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    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё еще рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    15 комментариев
    20 апреля 2025, 20:35 • Политика

    Россия подарила жителям прифронтовых городов пасхальное чудо

    Эксперты подвели итоги пасхального перемирия

    Россия подарила жителям прифронтовых городов пасхальное чудо
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Пока на Украине и в Европе звучат милитаристские лозунги, мы обращаемся к человеколюбивым православным мотивам». Такими словами эксперты подводят итоги организованного Россией в зоне СВО пасхального перемирия – и объясняют, почему оно стало победой российской дипломатии и поражением киевского режима.

    Пасхальное перемирие, инициированное Россией, действует уже больше суток. Несмотря на то, что Украина успела нарушить особый режим в рамках конфликта, со многих городов, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС) поступала информация об относительно стабильной ситуации.

    Так, Telegram-канал Mash опубликовал видео из Артемовска (украинское название – Бахмут), на котором местный житель утверждает, что подобная тишина в городе не наблюдалась с начала конфликта. По его мнению, складывается впечатление завершения боевых действий, ощущается «атмосфера спокойствия».

    Таким образом, России все же удалось обеспечить режим временного прекращения огня. Произошедшее вызвало широкий резонанс в мировых медиа. Так, Би-би-си пишет, что «объявив о краткосрочном перемирии Кремль может заявить, что именно Россия, а не Украина, привержена миру». В свою очередь, The Guardian называет инициативу Путина «неожиданной», а The New York Times видят в произошедшем демонстрацию Москвой открытости к урегулированию конфликта.

    При этом, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, команды к продлению пасхального перемирия так и не поступало. Таким образом, военные действия будут возобновлены ночью 21 апреля. Приостановка боев продлится в общей сложности около 30 часов.

    В экспертном сообществе отмечают, что российская инициатива оказалась принципиально важной сразу по нескольким причинам. Первая – дипломатическая: Москва показала готовность к мирному урегулированию и поддержала американские усилия по данному направлению. Вторая – гуманитарная: уставшие от войны люди поняли, что разрешение кризиса возможно.

    «Украина оказалась в сложной ситуации после неожиданного для Киева заявления Владимира Путина о пасхальном перемирии. Первая инстинктивная реакция Зеленского была, как и следовало ожидать, раздраженно-негативной», – пишет сенатор Алексей Пушков.

    Он напоминает, что именно в таком ключе реакцию украинских властей описали ведущие западные издания. При этом на 21.00 мск в субботу спустя три часа после объявления российской инициативы ничто не указывало на согласие Киева поддержать данное предложение. Однако подобная позиция могла поставить Зеленского в позицию проигравшего.

    «Проигравшего в глазах Трампа, ждущего сигналов в пользу урегулирования, и в глазах международного сообщества. Видимо, это ему и объяснили его европейские союзники Эммануэль Макрон и Кир Стармер, с которыми он, не зная, что делать, срочно созвонился», – добавляет сенатор. Пушков подчеркивает, что ситуация изменилась после заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что «Киев будет следить за действиями» России. «Это было подготовительное сообщение, показавшее, что

    Киев оказался вынужденным сдвигаться и отходить от негативной реакции на идею перемирия.

    А затем уже и сам Зеленский заявил, что ВСУ будут действовать зеркально. На деле же у них не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием, что власти страны не хотят мира», – поясняет сенатор.

    «Они этого и не хотят, но признать данный факт открыто было бы для Зеленского после ссоры с Трампом слишком опасно. Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Вместе с тем и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушениях перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области», – акцентирует Пушков.

    Россия, предлагая пасхальное перемирие, шла на огромные риски, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Сомнения в готовности Украины поддержать нашу миротворческую инициативу до последнего сохранялись. Многие переживали, что Киев попытается воспользоваться ситуацией в свою пользу», – говорит он.

    «Но сделать данный шаг для Москвы было принципиально важно.

    Ведь речь идет о Пасхе – светлом празднике, который даже в самые сложные периоды нашей истории напоминал людям о том, что добро всегда пересилит зло. Христианская добродетель победила и в этот раз: на большей части линии боевого соприкосновения (ЛБС) пускай и ненадолго воцарились тишина и покой», – продолжает собеседник.

    «Конечно, где-то пролетали разведывательные БПЛА, а наши бойцы были вынуждены неустанно следить за положением дел на фронте в ожидании провокаций со стороны ВСУ. Но, тем не менее, пасхальное перемирие все же удалось реализовать, и это стало колоссальной победой российской дипломатии», – рассуждает эксперт.

    «Во-первых, с точки зрения международной политики Москва показала, что в данный момент именно она является основным инициатором реально работающих мирных инициатив. Мы напомнили нашим противникам и недоброжелателям, что в текущем конфликте РФ выступает с созидательной стороны. Пока на Украине и в Европе звучат милитаристские лозунги, мы обращаемся к человеколюбивым православным мотивам», – добавляет он.

    «И многие наблюдатели, в том числе и из западных стран, этот шаг по достоинству оценили.

    Кроме того, мы сделали своеобразный реверанс в сторону Дональда Трампа. Его администрация в настоящий момент активно продвигает мирные предложения. Не все идеи США оборачиваются успехом, но Москва дала понять Вашингтону: мы ценим усилия Белого дома по разрешению кризиса», – поясняет собеседник.

    «Но более важен второй аспект произошедшего – гуманитарный. Люди, живущие вблизи ЛБС, впервые за долгое время получили возможность спокойно прогуляться по улицам родных городов. Они, как в старые времена, сходили в церквушки на пасхальные богослужения и вернулись домой за семейный стол. Без каких-либо опасений за жизнь», – акцентирует эксперт.

    «В их дома, в их сердца вернулось ощущение нормальности. И это очень важно на идеологическом уровне. К уставшим от войны людям вернулось понимание: мир возможен. Это даст им сил набраться терпения и все-таки дождаться нашей победы. У нас получилось подарить им ощущение настоящего пасхального чуда», – заключил Козюлин.

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