РПЦ призвала не оставлять еду на могилах

РПЦ призвала верующих не оставлять на кладбищах еду, чтобы не привлекать диких животных

Tекст: Ольга Иванова

Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин призвал не оставлять еду на могилах, передает РИА «Новости». По его словам, еда привлекает диких животных, что не способствует уважению памяти усопших. Он подчеркнул, что лучше сосредоточиться на духовной пище, такой как молитва.

Протоиерей Потокин также заметил, что имея личный опыт службы на кладбище, он знаком с последствиями оставления еды на могилах. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе поддержал это мнение. Он добавил, что оставление еды, как и рюмок водки, является языческим обычаем, для которого нет места в церковной жизни.

Кипшидзе отметил, что такие обычаи, как оставление еды на кладбище, считаются странными и не имеют оправдания. Это часть языческого наследия, которому, как он считает, не должно быть места в современной жизни.

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