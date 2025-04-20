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    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё еще рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    13 комментариев
    20 апреля 2025, 13:10 • Фоторепортаж

    Россияне по всей стране встречают светлый праздник Пасхи

    В воскресенье православные христиане всего мира отметили Пасху. По всей России прошли праздничные богослужения, включающие в себя всенощные литургии и традиционные крестные ходы (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

    Важный атрибут праздника – Благодатный огонь. Традиционно он сходит в Великую субботу в Кувуклии – часовне в центре храма Воскресения Христова (храма Гроба Господня в Иерусалиме). В России огонь встречали в аэропорту Внуково-3 (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

    Главное богослужение страны состоялось в храме Христа Спасителя в Москве. Мероприятие началось в 23.20 мск (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

    Богослужение посетили тысячи верующих. Каждый из них пребывал в праздничном настроении (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

    В честь праздника ко всем православным россиянам обратился патриарх Кирилл. В своей речи он сделал акцент на духовной победе. Он отметил, что Пасха символизирует торжество над самым главным врагом – дьяволом (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

    Традиционно богослужение в храме Христа Спасителя посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо них на мероприятии присутствовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев, певец Ярослав Дронов (Shaman), директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, глава РАПУ Андрей Гурьев (фото: Сергей Булкин/ТАСС)

    Также состоялась пасхальная служба и в Курске. Верующих региона принял Знаменский кафедральный собор (фото: Петр Катасонов/ТАСС)

    С особым трепетом Пасху встретили в ДНР. Службы посетили многие военные, в частности, бойцы первой славянской гвардейской мотострелковой бригады имени святого князя Владимира (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    В свою очередь, в Запорожской области также провели службу в блиндажном храме. Ее участниками стали военнослужащие России (фото: Константин Михальчевский/РИА Новости)

    Одними из первых Пасху встретили россияне на Дальнем Востоке. Так, в главном храме Читы – Кафедральном соборе Казанской Божьей Матери – прошла массовая служба (фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС)

    В Санкт-Петербурге верующих принял Казанский кафедральный собор. Посетители службы также вышли на крестный ход (фото: Александр Демьянчук/ТАСС)

    Несмотря на участие в боевых действиях, о празднике не забыли и российские военные. Так, для бойцов 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки «Север» в Курской области был проведен специальный молебен (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

    Масштабный крестный ход прошел и во Владивостоке. Православные граждане прошлись по центральным улицам города (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)

    Важным атрибутом Пасхи является освящение куличей и яиц. Россияне по всей стране собираются за праздничным семейным обедом (фото: Эрик Романенко/ТАСС)

    Пасха является важным днем для всех православных россиян. Это особый день, напоминающий гражданам о единстве и традиционных ценностях народа (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

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