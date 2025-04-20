Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает корреспондент ТАСС, делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из Иерусалима на праздничное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. Огонь был привезен к началу патриаршей пасхальной службы, которую в этом году отмечают 20 апреля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина за доставку огня. «По обычаю, которому уже несколько лет, Владимир Иванович Якунин привозит к нашему пасхальному богослужению из святого града Иерусалима огонь от Гроба Господня. Благодарю вас за эту миссию, помогай Бог вам и вашим коллегам и далее трудиться, в том числе и содействуя тому служению, которое совершает Русская православная церковь», – сказал патриарх в начале заутрени.

Праздничная служба в храме проводится в честь Воскресения Христова. В этом году Пасха отмечается 20 апреля в главном кафедральном соборе Москвы.