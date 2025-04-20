  • Новость часаЛавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства
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    Праздник Пасхи показывает новую роль российского православия
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    Китай испытал неядерную «водородную бомбу» нового типа
    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов
    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ
    Эксперт сообщил о риске газового кризиса на Украине
    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России
    В МИД Украины потребовали извинений от Fox News за «российский Киев»
    Десять россиян стали мультимиллионерами после выигрыша в лотерее
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё еще рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    14 комментариев
    20 апреля 2025, 17:30 • Новости дня

    Пасхальные богослужения прошли в исторических регионах России

    Православные в Луганской народной республике, Херсонской и Запорожской областях отметили Пасху многолюдными богослужениями, крестными ходами и благотворительными акциями, в том числе с передачей Благодатного огня.

    Праздничные богослужения, посвященные Пасхе, прошли в исторических регионах. В Луганской народной республике основные службы состоялись в Свято-Петропавловском кафедральном соборе, где митрополит Пантелеимон поздравил верующих.

    Он пожелал им любви, мира и благодати. Пасхальное богослужение велось в прямом эфире телеканала «Луганск 24», вокруг собора прошел крестный ход с участием десятков верующих.

    Во время службы в ЛНР встретили Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима. Пасхальное Евангелие читали на нескольких языках, в том числе церковно-славянском, греческом, латинском, русском, немецком и английском. После богослужения освятили пасхальные приношения, а комендантский час на ночь был приостановлен.

    В храмах Херсонской области также прошли праздничные службы. Губернатор Владимир Сальдо поздравил жителей с Пасхой, отметив заботу и поддержку со стороны волонтеров «Единой России». Многодетные семьи, пенсионеры и бойцы получили пасхальные угощения. В Скадовске и селах верующие участвовали в крестных ходах и освящали куличи.

    В Запорожской области православные встретили Пасху с особой радостью, отмечая возможность свободно посещать храмы. В Мелитопольском монастыре испекли и освятили тысячи куличей и главный праздничный хлеб – артос. Благодатный огонь был доставлен в регион и распространился по храмам. Верующие освящали куличи и получали частицу огня. Богослужения продлятся всю неделю при открытых Царских вратах.

    19 апреля 2025, 21:59 • Новости дня
    Военкоры оценили первые часы после объявления пасхального перемирия
    Военкоры оценили первые часы после объявления пасхального перемирия
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    После объявления пасхального перемирия на Украине воздушные тревоги не фиксировались, однако обстрелы со стороны ВСУ продолжились в разных регионах, включая Шебекино в Белгородской области, сообщили военкоры.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» говорится, что с момента объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия на Украине не было воздушных тревог, что подтверждается данными украинских мониторинговых приложений и официальных ресурсов. Однако военкоры сообщили, что Киев отказался поддержать перемирие: сразу после его начала ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, а также объекты в Курской области, ЛНР, на Покровском и Запорожском направлениях. Из-за обстрелов в Шебекино вспыхнул пожар.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что Россия вновь демонстрирует готовность к прекращению огня, но оставляет за собой право отвечать на провокации. Он подчеркнул: «Очевидно, что ... (украинцы) не станут придерживаться никаких перемирий. Следовательно мы, как и раньше, будем их ... (художественный аналог слова проучивать). Но уже в рамках ответа на нарушение перемирия». По его мнению, Зеленский фактически отверг предложение о перемирии, а реакцию киевских властей должны заметить в США.

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что противник продолжает обстрелы на Сумском направлении и что перемирие наглядно демонстрирует неспособность киевского режима к диалогу. Он заявил, что разведка и средства огневого поражения продолжают работу, а в случае провокаций Россия предпримет ответные меры.

    «Военный обозреватель» подтвердил, что ВСУ обстреляли Шебекино практически сразу после начала перемирия.

    В Telegram-канале ZАПИСКИ VЕТЕРАНА также подчеркнули, что несмотря на официальные заявления, ВСУ продолжают наносить удары на Запорожском направлении и в ЛНР.

