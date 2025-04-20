Праздник Пасхи показывает новую роль российского православия

Эксперты обозначили новые тенденции в праздновании Пасхи и роли православия в обществе

Tекст: Евгений Поздняков

Православные россияне празднуют светлую Пасху. Главное богослужение страны состоялось в московском храме Христа Спасителя. Традиционно мероприятие посетили глава государства Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. По случаю торжества президент также выступил с обращением к гражданам.

«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», – отметил он. Действительно, этот день занимает особое место в сердцах россиян. Неслучайно о торжествах не забывают даже в самых сложных жизненных обстоятельствах.

Так, для военных группировки «Север» были организованы праздничные молебны в полевых храмах на территории Белгородской и Курской областей. Полковые священники провели особые службы для бойцов, а также привезли им освященные куличи. Солдаты получили возможность помолиться за скорейшую победу и приближение мира.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), этот праздник стабильно с 2006 года входит в тройку самых значимых дат (уступает по данному показателю он лишь Дню Победы и Новому году). Такой результат обеспечивается увеличением роли православия. За три последних десятилетия значимость веры среди россиян усилилась. Если в 1993 году важность религии для себя отмечали только 28% опрошенных, то в 2023-м доля этой категории граждан возросла до 40%. Люди в целом стали чаще посещать церковь (как и мечети и синагоги). Процент россиян, регулярно посещающих религиозные учреждения, составляет 15% (еще в 2012-м таковых было лишь 7%).

Примечательно, что религиозность населения увеличивается не только в количественном, но и качественном отношении. Так, граждане РФ стали более чутко относиться к православным традициям. Если в 2022-м только 24% опрошенных соблюдали какие-либо посты, то в прошлом году таковых оказалось почти 42%.

Кроме того, интерес к религии растет и в молодежной среде. Например, в 2023-м аудитория блогеров, транслирующих христианский контент, выросла на треть, напоминает Forbes. «Лицами» подобных каналов часто становятся парни и девушки до 30 лет. Отмечается, что увеличение числа граждан, следящих за данным контентом, произошло преимущественно после начала СВО.

«Церковь привлекает все больше молодежи. В частности, речь идет о родителях до 40 лет.

Они, как правило, уже имеют собственных детей и являются осознанными прихожанами. Для них неважно – «модно» ли православие, «респектабельно» ли ходить на служения. Они делают это по зову сердца», – считает Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

«Молодежь выбирает Церковь в силу того, что они видят в ней возможность воплотить собственную веру в Бога, а также во все доброе и светлое, что есть в жизни. Кроме того, единение вокруг литургии создает особое представление о солидарности друг с другом. Именно это ощущение и создает потребность проявлять благие намерения во внешнем контуре», – рассуждает собеседник.

«Именно активная верующая молодежь сегодня составляет основной костяк населения, которое пытается ухаживать за собственными дворами, улицами и городами. В их кругах создаются и особые формы досуга: действуют киноклубы, спортивные секции, походные кружки. В общем, православные парни и девушки сегодня отвечают за смысловое наполнение термина «гражданское общество». Наблюдается и иная, не менее важная тенденция.

Патриотическая позиция Церкви в ходе СВО стала определенным импульсом к развитию православной миссии.

Идея о служении единым интересам по мере своих сил на работе, в армии, в семье откликнулась в сердцах россиян. И данный посыл вышел за рамки простой мотивации к действию: он наполняет жизни людей смыслом», – говорит он.

«Эта способность Церкви трансформировать смыслы необычайно важна в периоды кризисов и переживания таких чувствительных событий, как спецоперация. Молитву, как и реальную помощь от тысячи приходов, ощущают наши бойцы на линии фронта. Они каждый день получают от верующих открытки, маскировочные сети и теплую одежду», – акцентирует собеседник.

«Конечно, это делается силами не только регулярных прихожан, но и тех, кто просто вдохновлен пасхальной верой. Факт остается фактом: в современной России священники и верующие являются важными социальными архитекторами, которые не только созидают «здесь и сейчас», но и четко знают, чего они хотят в будущем для своей страны», – отмечает Лункин.

Православие является исторической точкой объединения русского народа,

считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Именно оно выступало той самой идеологической силой, которая сумела сплотить разрозненные славянские племена и вдохновить их на великие победы будущего», – добавляет он.

«Конечно, к нашему государству присоединялись и те народы, которые исповедуют ислам или буддизм. И сегодня в РФ дружно и миролюбиво живут представители разных религий. Тем не менее именно православие заложило фундамент силы и величия страны», – говорит собеседник.

«И светлый праздник Пасхи в этом плане является высшим олицетворением ценностей россиян. Этот день напоминает нам о неизбежной победе добра над злом, он дарит нам веру в чудо и заряжает силой на будущие свершения. Нельзя забывать и о семейном единении. Воскресение Христово собирает за столом всех родственников», – рассуждает эксперт.

«Причем этот праздник не стоит на месте. Он изменяется, модернизируется под нужды времени. Мы видим, как Пасха привлекает в храмы все больше представителей молодежи. Воцерковление новых поколений – приятная тенденция, которую сегодня многие отмечают.

Граждане стремятся найти в православии собственные жизненные смыслы.

В советские годы к религии было двоякое отношение. Многие верили в Бога, но среди пионеров ношение крестика считалось делом зазорным. Сегодня таких воззрений практически нет. Это высвобождает нашу молодежь из-под общественного давления, открывает ей путь к принятию важности православия», – добавляет собеседник.

«К тому же после бездуховных 90-х у общества возникает запрос на приобщение к чему-то большему. Молодые люди, бывшие атеисты встают на дорогу духовного поиска, которая приводит их к осознанию важности традиционных ценностей. А собственно их оплотом и выступает православие», – рассказывает эксперт.

«Свою роль играет и СВО. Граждане России знают, что на территории Украины за правое дело воюют наши солдаты. Это значительно отражается на их мировоззрении. Кроме того, после начала спецоперации мы стали с большим трепетом относиться к национальному самоопределению. И в этом процессе православие, как и праздник Пасхи, занимает важное место», – заключил Данилин.