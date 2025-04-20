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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    17 комментариев
    20 апреля 2025, 09:37 • Новости дня

    Путин поздравил россиян с Пасхой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В своем пасхальном поздравлении президент Владимир Путин отметил важную роль религиозных организаций в поддержке защитников Отечества и подчеркнул, что праздник Пасхи объединяет людей вокруг вечных духовных ценностей.

    Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с праздником Пасхи, передает РИА «Новости».

    «Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», – говорится в поздравлении президента православным христианам и всем гражданам РФ, которое опубликовано на сайте Кремля.

    Путин особо отметил важную роль религиозных организаций, подчеркнув, что их усилия, направленные на поддержку защитников Отечества и их семей, достойны самого искреннего признания. Президент также отметил значимость реализуемых церковью патриотических, благотворительных и просветительских инициатив.

    В этом году Русская православная церковь отмечает Пасху 20 апреля. По традиции, в эту ночь в храме Христа Спасителя в Москве прошло праздничное богослужение. На службе вместе с верующими присутствовали Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил верующих с Пасхой, отметив особую роль Русской православной церкви в сохранении традиций и сплочении общества, в храм Христа Спасителя в Москве к началу пасхальной заутрени доставили Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного, а патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к россиянам с поздравлением и призвал оказывать поддержку близким и нуждающимся.

    19 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Путин объявил пасхальное перемирие
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В ходе встречи в Кремле верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 [мск] 19 апреля до 00.00 [мск] 21 апреля», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Российский лидер выразил надежду, что Киев также примет решение о прекращении огня. «Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру», – заявил глава государства.

    «Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», – сказал он.

    Встреча прошла в Кремле, где Герасимов представил актуальную информацию о положении на фронте.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ планируют совершить провокацию на неосвобожденной части Харьковской области, а также в Днепропетровской и Полтавской областях накануне Пасхи.

    Напомним, в прошлом году украинские военные не прекращали обстрелов на Пасху и нанесли в воскресенье удар по храму в Ясиноватой.

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    17 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области

    Путин присвоил звание Героя России врачу Владимиру Харлану из Херсонской области

    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главному врачу Алешковской больницы в Херсонской области Владимиру Харлану.

    Указом президента России Владимира Путина № 226 звание Героя России присвоено главному врачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    «За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу», – говорится в указе.

    В декабре 2024 года ВСУ нанесли удар по кабинету главного врача Алешкинской центральной районной больницы, расположенной в Херсонской области. В результате атаки руководитель медучреждения получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб на месте.

    Первое покушение на главного врача ЦРБ в Алешках произошло 23 сентября: тогда украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился врач Харлан. При этом погибла его супруга, а сам врач и его водитель были ранены.


    Коментарии (3)
    19 апреля 2025, 12:45 • Видео
    Майя Санду совсем обнаглела

    В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населениям – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

    Коментарии (0)
    19 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Путин поручил составить список ушедших из России зарубежных компаний
    Путин поручил составить список ушедших из России зарубежных компаний
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин распорядился до 15 мая составить и поддерживать в актуальном состоянии список компаний из недружественных стран, которые ушли с российского рынка в период спецоперации.

    Путин поручил кабмину до пятнадцатого мая утвердить перечень иностранных компаний из недружественных стран, которые завершили или сократили свою деятельность на территории России на фоне спецоперации на Украине, указано на сайте Кремля.

    В документе отмечается, что этот список должен регулярно обновляться и содержать сведения об условиях ухода компаний, а также об их акционерах и бенефициарных владельцах.

    Поручено, чтобы отчет о работе по этому вопросу предоставлялся президенту ежеквартально после пятнадцатого мая.

    Кроме того, Путин поручил до этой же даты определить механизм обратного выкупа активов для зарубежных инвесторов, покинувших российский рынок.

    Речь идет об акциях и долях в уставных капиталах, которые были отчуждены иностранцами после двадцать второго февраля две тысячи двадцать второго года на нерыночных условиях.