    В Telegram-канале Fighterbomber отметили, что настоящее перемирие невозможно без объявлений с обеих сторон, но даже односторонние действия России приближают возможность мира, и теперь «мяч на стороне» украинцев.

    Борис Рожин в своем Telegram-канале предположил, что позиция Зеленского изменилась под давлением из Вашингтона или Лондона после его первоначального отказа соблюдать перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.

    Коментарии (18)
    20 апреля 2025, 12:41 • Новости дня
    Обменянные боевики «Азова» выразили недовольство Киевом и отказались воевать
    Обменянные боевики «Азова» выразили недовольство Киевом и отказались воевать
    @ Aleksandr Gusev/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ) , возвращенные Киеву в ходе обмена пленными, заявили о разочаровании в украинских властях и выразили нежелание вновь участвовать в боевых действиях, несмотря на поддержку войны.

    Обменянные боевики «Азова» Владислав Хруль и Максим Холопченко выразили недовольство действиями киевских властей, сообщает ТАСС. По их словам, они разочарованы тем, что их обмен откладывался на годы, в то время как командование группировки было возвращено в короткие сроки после пленения. В результате долгого ожидания бывшие пленные говорят, что уже не собираются возвращаться на фронт, несмотря на поддержку войны и мобилизации.

    Холопченко заявил: «Вряд ли я пошел бы [на фронт] снова. Хочу отдохнуть. Я в 19 [лет] в плен попал, молодость пропадает». Он подчеркнул, что полностью поддерживает действия украинских военкомов по принудительной мобилизации мужчин на улицах, однако сам участвовать в боевых действиях больше не планирует.

    В свою очередь Хруль отметил, что среди бывших пленных царит разочарование и недоверие к киевскому режиму. Он рассказал, что поначалу некоторые из освобожденных еще собирались подписывать контракты и продолжать службу, но теперь, по его словам, «такого желания уже нет», так как они почувствовали себя ненужными собственной стране. Хруль объяснил, что Киев меняет боевиков «Азова» малыми группами, чтобы избежать возможного массового бунта среди освобожденных, тогда как обычных мобилизованных обменивают почти сразу.

    В результате обмена 19 апреля были возвращены на территорию, подконтрольную Киеву, 246 военнопленных ВСУ, в числе которых оказались Хруль и Холопченко. Одновременно Россия получила 246 своих военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный, взятый в плен в Белгородской области, рассказал о задачах, которые ставили перед ним командиры ВСУ, назвал 9 Мая общим праздником для россиян и украинцев, а также заявил, что его подразделение попадало под огонь своих же сил.

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    20 апреля 2025, 12:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    19 апреля 2025, 20:34 • Новости дня
    Мировые СМИ отреагировали на пасхальное перемирие России

    Пасхальное перемирие России стало главной темой ведущих мировых изданий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мировые СМИ активно обсуждают решение президента РФ Владимира Путина объявить пасхальное перемирие на Украине, отмечая его символичность и возможное влияние на переговорный процесс.

    Американская газета The New York Times считает, что объявление о перемирии свидетельствует об открытости Москвы к мирным переговорам и адресовано администрации Дональда Трампа. Газета приводит слова: «Путин приказал своим силам остановить все боевые действия против Украины с вечера субботы и в воскресенье, объявив о пасхальном перемирии, которое, по всей видимости, направлено на то, чтобы показать нетерпеливой администрации Трампа, что Москва все еще открыта для мирных переговоров», передает РИА «Новости».

    The Washington Post отмечает, что Владимир Зеленский в своем посте в Telegram сообщил о «продолжении активности украинских войск на территории Курской и Белгородской областей» и, по мнению издания, «отклонил предложение о перемирии».

    Китайское агентство Синьхуа сосредоточило внимание на заявлении Путина о необходимости быть готовыми к отражению возможных нарушений или провокаций. Центральное телевидение Китая подчеркнуло, что реакция Киева должна показать искренность его желания участвовать в мирных переговорах и соблюдать договоренности. Газета «Хуанцю шибао» указала, что «если перемирие будет осуществлено на деле, то оно станет первым с момента начала конфликт на Украине».

