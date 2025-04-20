Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

«Христос воскрес!» – вот уже две тысячи лет провозглашает Церковь, повторяя то возвещение, с которым к людям впервые вышли ученики Христа, апостолы.

Что означают эти слова? Прежде всего это сообщение об историческом событии. Иисус из Назарета, человек, который был оклеветан, неправедно осужден, подвергнут истязаниям и предан мучительной смерти на кресте, восстал из мертвых.

И тут нам важно уточнить. Иногда люди говорят о ком-то – герое, гении или политическом вожде, – что он «жив», подразумевая, что его учение и сейчас меняет мир, а его пример вдохновляет людей продолжать его дело.

Конечно, мы можем сказать, что Воскресение изменило весь наш мир – европейская цивилизация, а особенно цивилизация русская, выросли из проповеди Евангелия.

Но Христос воскрес и жив не в переносном смысле – а в самом прямом и буквальном. Он восстал из гробницы и явился ученикам, и на Его теле были видны следы распятия.

Евангелисты особенно стараются дать понять, что Он не был видением или призраком. Они разделяли с ним трапезу. До Него можно было дотронуться.

Как говорит святой апостол Иоанн, «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, – ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам» (1Иоан.1:1,2).

Более того, это не было чем-то вроде реанимации – когда человек, на этот раз вырванный из когтей смерти, все равно обречен рано или поздно умереть. Христос воскрес навсегда, смерть окончательно обломала об Него свои зубы. Как говорит святой апостол Павел, «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим.6:9).

Бог воскресил из мертвых Того, кто был отвержен, осужден и убит людьми – и тем самым Он положил печать Своего одобрения на все, что сказал и сделал Иисус.

А говорил Иисус то, что переворачивало весь мир. Он говорил, что сошел с небес. Что был с Отцом прежде бытия мира. Что именно Он, Иисус, придет судить все народы в последний день. Что тот, кто обратится к Нему с покаянием и верой, обретет вечную жизнь.

И вот Воскресение подтвердило – все это правда. Он есть Спаситель и Податель вечной жизни.

Это делает Воскресение чем-то гораздо большим, чем просто поразительное событие, происшедшее когда-то в прошлом. События далекого прошлого могут оказывать на нас косвенное влияние; но мы не можем в них войти. Они, конечно, важны для нас – но они произошли не с нами.

Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».

Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь.

Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.

А это значит пережить величайший переворот в своей жизни. Священное Писание сравнивает его с новым рождением – или даже новым сотворением. Этот переворот приходит с осознанием того, что Христос воскрес и жив, и Он воскресит меня, если я доверюсь Ему и последую за ним.

Люди часто говорят о том, чтобы «начать новую жизнь» – и, как правило, это имеет иронический оттенок. Человек, который решает с понедельника начать жить по-новому, обычно не дотягивает до вторника. Мы не можем сами себе дать новую жизнь.

Новую жизнь дает нам Бог – и дает ее через спасительные деяния Иисуса Христа.

Вера и Крещение делают нас участниками в Его смерти и Воскресении. Мы умираем для прежней жизни, в которой мы были далеки от Бога, и воскресаем к новой – где мы живем в доверии и послушании Ему. Эта жизнь начинается уже здесь – и продолжится на небесах.

А потом наступит день, когда души умерших воссоединятся с телами и войдут в вечную и блаженную жизнь преображенного и исцеленного мироздания.

Раньше новообращенных христиан крестили в пасхальную ночь – чтобы подчеркнуть эту связь между Воскресением Христа и возрождением христианина к новой жизни.

Но сегодня для нас празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению, вновь осознать, что врата новой жизни открыты – и войти в них.

Эта ясная надежда на Воскресение мертвых – Он воскрес, и мы воскреснем – меняет все. Как мы живем, что мы ценим, как мы переносим беды и тревоги этого мира. Это та вера, которая вела наших предков – и в которой мы нуждаемся сейчас.