    Правительство должно выработать механизм, обеспечивающий защиту интересов российских граждан и компаний, которые стали новыми владельцами этих активов.

    Ранее президент Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

    Коментарии (4)
    17 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Глава МИД Ирана передал Путину послание от Хаменеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вручил президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    На встрече с российским лидером Арагчи подчеркнул важность укрепления и расширения сотрудничества между двумя странами на всех уровнях, сообщил МИД Ирана в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    До этого российский лидер встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

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    17 апреля 2025, 16:34 • Новости дня
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех погибших сотрудников СМИ, которые проявили мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этой высокой государственной наградой посмертно удостоены: военкоры «Известий» Александр Федорчак и Первого канала Анна Прокофьева, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, а также водитель съемочной группы Александр Сиркели, передает ТАСС.

    Наград представители СМИ удостоены «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим уничтожает российских журналистов и правовые принципы, подобно стихийному бедствию.

    Напомним, военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил тяжелое ранение. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели погибли в ЛНР 24 марта в результате украинской атаки.

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    18 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп и Лула да Силва выразили восхищение Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп испытывают восхищение к российскому лидеру Владимиру Путину, в то время как их отношение к Владимиру Зеленскому характеризуется презрением, пишут обозреватели газеты O Globo.

    По данным бразильской газеты, президенты США и Бразилии выразили восхищение политикой Путина, передает ТАСС.

    При этом, по мнению обозревателей издания, в отношении президента Украины Владимира Зеленского они испытывают презрение.

    В материале O Globo подчеркивается, что отношения между Лулой да Силвой и Трампом остаются сложными, между ними фактически нет ничего общего.

    Издание отмечает, что Трамп считает более подходящим для Вашингтона партнером Жаира Болсонару, который был президентом Бразилии до Лулы.

    Газета также обращает внимание на то, что у Трампа нет времени на двусторонние отношения с Бразилией из-за торговой войны с Китаем, переговоров о прекращении конфликта на Украине и других глобальных инициатив, которые он считает приоритетными.

    Ранее помощник Лулы да Силвы Селсу Аморим заявил о высоком уровне отношений России и Бразилии.

    Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить Россию в мае и принять участие в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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    17 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    Путин на арабском языке обратился к эмиру Катара
    Путин на арабском языке обратился к эмиру Катара
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе беседы с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани выразил ему благодарность за визит в российскую столицу.

    «Хочу поблагодарить ваше высочество за визит. Он был очень содержательным и, мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей. Хочу поблагодарить всю вашу делегацию, потому что была проделана большая предварительная работа», – сказал Путин эмиру, передает ТАСС.

    Также глава российского государства выразил уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты. Президент России обратился к собеседнику по-арабски: «Шукран» (с арабского – «спасибо»).

    В четверг эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Путин указал на укрепление связей с Катаром и назвал эту страну одним из приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке.

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    19 апреля 2025, 17:51 • Новости дня
    Путин потребовал отдельный доклад Герасимова после зачистки Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин распорядился, чтобы начальник Генштаба Валерий Герасимов по итогам завершения зачистки Курской области от ВСУ представил отдельный доклад о ситуации в приграничных регионах.

    Президент России Владимир Путин поручил начальнику Генштаба Валерию Герасимову подготовить отдельный доклад после завершения зачистки Курской области и других приграничных районов от ВСУ, передает ТАСС. Об этом глава государства заявил на встрече с Герасимовым, где также обсуждалась ситуация с освобождением ранее захваченных территорий.

    Путин отметил важность окончания боевой работы по обеспечению безопасности в приграничных регионах. Президент подчеркнул: «По приграничью – по Курской, Белгородской областям – после завершения боевой работы по зачистке этих территорий доложите отдельно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных, украинские военные прекратили использовать бронетехнику в этом регионе, а подразделения ВСУ в районе Гуева не могут отступить из лесного массива из-за установленных ими же мин.

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    17 апреля 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил официального представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Путин подписал соответствующий указ, передает РИА «Новости». В документе указывается, что Захарова удостоена награды «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу».

