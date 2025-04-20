Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
Пасхальные богослужения прошли в исторических регионах России
Православные в Луганской народной республике, Херсонской и Запорожской областях отметили Пасху многолюдными богослужениями, крестными ходами и благотворительными акциями, в том числе с передачей Благодатного огня.
Праздничные богослужения, посвященные Пасхе, прошли в исторических регионах. В Луганской народной республике основные службы состоялись в Свято-Петропавловском кафедральном соборе, где митрополит Пантелеимон поздравил верующих.
Он пожелал им любви, мира и благодати. Пасхальное богослужение велось в прямом эфире телеканала «Луганск 24», вокруг собора прошел крестный ход с участием десятков верующих.
Во время службы в ЛНР встретили Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима. Пасхальное Евангелие читали на нескольких языках, в том числе церковно-славянском, греческом, латинском, русском, немецком и английском. После богослужения освятили пасхальные приношения, а комендантский час на ночь был приостановлен.
В храмах Херсонской области также прошли праздничные службы. Губернатор Владимир Сальдо поздравил жителей с Пасхой, отметив заботу и поддержку со стороны волонтеров «Единой России». Многодетные семьи, пенсионеры и бойцы получили пасхальные угощения. В Скадовске и селах верующие участвовали в крестных ходах и освящали куличи.
В Запорожской области православные встретили Пасху с особой радостью, отмечая возможность свободно посещать храмы. В Мелитопольском монастыре испекли и освятили тысячи куличей и главный праздничный хлеб – артос. Благодатный огонь был доставлен в регион и распространился по храмам. Верующие освящали куличи и получали частицу огня. Богослужения продлятся всю неделю при открытых Царских вратах.