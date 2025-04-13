Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.18 комментариев
Стоимость пасхального кулича в России за год выросла на 11%
Средняя стоимость пасхального кулича в России увеличилась на 10,8% до 234,3 рубля
Стоимость приготовления пасхального кулича в России за год увеличилась на 10,8% и достигла 234,3 рубля, что связано с ростом цен на сливочное масло.
Как передает ТАСС, ассоциация «Руспродсоюз» сообщила о значительном увеличении стоимости приготовления пасхального кулича в России. За прошедший год цена выросла на 10,8%, достигнув 234,3 рубля, по сравнению с 211,4 рубля годом ранее.
Основной причиной роста стал подорожавший ингредиент – сливочное масло, что повлияло на итоговую стоимость. Для расчета учитывался рецепт, включающий 350 граммов муки, 170 мл молока, два куриных яйца, 100 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла и 100 граммов сухофруктов, с добавлением глазури из двух яичных белков и 100 граммов сахара.
Пасха в этом году будет отмечаться православными христианами 20 апреля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шеф-повар из Италии рассказал, как сделать русский кулич к Пасхе по традиционному римскому рецепту. Шеф-повар также поделился советами по приготовлению полезного кулича с жидкой начинкой. В статье также объяснили, какие секреты помогут добиться идеальной текстуры и насыщенного вкуса кулича, который будет удивлять гостей на Пасху.