базами, а морякам стоит избегать их.

    Он подчеркнул: «Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности навигации в Черном море? Их порты превратились в настоящие пиратские базы, и моряки всего мира должны по мере возможности избегать их как подводных рифов. Террористическая «дэржава» теперь еще и осваивает лавры пиратского логова».

    Константинов выразил сомнения относительно перспектив любых соглашений с Украиной, добавив, что в цивилизованном мире никто не договаривается с пиратами и террористами.

    Служба безопасности Украины ранее сообщила о захвате судна под азиатским флагом, якобы перевозившего груз из Севастополя. В момент задержания сухогруз следовал из Молдавии и находился в украинской акватории Дуная. Подобные задержания уже происходили ранее, когда украинские власти обвиняли иностранные суда в перевозке грузов из Севастополя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арестованный в июле 2019 года в порту Измаила российский танкер был продан в апреле 2025 года украинскими властями за сумму свыше 6 млн гривен.

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    27 апреля 2025, 00:48 • Новости дня
    Стало известно о восьми обстрелах ДНР украинскими войсками за сутки

    ВСУ восемь раз обстреляли ДНР, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате восьми обстрелов ДНР украинскими войсками на горловском направлении ранен один гражданский и поврежден объект гражданской инфраструктуры.

    Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики на горловском направлении, передает ТАСС. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР уточнили, что был ранен один мирный житель, а также поврежден объект гражданской инфраструктуры.

    В сообщении ведомства говорится: «[Зафиксировано] восемь фактов вооруженных атак на горловском направлении. <…> Поступили сведения о ранении гражданского лица».

    Всего по территории республики противник выпустил 25 различных боеприпасов. Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщал, что двое жителей города Дзержинска, входящего в округ Горловка, пострадали в субботу в результате удара ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате артиллерийского обстрела Энергодара повреждены машины и окна жилых домов, однако пострадавших среди жителей не зафиксировано, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки регион подвергся массированным атакам беспилотников и обстрелам.

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    26 апреля 2025, 23:00 • Новости дня
    Западные СМИ назвали освобождение Курской области провалом Киева

    Tекст: Вера Басилая

    После освобождении Курской области российскими войсками западные издания отмечают, что Киев утратил важный рычаг для переговоров по Донбассу.

    Западные СМИ активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о полном освобождении Курской области, передает РИА «Новости».

    Британская газета Telegraph вышла с заголовком «Путин объявил о победе в Курской области», указав, что российская армия «выгнала украинские войска из региона». Politico также подчеркнула факт полного освобождения, ссылаясь на слова начальника генштаба Валерия Герасимова.

    Издание New York Times отметило, что освобождение Курской области может устранить одно из препятствий на переговорах по урегулированию конфликта, обратив внимание на разногласия среди аналитиков по поводу целесообразности попытки Киева удержать этот регион. Berliner Zeitung сообщила, что контроль над Курской областью был важен для Владимира Зеленского, поскольку он планировал использовать этот регион для обмена на Донбасс.

    New York Post указала, что Киев рассчитывал отвлечь внимание Москвы от Донбасса вторжением в Курскую область, однако российская армия все равно добилась успеха на этом направлении. Financial Times подчеркнула, что цель украинских властей по удержанию региона для торга с Москвой не удалась.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что после завершения освобождения Курской области поставлен жирный крест на любых попытках Владимира Зеленского использовать эту территорию для политического торга.

    Депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал освобождение Курской области крахом киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    26 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность бойцам КНДР за поддержку российских военных при освобождении Курской области.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала освобождение Курской области от ВСУ и участие бойцов КНДР в этой операции. Дипломат обратила внимание на заявление начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, который подчеркнул стойкость и героизм северокорейских бойцов, действовавших вместе с российскими военными в Курской области.

    «Никогда мы не забудем наших друзей», – написала спикер МИД.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 15:23 • Новости дня
    Зеленский после разговора с Трампом «пообщался тет-а-тет» с Макроном

    Глава киевского режима Зеленский встретился с Макроном после разговора с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом «пообщался тет-а-тет» и обсудил процесс мирного урегулирования на Украине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    По словам Сибиги, Владимир Зеленский обсудил мирный процесс на Украине с французским лидером Эмманюэлем Макроном после разговора с Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Сибига отметил, что Зеленский и Макрон «общаются тет-а-тет, обсуждая дальнейшие мирные усилия». Другие подробности встречи дипломатом не раскрывались.

    Зеленский также поблагодарил Трампа за состоявшуюся встречу, написав об этом в своем телеграм-канале.

    Перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу.

    На траурной церемонии прощания с Франциском Зеленский появился в черной камуфляжной форме, что стало нарушением этикета.

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    27 апреля 2025, 07:54 • Новости дня
    Американский режиссер заявил о безопасности поездок в Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Документалист из США охарактеризовал Крым как полностью безопасный для посещения американцами регион, отметив дружелюбие местных жителей.

    Крым – безопасный регион для туристов, заявил режиссер-документалист Реджинальд Тремблей в интервью РИА «Новости». «Крым – безопасный регион для туристов. Абсолютно не надо бояться сюда приезжать. Крымчане будут приветствовать всех американцев, кто приедет сюда с чистым и открытым сердцем», – отметил он.

    Тремблей подчеркнул, что американцы не должны опасаться поездок на полуостров, поскольку уровень безопасности там высок. По его словам, жители Крыма всегда рады встречать иностранных гостей и открыты для общения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность признания контроля России над четырьмя регионами в рамках урегулирования конфликта и готов обсуждать статус Крыма, американская администрация предложила включить признание Крыма российским в новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине и тем самым отказаться от более чем десяти лет сопротивления этому геополитическому факту, а напряженность между США и европейскими странами усилилась на фоне предложения президента США признать Крым российской территорией, что может привести к разладу в НАТО.

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    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

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    Украина использует террор для срыва мирных переговоров

    В Подмосковье убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. Причиной смерти послужил подрыв легкового автомобиля в Балашихе. В экспертном сообществе отмечают, что преступление могли организовать украинские спецслужбы, пытающиеся помешать мирному урегулированию конфликта. Более того, за ними просматривается участие и других игроков. Подробности

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    Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения

    Курская область полностью освобождена, формирования противника разгромлены. В субботу было зачищено от ВСУ последнее занятое украинскими войсками село Горналь. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, который также отметил заслуги военнослужащих КНДР. Как освобождение Курской области скажется на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

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    Литовцев поголовно превращают в потенциальных солдат

    Власти Литвы планомерно ведут к превращению своего государства в единый вооруженный лагерь. Литовскому правительству мало того, что оно радикально расширило численность ежегодного призыва. Поставлена задача прогнать литовцев через курсы «сопротивления», в ходе которых их учат выживать в зоне боевых действий и чинить помехи «оккупантам». При этом сами литовцы большой радости по этому поводу не испытывают. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

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    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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