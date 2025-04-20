На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
В столичный храм Христа Спасителя к началу пасхальной заутрени прибыл Благодатный огонь, который был привезен из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного.
Как сообщает корреспондент ТАСС, делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из Иерусалима на праздничное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. Огонь был привезен к началу патриаршей пасхальной службы, которую в этом году отмечают 20 апреля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина за доставку огня. «По обычаю, которому уже несколько лет, Владимир Иванович Якунин привозит к нашему пасхальному богослужению из святого града Иерусалима огонь от Гроба Господня. Благодарю вас за эту миссию, помогай Бог вам и вашим коллегам и далее трудиться, в том числе и содействуя тому служению, которое совершает Русская православная церковь», – сказал патриарх в начале заутрени.
Праздничная служба в храме проводится в честь Воскресения Христова. В этом году Пасха отмечается 20 апреля в главном кафедральном соборе Москвы.