Пасхальные богослужения прошли в исторических регионах России

Военкоры оценили первые часы после объявления пасхального перемирия

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» говорится, что с момента объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия на Украине не было воздушных тревог, что подтверждается данными украинских мониторинговых приложений и официальных ресурсов. Однако военкоры сообщили, что Киев отказался поддержать перемирие: сразу после его начала ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, а также объекты в Курской области, ЛНР, на Покровском и Запорожском направлениях. Из-за обстрелов в Шебекино вспыхнул пожар.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что Россия вновь демонстрирует готовность к прекращению огня, но оставляет за собой право отвечать на провокации. Он подчеркнул: «Очевидно, что ... (украинцы) не станут придерживаться никаких перемирий. Следовательно мы, как и раньше, будем их ... (художественный аналог слова проучивать). Но уже в рамках ответа на нарушение перемирия». По его мнению, Зеленский фактически отверг предложение о перемирии, а реакцию киевских властей должны заметить в США.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что противник продолжает обстрелы на Сумском направлении и что перемирие наглядно демонстрирует неспособность киевского режима к диалогу. Он заявил, что разведка и средства огневого поражения продолжают работу, а в случае провокаций Россия предпримет ответные меры.

«Военный обозреватель» подтвердил, что ВСУ обстреляли Шебекино практически сразу после начала перемирия.

В Telegram-канале ZАПИСКИ VЕТЕРАНА также подчеркнули, что несмотря на официальные заявления, ВСУ продолжают наносить удары на Запорожском направлении и в ЛНР.

В Telegram-канале Fighterbomber отметили, что настоящее перемирие невозможно без объявлений с обеих сторон, но даже односторонние действия России приближают возможность мира, и теперь «мяч на стороне» украинцев.

Борис Рожин в своем Telegram-канале предположил, что позиция Зеленского изменилась под давлением из Вашингтона или Лондона после его первоначального отказа соблюдать перемирие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.