Россияне по всей стране встречают светлый праздник Пасхи

В воскресенье православные христиане всего мира отметили Пасху. По всей России прошли праздничные богослужения, включающие в себя всенощные литургии и традиционные крестные ходы (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

Важный атрибут праздника – Благодатный огонь. Традиционно он сходит в Великую субботу в Кувуклии – часовне в центре храма Воскресения Христова (храма Гроба Господня в Иерусалиме). В России огонь встречали в аэропорту Внуково-3 (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

Главное богослужение страны состоялось в храме Христа Спасителя в Москве. Мероприятие началось в 23.20 мск (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

Богослужение посетили тысячи верующих. Каждый из них пребывал в праздничном настроении (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

В честь праздника ко всем православным россиянам обратился патриарх Кирилл. В своей речи он сделал акцент на духовной победе. Он отметил, что Пасха символизирует торжество над самым главным врагом – дьяволом (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

Традиционно богослужение в храме Христа Спасителя посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо них на мероприятии присутствовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев, певец Ярослав Дронов (Shaman), директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, глава РАПУ Андрей Гурьев (фото: Сергей Булкин/ТАСС)

Также состоялась пасхальная служба и в Курске. Верующих региона принял Знаменский кафедральный собор (фото: Петр Катасонов/ТАСС)

С особым трепетом Пасху встретили в ДНР. Службы посетили многие военные, в частности, бойцы первой славянской гвардейской мотострелковой бригады имени святого князя Владимира (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

В свою очередь, в Запорожской области также провели службу в блиндажном храме. Ее участниками стали военнослужащие России (фото: Константин Михальчевский/РИА Новости)

Одними из первых Пасху встретили россияне на Дальнем Востоке. Так, в главном храме Читы – Кафедральном соборе Казанской Божьей Матери – прошла массовая служба (фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС)

В Санкт-Петербурге верующих принял Казанский кафедральный собор. Посетители службы также вышли на крестный ход (фото: Александр Демьянчук/ТАСС)

Несмотря на участие в боевых действиях, о празднике не забыли и российские военные. Так, для бойцов 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки «Север» в Курской области был проведен специальный молебен (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

Масштабный крестный ход прошел и во Владивостоке. Православные граждане прошлись по центральным улицам города (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)

Важным атрибутом Пасхи является освящение куличей и яиц. Россияне по всей стране собираются за праздничным семейным обедом (фото: Эрик Романенко/ТАСС)