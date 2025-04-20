Путин поздравил россиян с Пасхой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с праздником Пасхи, передает РИА «Новости».

«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», – говорится в поздравлении президента православным христианам и всем гражданам РФ, которое опубликовано на сайте Кремля.

Путин особо отметил важную роль религиозных организаций, подчеркнув, что их усилия, направленные на поддержку защитников Отечества и их семей, достойны самого искреннего признания. Президент также отметил значимость реализуемых церковью патриотических, благотворительных и просветительских инициатив.

В этом году Русская православная церковь отмечает Пасху 20 апреля. По традиции, в эту ночь в храме Христа Спасителя в Москве прошло праздничное богослужение. На службе вместе с верующими присутствовали Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил верующих с Пасхой, отметив особую роль Русской православной церкви в сохранении традиций и сплочении общества, в храм Христа Спасителя в Москве к началу пасхальной заутрени доставили Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного, а патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к россиянам с поздравлением и призвал оказывать поддержку близким и нуждающимся.