    О решении России о пасхальном перемирии широко сообщили ведущие европейские и азиатские издания, такие как Welt, Bild, Journal du Dimanche, Parisien, Figaro, Liberation, Politico, Telegraph, Times, Guardian, Messaggero, Fatto Quotidiano, Dagbladet, Hindustan Times, Global Times и другие. Южнокорейские СМИ сделали новость о перемирии одной из самых просматриваемых, по данным агрегатора Naver News.

    Западные СМИ, в том числе Guardian и Dagbladet, назвали инициативу Путина неожиданной и увидели в ней потенциальную готовность к диалогу. Глава зарубежной редакции датской B.T. Йеппе Элькьер заявил: «Я такого не ожидал. Это знак того, что Путин протягивает (президенту США Дональду – прим. ВЗГЛЯД) Трампу мизинец (в знак примирения – прим. ВЗГЛЯД)... Сложно понять, о чем думает Путин, но это указывает на то, что он действительно готов к переговорам о мире».

    Он также обращает внимание на то, что большая часть россиян – православные христиане, Пасха – очень важный праздник для них. « (Сделав – прим. ВЗГЛЯД) неожиданный ход, президент России заявил, что отдает приказ о временном прекращении боя», – пишет британская газета Guardian.

    Ранее французский военный корреспондент Лоран Брайар назвал объявленное Россией пасхальное перемирие на Донбассе сигналом о готовности Москвы к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.

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    20 апреля 2025, 11:18 • Новости дня
    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов

    МИД Эстонии заявил о риске проблем ЕС и G7 при разблокировке российских активов

    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил о вероятных финансовых проблемах Евросоюза и G7, если санкции на замороженные активы России не будут продлены, сообщает Financial Times.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что отказ Венгрии поддержать продление санкций против российских активов может поставить ЕС и страны G7 в сложное финансовое положение. Цахкна отметил, что кредитование Киева осуществляется за счет доходов от замороженных активов России, и разморозка этих средств вынудит европейских налогоплательщиков брать на себя дополнительные расходы, пишет Financial Times.

    «Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины», – отметил глава МИД Эстонии.

    По его словам, угроза блокирования санкций ранее неоднократно озвучивалась премьером Венгрии Виктором Орбаном, однако на практике еще не была реализована.

    После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов – около 300 млрд евро, из которых более 200 млрд размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне.

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас отметила, что некоторые страны Евросоюза категорически не согласны с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

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    19 апреля 2025, 21:49 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия
    Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что Киев намерен «действовать зеркально» по отношению к российской стороне в вопросе пасхального перемирия. Он написал в своем Telegram-канале: «Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по истечению пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем», сообщает ТАСС

    Президент Украины добавил, что ждет доклады от главнокомандующего Александра Сырского после его общения с командирами бригад и подразделений по ситуации на передовой.

    Между тем Би-би-си сообщает, что подразделениям ВСУ был отдан приказ прекратить огонь по российским позициям сразу после вступления в силу перемирия. Украинский приказ также предусматривает фиксацию случаев нарушения перемирия.

    Украинский военный собеседник Би-би-си рассказал, что объявление перемирия стало неожиданным и вызвало неразбериху на линии фронта, однако большинство солдат надеются на прекращение огня.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Между тем военкор показал первые доказательства срыва перемирия со стороны ВСУ.

    Коментарии (22)
    19 апреля 2025, 20:51 • Новости дня
    Военкор показал доказательства срыва пасхального перемирия ВСУ

    Военкор Филатов показал доказательства срыва пасхального перемирия ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВСУ применили FPV-дроны по российским позициям на Покровском направлении вскоре после объявления Москвой пасхального перемирия, сообщил военкор Андрей Филатов.

    Видео с доказательствами нарушения пасхального перемирия украинскими военными обнародовал Филатов. На кадрах видно, как ВСУ запускают FPV-дроны по российским позициям буквально спустя минуту после того, как российская сторона прекратила огонь в связи с Пасхой, передает RT.

