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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё еще рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    14 комментариев
    20 апреля 2025, 17:10 • Общество

    Праздник Пасхи показывает новую роль российского православия

    Эксперты обозначили новые тенденции в праздновании Пасхи и роли православия в обществе

    Праздник Пасхи показывает новую роль российского православия
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Воцерковление новых поколений – тенденция, которую сегодня многие отмечают». Такими словами эксперты описывают особенности, присущие празднованию одного из важнейших православных праздников – Пасхи – в 2025 году. Есть и другие тенденции в развитии российского православия, в том числе связанные с идущей спецоперацией.

    Православные россияне празднуют светлую Пасху. Главное богослужение страны состоялось в московском храме Христа Спасителя. Традиционно мероприятие посетили глава государства Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. По случаю торжества президент также выступил с обращением к гражданам.

    «Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», – отметил он. Действительно, этот день занимает особое место в сердцах россиян. Неслучайно о торжествах не забывают даже в самых сложных жизненных обстоятельствах.

    Так, для военных группировки «Север» были организованы праздничные молебны в полевых храмах на территории Белгородской и Курской областей. Полковые священники провели особые службы для бойцов, а также привезли им освященные куличи. Солдаты получили возможность помолиться за скорейшую победу и приближение мира.

    По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), этот праздник стабильно с 2006 года входит в тройку самых значимых дат (уступает по данному показателю он лишь Дню Победы и Новому году). Такой результат обеспечивается увеличением роли православия. За три последних десятилетия значимость веры среди россиян усилилась. Если в 1993 году важность религии для себя отмечали только 28% опрошенных, то в 2023-м доля этой категории граждан возросла до 40%. Люди в целом стали чаще посещать церковь (как и мечети и синагоги). Процент россиян, регулярно посещающих религиозные учреждения, составляет 15% (еще в 2012-м таковых было лишь 7%).

    Примечательно, что религиозность населения увеличивается не только в количественном, но и качественном отношении. Так, граждане РФ стали более чутко относиться к православным традициям. Если в 2022-м только 24% опрошенных соблюдали какие-либо посты, то в прошлом году таковых оказалось почти 42%.

    Кроме того, интерес к религии растет и в молодежной среде. Например, в 2023-м аудитория блогеров, транслирующих христианский контент, выросла на треть, напоминает Forbes. «Лицами» подобных каналов часто становятся парни и девушки до 30 лет. Отмечается, что увеличение числа граждан, следящих за данным контентом, произошло преимущественно после начала СВО.

    «Церковь привлекает все больше молодежи. В частности, речь идет о родителях до 40 лет.

    Они, как правило, уже имеют собственных детей и являются осознанными прихожанами. Для них неважно – «модно» ли православие, «респектабельно» ли ходить на служения. Они делают это по зову сердца», – считает Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

    «Молодежь выбирает Церковь в силу того, что они видят в ней возможность воплотить собственную веру в Бога, а также во все доброе и светлое, что есть в жизни. Кроме того, единение вокруг литургии создает особое представление о солидарности друг с другом. Именно это ощущение и создает потребность проявлять благие намерения во внешнем контуре», – рассуждает собеседник.

    «Именно активная верующая молодежь сегодня составляет основной костяк населения, которое пытается ухаживать за собственными дворами, улицами и городами. В их кругах создаются и особые формы досуга: действуют киноклубы, спортивные секции, походные кружки. В общем, православные парни и девушки сегодня отвечают за смысловое наполнение термина «гражданское общество». Наблюдается и иная, не менее важная тенденция.

    Патриотическая позиция Церкви в ходе СВО стала определенным импульсом к развитию православной миссии.

    Идея о служении единым интересам по мере своих сил на работе, в армии, в семье откликнулась в сердцах россиян. И данный посыл вышел за рамки простой мотивации к действию: он наполняет жизни людей смыслом», – говорит он.

    «Эта способность Церкви трансформировать смыслы необычайно важна в периоды кризисов и переживания таких чувствительных событий, как спецоперация. Молитву, как и реальную помощь от тысячи приходов, ощущают наши бойцы на линии фронта. Они каждый день получают от верующих открытки, маскировочные сети и теплую одежду», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, это делается силами не только регулярных прихожан, но и тех, кто просто вдохновлен пасхальной верой. Факт остается фактом: в современной России священники и верующие являются важными социальными архитекторами, которые не только созидают «здесь и сейчас», но и четко знают, чего они хотят в будущем для своей страны», – отмечает Лункин.

    Православие является исторической точкой объединения русского народа,

    считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Именно оно выступало той самой идеологической силой, которая сумела сплотить разрозненные славянские племена и вдохновить их на великие победы будущего», – добавляет он.

    «Конечно, к нашему государству присоединялись и те народы, которые исповедуют ислам или буддизм. И сегодня в РФ дружно и миролюбиво живут представители разных религий. Тем не менее именно православие заложило фундамент силы и величия страны», – говорит собеседник.

    «И светлый праздник Пасхи в этом плане является высшим олицетворением ценностей россиян. Этот день напоминает нам о неизбежной победе добра над злом, он дарит нам веру в чудо и заряжает силой на будущие свершения. Нельзя забывать и о семейном единении. Воскресение Христово собирает за столом всех родственников», – рассуждает эксперт.

    «Причем этот праздник не стоит на месте. Он изменяется, модернизируется под нужды времени. Мы видим, как Пасха привлекает в храмы все больше представителей молодежи. Воцерковление новых поколений – приятная тенденция, которую сегодня многие отмечают.

    Граждане стремятся найти в православии собственные жизненные смыслы.

    В советские годы к религии было двоякое отношение. Многие верили в Бога, но среди пионеров ношение крестика считалось делом зазорным. Сегодня таких воззрений практически нет. Это высвобождает нашу молодежь из-под общественного давления, открывает ей путь к принятию важности православия», – добавляет собеседник.

    «К тому же после бездуховных 90-х у общества возникает запрос на приобщение к чему-то большему. Молодые люди, бывшие атеисты встают на дорогу духовного поиска, которая приводит их к осознанию важности традиционных ценностей. А собственно их оплотом и выступает православие», – рассказывает эксперт.

    «Свою роль играет и СВО. Граждане России знают, что на территории Украины за правое дело воюют наши солдаты. Это значительно отражается на их мировоззрении. Кроме того, после начала спецоперации мы стали с большим трепетом относиться к национальному самоопределению. И в этом процессе православие, как и праздник Пасхи, занимает важное место», – заключил Данилин.

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