Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России

Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине

Песков заявил о продолжении СВО и готовности к переговорам с Киевом

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, однако Москва готова к началу переговоров с Киевом без предварительных условий, о чем президентом России было заявлено неоднократно. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, передает ТАСС.

Также представитель Кремля подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для того, чтобы перевести ситуацию в мирное русло.

В Кремле заявили, что ожидают от Киева сигнала о готовности к прямым переговорам.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