    Ранее заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития Халил Коркмаз выразил надежду, что Киев проявит конструктивный подход к инициативе президента России Владимира Путина по пасхальному перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.

    Коментарии (2)
    19 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    В Еврокомиссии прокомментировали объявление Россией пасхального перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    В ЕС выразили ожидание реального прекращения огня и шагов к длительному перемирию после заявления президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии.

    Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что в Брюсселе ждут «фактическое прекращение конфликта и четкие действия для длительного прекращения огня», передает РИА «Новости».

    Хиппер подчеркнула: «Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет». Она также отметила, что Евросоюз намерен и далее оказывать поддержку Украине.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Между тем военкор показал первые доказательства срыва перемирия со стороны ВСУ.

    Коментарии (9)
    20 апреля 2025, 09:53 • Новости дня
    ВСУ нарушили перемирие и ударили по Донецку
    ВСУ нарушили перемирие и ударили по Донецку
    @ Andriy Andriyenko/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе Донецка зафиксировано попадание в результате удара, нанесенного украинскими войсками несмотря на объявленное перемирие.

    Украинские войска утром нанесли удар по Донецку, сообщает ТАСС. По данным оперативных служб, попадание произошло на Элеваторной улице в Буденновском районе города. Местные специалисты уточняют тип используемого вооружения и другие детали инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО, Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться договоренностей, однако ВСУ вскоре после объявления Москвой перемирия применили FPV-дроны по российским позициям на Покровском направлении.

    Коментарии (22)
    20 апреля 2025, 14:42 • Новости дня
    SCMP: Китай испытал неядерную «водородную бомбу» нового типа

    SCMP: Китайские ученые испытали неядерную «водородную бомбу»

    SCMP: Китай испытал неядерную «водородную бомбу» нового типа
    @ 705 Research Institute

    Tекст: Вера Басилая

    В Китае проведены полевые испытания экспериментальной бомбы, в которой для создания мощного взрыва применили химическую реакцию с участием гидрида магния без использования ядерных материалов, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

    Китайские исследователи из Научно-исследовательского института 705 Китайской государственной судостроительной корпорации успешно протестировали новое взрывное устройство. В ходе испытаний удалось инициировать мощную цепную химическую реакцию, которая сопровождалась образованием огненного шара температурой более одной тысячи градусов по Цельсию, передает ТАСС.

    В устройстве применялся гидрид магния, который при взрыве подвергался термическому разложению и выделял горючий водород, моментально воспламеняющийся. В авторском коллективе под руководством Ван Сюэфэна сообщили, что такая технология позволяет точно варьировать разрушительную силу и обеспечивать равномерное поражение больших площадей.

    Газета South China Morning Post отмечает, что пока неясно, как и будет ли Народно-освободительная армия Китая использовать это оружие. Газета приводит слова разработчиков, подчеркивающих управляемость интенсивности и масштабируемость воздействия.

    Ранее Китай успешно провел финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух – воздух», которая может угрожать новейшим американским самолетам, таким как бомбардировщик B-21.

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    20 апреля 2025, 03:31 • Новости дня
    МВД сообщило о новой схеме мошенничества

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонные мошенники начали применять новый сценарий обмана, когда после получения кода из СМС признаются жертве в мошенничестве и вынуждают ее подчиняться дальнейшим инструкциям.

    Как сообщает ТАСС, в МВД отметили, что мошенники, представляясь сотрудниками мобильных операторов, звонят потенциальным жертвам и сообщают о скором окончании срока действия договора на услуги связи. Для продления они просят назвать код из СМС. После передачи кода злоумышленник открыто говорит: «Я вас обманул». В МВД пояснили, что такая тактика применяется для запугивания жертвы и вынуждения ее действовать по дальнейшим указаниям.

    Следом с человеком связываются уже якобы сотрудники полиции, Росфинмониторинга или портала «Госуслуги». Эти лжесотрудники убеждают жертву перевести деньги на «безопасный счет» для их сохранности и участвовать в поимке мнимых мошенников, которые, как сообщается, «договорились» с представителями банка.