    Ранее Путин наградил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за ее большой вклад в укрепление законности и защиту прав граждан.

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    19 апреля 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин поздравил бойцов СВО и всех православных с Пасхой
    Путин поздравил бойцов СВО и всех православных с Пасхой
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин по случаю приближения Пасхи выразил поздравления солдатам спецоперации и православным верующим в России и за ее пределами.

    «Хотел бы сегодня в преддверии Пасхи поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие и сражающихся за Россию с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его», – сказал глава государства на встрече с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, передает ТАСС.

    Напомним, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    Ранее сообщалось, что в Иерусалиме представители Фонда Андрея Первозванного приняли Благодатный огонь и уже отправились в аэропорт для доставки его в Россию.

    В субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой, напомнив, что Воскресение Христово открыло путь к победе над грехом и смертью.

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    20 апреля 2025, 01:27 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками в московском храме Христа Спасителя.

    Владимир Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками, передает РИА «Новости».

    Вместе с президентом на службе в главном кафедральном соборе России был мэр Москвы Сергей Собянин.

    Глава государства приехал в храм Христа Спасителя около полуночи на пасхальное богослужение.

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    17 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле

    Путин встретился с главой МИД Ирана Аракчи в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча прошла в Кремле, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и международные отношения, передает РИА «Новости».

    На встрече присутствовал также чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.

    Ранее в четверг в Кремле прошли переговоры между Владимиром Путиным и шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе встречи эмир Катара отметил уровень инвестиционного сотрудничества с Россией. Путин заявил, что Катар через Российский фонд прямых инвестиций вложил в экономику страны около 1 млрд долларов, а также отметил укрепление связей с Катаром, назвав его одним из приоритетных партнеров на Ближнем Востоке.

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    17 апреля 2025, 21:33 • Новости дня
    Токаев подтвердил Путину участие в мероприятиях в Москве 9 мая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве, речь об этом шла в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме обсуждения юбилейных мероприятий, лидеры также обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики и российско-американский диалог. «Владимир Путин поделился оценками хода российско-американского диалога», – уточнили в пресс-службе Кремля.

    Стороны также обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил намерение посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Напомним, в марте Путин и Токаев в ходе телефонного разговора подчеркнули динамичное развитие межгосударственных отношений России и Казахстана, а также обсудили успешную реализацию ранее достигнутых договоренностей.

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    18 апреля 2025, 15:09 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом противодействие вовлечению молодежи в преступления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза меры по противодействию попыткам вовлечения молодежи в противоправную деятельность.

    Открывая заседание, Путин отметил важность этого вопроса для молодежной политики. «Рассмотрим сегодня вопросы противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность. Думаю, объяснять не нужно, насколько это важно. Это одна из серьезных тем, одно из серьезных направлений в сфере молодежной политики», – приводит Кремль на сайте слова главы государства.

    Совещание прошло в формате видеоконференции. Среди участников были председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, а также главы министерств и ведомств, включая министра внутренних дел Владимира Колокольцева и директора ФСБ Александра Бортникова.

    На одном из прошлых совещаний президента с членами СБ обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

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    20 апреля 2025, 00:07 • Новости дня
    Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник.

    Праздничную службу в кафедральном соборе на Волхонке проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В ночь с субботы на воскресенье он совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию, передает РИА «Новости».

    Путин ежегодно посещает богослужения по основным церковным праздникам: на Рождество – в храмах за пределами Московского региона, а на Пасху – именно в храме Христа Спасителя. Только дважды за годы президентства он участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы – в 2000 году в Петербурге и в 2003 году в Душанбе. В 2020 году, во время пандемии, глава государства не присутствовал на общей службе, ограничившись визитом в часовню в Ново-Огарево.

    По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на праздничном столе у президента обычно бывают куличи и крашеные яйца, как и у миллионов православных верующих. Также Песков не ответил на вопрос о том, соблюдает ли глава российского государства Владимир Путин пост, который начался 3 марта.

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