    В МВД призвали граждан сохранять бдительность из-за роста количества подобных случаев и напомнили, что настоящие сотрудники мобильных операторов и правоохранительных органов не требуют передачи кодов из СМС или переводов денег на сторонние счета.

    В Петербурге 71-летняя пенсионерка лишилась более 21 млн рублей, поверив мошенникам, она продала свою квартиру, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет.

    Ранее прокуратура Москвы сообщила о новой схеме телефонного мошенничества с использованием «Госуслуг», в результате которой аферисты получили доступ к данным пенсионера под видом установки сигнализации.

    В марте генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что ущерб от действий телефонных мошенников составил почти 200 млрд рублей.

    Коментарии (7)
    19 апреля 2025, 19:41 • Новости дня
    Политолог: Зеленский не смог даже демонстративно согласиться на пасхальное перемирие

    Политолог Данилин: Пасхальное перемирие Путина – это жест сильного лидера

    Политолог: Зеленский не смог даже демонстративно согласиться на пасхальное перемирие
    @ РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Объявив пасхальное перемирие, Владимир Путин проявил истинное русское великодушие, но если Владимир Зеленский проигнорирует эту инициативу, это окончательно расстроит дипломатическую линию Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В субботу по инициативе Путина в зоне СВО вступило в силу 30-часовое пасхальное перемирие.

    «Если киевский режим проигнорирует инициативу Владимира Путина о пасхальном перемирии, то всем станет понятно, что Россия за мир, а палки в колеса этого мира вставляет Киев. Это еще одна галочка для Дональда Трампа и его команды – Россия готова двигаться в сторону мира», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Кроме того, отказ от пасхального перемирия окончательно расстроит дипломатическую линию Киева: «Зеленскому будет трудно объяснить Трампу, почему русские соблюдали энергетическое перемирие и почему нельзя соблюдать пасхальное и почему украинская сторона не делает ни одного шага навстречу».

    По мнению эксперта, Путин проявил истинное русское великодушие, это жест сильного лидера побеждающей стороны, поэтому Зеленский мог бы хотя бы демонстративно согласиться на пасхальное перемирие даже несмотря на то, что украинские боевики привыкли игнорировать указания своего начальства.

    «Если Зеленский согласился бы на пасхальное перемирие, к нему было бы меньше вопросов, а так он демонстративно не стал соглашаться. То есть понимая, что бандеровцы вряд ли пойдут на это, он мог бы для приличия согласиться, но Зеленский строит из себя «несгибаемого». На самом деле это ему в минус», – добавил спикер.

    При этом 30 часов перемирия, добавил Данилин, ничего не изменят на фронте, «тем более Владимир Путин четко сказал быть готовыми к провокациям и отражению атак».

    В субботу президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля на 30 часов. При этом российский лидер призвал «быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме», поскольку украинская сторона свыше 100 раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергообъектам.

    В Минобороны России заявили, что начальником Генштаба Валерием Герасимовым «отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий». «Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом», – уточнили в российском военном ведомстве.

    Владимир Зеленский, комментируя инициативу Владимира Путина, заявил, что по Украине распространяется воздушная тревога. «В 17.15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинские ПВО и авиация уже начали работать в защиту», – написал он в своем Telegram-канале.

    По информации украинского издания «Страна», в 18.02 по всей стране произошла отмена воздушных тревог.

    По мнению американской газеты The Washington Post, Зеленский, «видимо», отклонил предложение о пасхальном перемирии.

    Коментарии (5)
    20 апреля 2025, 11:20 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о трех взрывах и крупном задымлении в Донецке
    Очевидцы сообщили о трех взрывах и крупном задымлении в Донецке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецке были зафиксированы как минимум три взрыва, после которых в одном из районов наблюдается сильное задымление, сообщили очевидцы.

    По данным корреспондента РИА «Новости», серия взрывов произошла в Донецке после девяти часов утра. По меньшей мере три взрыва были отчетливо слышны в разных частях города.

    Очевидцы сообщают о густом дыме, который поднимается над одним из районов Донецка. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы для выяснения обстоятельств и ликвидации последствий взрывов.

    О пострадавших и разрушениях на данный момент информации нет. Взрывы произошли на фоне действующего пасхального перемирия.

    Ранее утром в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе Донецка было зафиксировано попадание в результате удара, нанесенного украинскими войсками несмотря на объявленное перемирие.

    Также ВСУ нарушили пасхальное перемирие в ЛНР ночным обстрелом пригорода Кременной.

    Минобороны России сообщило о введении режима прекращения огня на время пасхального перемирия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля, что составляет 30 часов.

    Президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия на этот период и призвал быть крайне внимательными и готовыми к немедленному ответу, отмечая, что украинская сторона более 100 раз нарушала договоренности о ненанесении ударов по энергообъектам.

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    19 апреля 2025, 21:13 • Новости дня
    Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минобороны опубликовало видео, на котором видно момент прибытия российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена.

    В подписи к видео в Telegram-канале военное ведомство отметило: «Наши парни возвращаются домой».

    На кадрах видно, как бойцы выходят из здания, садятся в автобусы и едут на них по дороге, с обеих сторон окруженной лесами.

    Напомним, в субботу в рамках обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть домой 246 российских военнослужащих, еще 31 украинский раненый передан в качестве жеста доброй воли.

    В марте переговорный процесс между Россией и Украиной позволил освободить 175 российских военнослужащих. Самолет с ними приземлился в Подмосковье.

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    20 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ

    ВСУ во время пасхального перемирия нанесли удары по регионам России, погибли люди

    Минобороны сообщило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ в ночь на 20 апреля предприняли попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР несмотря на объявленный режим пасхального перемирия, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, все российские войска в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля строго соблюдали введенный режим прекращения огня по приказу Верховного Главнокомандующего и оставались на занятых рубежах.

    В ведомстве заявили, что несмотря на пасхальное перемирие, ночью подразделения ВСУ предприняли попытки атак на российские позиции в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики. Эти нападения были успешно отражены российскими военными.

    Кроме того, по информации Минобороны, за ночь противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, включая один удар по территории Крыма. Зафиксировано 444 артиллерийских и минометных обстрела, 900 ударов и сбросов боеприпасов с помощью квадрокоптеров по позициям российских войск, а также обстрелы приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате атак погибли и пострадали мирные жители, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

    Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Владимир Зеленский пообещал «зеркальные действия» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

    Посол Мирошник сообщил, что обстрелы Донецка, Горловки, Херсонского и других направлений сохраняются, а число сообщений о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ увеличилось.

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    20 апреля 2025, 15:02 • Новости дня
    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США Фитцпатрик подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил украинские военные позиции близ российской границы и поставил подпись на артиллерийском снаряде перед его выстрелом.

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил позиции украинских военных у границы с Россией и лично подписал артиллерийский снаряд перед выстрелом, пишет «Российская газета».

    Политик опубликовал 18 апреля в соцсети X (бывший Twitter; заблокирован в РФ) сообщение с видео, что таким образом он отправил «послание» России от имени жителей своего округа в Пенсильвании.

    Фитцпатрик отметил, что прибыл на позицию украинской армии «у российской границы», однако точное местоположение визита раскрыто не было. В социальных сетях публикация вызвала шквал критики пользователей, которые упрекнули политика в том, что он занимается внешней повесткой в ущерб проблемам своих избирателей.

    За день до публикации Владимир Зеленский сообщил о намерении Фитцпатрика посетить линию боевого соприкосновения и пообщаться с украинскими военными.

    Фитцпатрик выступал участником обсуждения двусторонних соглашений между Киевом и Вашингтоном по ресурсам.

    Фитцпатрик долгое время является лоббистом интересов Украины в США и сопредседателем «украинского кокуса» в Конгрессе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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